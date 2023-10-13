Xiaomi 14 Pro'nun görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Xiaomi 14 serisinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Öyle ki yeni nesil telefonların bu ayın sonlarında tanıtılacağı söyleniyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Xiaomi 14 Pro'nun tasarımını gösteren yeni görüntüler sızdırıldı. Peki Xiaomi 14 Pro'dan neler bekleniyor? İşte bildiklerimiz

Xiaomi 14 Pro'nun tasarımı sızdırıldı

Bilmeyenler için geçtiğimiz haftaki sızıntılar, Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun dört taraftan kavisli ekran, daha ince ekran çerçeveleri ve daha büyük kamera sensörlerine sahip olacağı yönündeydi. Yeni görüntüler ise, cihazın düz ve metal bir çerçeve ile destekleneceğini gösteriyor. Xiaomi 14 Pro, tıpkı selefinde olduğu gibi ortalanmış delikli ekrana sahip olacak. Ancak kaynakağa göre 13 Pro'dan (6,73 inç) daha küçük 6,6 inç ekranla tanıtılacak.

Tam Boyutta Gör Ses açma kısma ve güç düğmesi telefonun sağ çerçevesinde bulunurken, sol çerçevede herhangi bir çıkıntıya yer verilmemiş. Arka bölümde ise dört kamera içeren büyük bir kamera adası bulunuyor. Akıllı telefonun üst çerçevesinde ise, hoparlör, IR blaster ve gürültü önleyici mikrofon gibi bileşenler için ek çıkışlar ile karşılaşıyoruz. Çerçevenin altında ise, hoparlör ızgarası, ana mikrofon ve bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro’nun aslında kasım ayında tanıtılması bekleniyordu ancak şimdi, birden fazla kaynak bu cihazların Ekim ayında duyurulacağını söylüyor. Kaynaklara göre Xiaomi 14, 27 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek. Bu nedenle bekleyiş çok yakında sona erebilir.

Xiaomi 14 Pro beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Xiaomi 14 Pro, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan CrystalRes AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise, 24GB'A kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 platformu eşlik edecek. Ek olarak yakın zamanlı 3C listesi, cihazın 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağını doğruladı. Pil bölümünde ise kuvvetle muhtemel 5.000mAh kapasite ile karşılaşacağız.

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro, bu ay tanıtılabilir: İşte beklenenler 1 gün önce eklendi

Xiaomi 14 Pro'nun uydu bağlantısını desteklemesi ve MIUI 15 tabanlı Android 14'ü çalıştırması bekleniyor. Arka bölümde ise, Leica imzalı dörtlü bir sensör kurulumu yer alacak. Xiaomi 14 serisinin Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını söyleyebiliriz.

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