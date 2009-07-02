XFX pazar odaklı çalışacak yeni bir ekran kartı markası yaratıyor

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Ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan XFX hatırlanacağı üzere 2009 yılı ile birlikte Nvidia'nın "ayrıcalıklı" iş ortakları listesinden ayrılarak ATi tabanlı ekran kartı üretimine de başlamıştı. Gelen bilgilere göre firma, pazar odaklı yeni bir ekran kartı markasını devreye sokmaya hazırlanıyor.

XFX'in Jing Tai adını verdiği yeni ekran kartı markası Çin odaklı çalışma yapacak ve ATi tabanlı ekran kartları hazırlayacak. Henüz detayları açıklanmayan yeni marka yapılanması ile ilgili olarak XFX'in Çin pazarına özel çözümler sunmayı ve ülkedeki pazar payını arttırmayı planladığı söylenebilir.