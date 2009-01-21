XFX Radeon HD 4870 XXX modelini kullanıma sundu

Kısa bir süre önce ATi Radeon serisi ekran kartları da hazırlamaya başlayan XFX, hız aşırtmalı modellerini de duyurmaya başladı. Firmanın duyurusunu yaptığı Radeon HD 4870 XXX modeli arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çekiyor. ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, üretici firma XFX'in resmi sitesindeki bilgilere göre tasarım özellikleri açısından referans çizgisi koruyor.
XFX'in grafik işlemcisi 775MHz'de, bellekleri ise 3800MHz'de görev yapan Radeon HD 4870 XXX modeli 256-bit bellek veri yoluna ve 800x paralel işlem birimine sahip. 1024MB GDDR5 bellekle donatılan yeni model, çift slot soğutucu ile geliyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak ta tanıyabilen DirectX 10.1 destekli yeni model, Unified Video Decoder 2. teknolojisiyle HD Video hızlandırması da yapabiliyor.
10 katmanlı baskılı devre ve Qimonda üretimi IDGV1G-05A1F-1C- 40X kodlu bellek yongalarını kullanan yeni model, çift DVI ve HDTV konnektörleriyle geliyor. Kutu içeriğine HDMI adaptörünün de dahil edilği XFX Radeon HD 4870 XXX'in ayrıca 512MB GDDR5 bellekli varyasyonu da bulunuyor. Firmanın yeni modelleri Avrupa'da, bellek kapasitesine göre 221 ve 248 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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Mavi bilgisayarda vardı.
Buarada ek özellik olmadığı halde fiyat çoook yüksek. Şuan hd4870'ler 250$ Türkiye'de. Avrupa'da bu fiyat olursa Türkiye'de hepten uçar!
bencedeee
buda kaçak akım ve voltaj regülasyonu konusunda yani stabilitede iddialı oldugunu gösterir...
10 katmanlı pbc maliyeti artırıcı bir unsurdur
aynen xfx ten bende daha güzel görünümlü bişi beklerdim görünüm standart olmuş halbuki
karta lafımız yok zaten 4870 gücünü ispat etmiş bir kart ama birazda bunu şöyle değişik bir soğutucuyla destekleselerdi keşke
tamamiyle katılıyorum, bende farklı bir şeyler bekliyordum, bu ne yaaawww... :))
yalnız görmen gereken bir şey var: üzerindeki IDGV1G-05A1F-1C- 40X bellekler 4.0 ghz'de çalışabilecek kapasitede. teoride sorunsuz olarak olarak bu hıza çıkarabilmek gerekiyor, yani.
ancak, 750/3600 hızlarıyla gelip ram'i 3.8'e çıkarılınca hele zorlayıcı uygulamalarda stabilliğini kaybedebilen, hiç olmazsa soğutma olarak stok soğutmanın varsayılan ayarının sağladığından fazlası sağlandığında stabil kalabilen belleklere sahip 4870'ler var. hani 4.0 ghz bir yana, daha 3.8'de sorun çıkarabiliyor.
xfx'in bu kartla sana verdiği en düşük 3.8 ghz garantisi söz konusuyken daha 3.8'te sancılanmaya başlayan bellekler kullanan ultra-takozlar dolaşıyor ortada.
yani, yazılımsal olarak öyle başına geçip 3.8 ve üstüne çıkarmak zaten mümkün olmayabilir, takozsa kart. nasıl biri olduğu önemli değil.
775 mhz ise evet sıradan bir değer. xfx'in sağlam gpu seçmesi gibi özel bir durum yoksa anlam ifade etmeyebilir.
öte yandan, o bellekler teoridekini sunamamayı sık sık beceriyorsa, takoz 4870 dediklerimiz arasında IDGV1G-05A1F-1C- 40X bellekliler de varsa, xfx 3.8'e çıkararak aslında risk aldıysa, stabillik için dıştan stok gibi görünen soğutmayla oynadıysa bilemem. 775/3800'te sorun çıkarabilen xfx 4870 xxx'ler görebiliriz öyleyse, ortalıkta. xfx'ten beklenmeyecek bir durum.