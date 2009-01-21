XFX Radeon HD 4870 XXX modelini kullanıma sundu

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Kısa bir süre önce ATi Radeon serisi ekran kartları da hazırlamaya başlayan XFX, hız aşırtmalı modellerini de duyurmaya başladı. Firmanın duyurusunu yaptığı Radeon HD 4870 XXX modeli arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çekiyor. ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, üretici firma XFX'in resmi sitesindeki bilgilere göre tasarım özellikleri açısından referans çizgisi koruyor.

XFX'in grafik işlemcisi 775MHz'de, bellekleri ise 3800MHz'de görev yapan Radeon HD 4870 XXX modeli 256-bit bellek veri yoluna ve 800x paralel işlem birimine sahip. 1024MB GDDR5 bellekle donatılan yeni model, çift slot soğutucu ile geliyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak ta tanıyabilen DirectX 10.1 destekli yeni model, Unified Video Decoder 2. teknolojisiyle HD Video hızlandırması da yapabiliyor.

10 katmanlı baskılı devre ve Qimonda üretimi IDGV1G-05A1F-1C- 40X kodlu bellek yongalarını kullanan yeni model, çift DVI ve HDTV konnektörleriyle geliyor. Kutu içeriğine HDMI adaptörünün de dahil edilği XFX Radeon HD 4870 XXX'in ayrıca 512MB GDDR5 bellekli varyasyonu da bulunuyor. Firmanın yeni modelleri Avrupa'da, bellek kapasitesine göre 221 ve 248 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.