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XFX Radeon HD 4870 XXX modelini kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
41,6b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX Radeon HD 4870 XXX modelini kullanıma sundu
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Kısa bir süre önce ATi Radeon serisi ekran kartları da hazırlamaya başlayan XFX, hız aşırtmalı modellerini de duyurmaya başladı. Firmanın duyurusunu yaptığı Radeon HD 4870 XXX modeli arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çekiyor. ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, üretici firma XFX'in resmi sitesindeki bilgilere göre tasarım özellikleri açısından referans çizgisi koruyor.

XFX'in grafik işlemcisi 775MHz'de, bellekleri ise 3800MHz'de görev yapan Radeon HD 4870 XXX modeli 256-bit bellek veri yoluna ve 800x paralel işlem birimine sahip. 1024MB GDDR5 bellekle donatılan yeni model, çift slot soğutucu ile geliyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak ta tanıyabilen DirectX 10.1 destekli yeni model, Unified Video Decoder 2. teknolojisiyle HD Video hızlandırması da yapabiliyor.

10 katmanlı baskılı devre ve Qimonda üretimi IDGV1G-05A1F-1C- 40X kodlu bellek yongalarını kullanan yeni model, çift DVI ve HDTV konnektörleriyle geliyor. Kutu içeriğine HDMI adaptörünün de dahil edilği XFX Radeon HD 4870 XXX'in ayrıca 512MB GDDR5 bellekli varyasyonu da bulunuyor. Firmanın yeni modelleri Avrupa'da, bellek kapasitesine göre 221 ve 248 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.


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maviay1980 10 yıl
Gölcüklü HIS Power Color en iyileri...
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St Batuhan 10 yıl
Kötü bir hal olmus daha iyi tasarım olabilirdi sogutucu falan :(
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Cevizli Sucuk 10 yıl
önyargıdan mıdır bilmem ama ben hala pahalı olmasına rağmen 4870 toxic diyorum
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OverClocK1ng 10 yıl
XFX den beklemezdim bu kadar azını. Hele ki XXX edition en azından 800/4000 hızlarında olmalıydı ve referans tasarıma sahip olmamalıydı bence...
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

XFX den beklemezdim bu kadar azını. Hele ki XXX edition en azından 800/4000 hızlarında olmalıydı ve referans tasarıma sahip olmamalıydı bence...


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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
XFX istanbulda nerde satılıyor hic denkgelmedim.Ayrıca bence bu kartın alternatifi cok.Arkadasların da dedigi gibi örnegin HİS in ice q serisi.
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x1650Pro 10 yıl
Baydı artık bu referans tasarımlar.Kart çıkalı kaç ay oldu hala referans tasrım kart çıkartıyorlar....
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mamad 10 yıl

Orjinalden alıntı: YunusYENEROGLU_69_

XFX istanbulda nerde satılıyor hic denkgelmedim.

Mavi bilgisayarda vardı.


Buarada ek özellik olmadığı halde fiyat çoook yüksek. Şuan hd4870'ler 250$ Türkiye'de. Avrupa'da bu fiyat olursa Türkiye'de hepten uçar!
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maviay1980 10 yıl
HIS ICEQ TURBO 4+ varken bu kart satmaz derim...
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razorc 10 yıl

Orjinalden alıntı: maviay1980

HIS ICEQ TURBO 4+ varken bu kart satmaz derim...


bencedeee
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maviay1980 10 yıl
İçim karardı yaw,kapkara ben şahsen XFX_Ati daha ilk tecrübeleri ondan tercihim His veya BFG'den yana...
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yonex78 10 yıl
arkadaşlar gözden kaçırdıgınız birsey var bu kart referans tasarıma sahip olması yanında 10 katmanlı pbc ye sahip
buda kaçak akım ve voltaj regülasyonu konusunda yani stabilitede iddialı oldugunu gösterir...
10 katmanlı pbc maliyeti artırıcı bir unsurdur
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gordon01 10 yıl
XFX'ten özgün bir soğutucu beklerdim bu modele
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ZEPHYR 10 yıl

Orjinalden alıntı: gordon01

XFX'ten özgün bir soğutucu beklerdim bu modele



aynen xfx ten bende daha güzel görünümlü bişi beklerdim görünüm standart olmuş halbuki
karta lafımız yok zaten 4870 gücünü ispat etmiş bir kart ama birazda bunu şöyle değişik bir soğutucuyla destekleselerdi keşke
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01Mrt 10 yıl
PeGaSuS@01...
tamamiyle katılıyorum, bende farklı bir şeyler bekliyordum, bu ne yaaawww... :))
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melyyh 10 yıl
25 mhz çekirdek , 200 mhz bellek hızını kendisi yazılım kullanarak oc yapamıyacak olan kullanıcı varsa bu kart değerli sayılabilir. bildiğim kadarıyla öyle biri yoktur...
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max975 10 yıl
güzel görününüm
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darth tyranus 10 yıl
Orjinalden alıntı: melyyh

25 mhz çekirdek , 200 mhz bellek hızını kendisi yazılım kullanarak oc yapamıyacak olan kullanıcı varsa bu kart değerli sayılabilir. bildiğim kadarıyla öyle biri yoktur...


yalnız görmen gereken bir şey var: üzerindeki IDGV1G-05A1F-1C- 40X bellekler 4.0 ghz'de çalışabilecek kapasitede. teoride sorunsuz olarak olarak bu hıza çıkarabilmek gerekiyor, yani.

ancak, 750/3600 hızlarıyla gelip ram'i 3.8'e çıkarılınca hele zorlayıcı uygulamalarda stabilliğini kaybedebilen, hiç olmazsa soğutma olarak stok soğutmanın varsayılan ayarının sağladığından fazlası sağlandığında stabil kalabilen belleklere sahip 4870'ler var. hani 4.0 ghz bir yana, daha 3.8'de sorun çıkarabiliyor.
xfx'in bu kartla sana verdiği en düşük 3.8 ghz garantisi söz konusuyken daha 3.8'te sancılanmaya başlayan bellekler kullanan ultra-takozlar dolaşıyor ortada.

yani, yazılımsal olarak öyle başına geçip 3.8 ve üstüne çıkarmak zaten mümkün olmayabilir, takozsa kart. nasıl biri olduğu önemli değil.

775 mhz ise evet sıradan bir değer. xfx'in sağlam gpu seçmesi gibi özel bir durum yoksa anlam ifade etmeyebilir.


öte yandan, o bellekler teoridekini sunamamayı sık sık beceriyorsa, takoz 4870 dediklerimiz arasında IDGV1G-05A1F-1C- 40X bellekliler de varsa, xfx 3.8'e çıkararak aslında risk aldıysa, stabillik için dıştan stok gibi görünen soğutmayla oynadıysa bilemem. 775/3800'te sorun çıkarabilen xfx 4870 xxx'ler görebiliriz öyleyse, ortalıkta. xfx'ten beklenmeyecek bir durum.
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