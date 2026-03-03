Xiaomi Redmi K90 Ultra geliyor: Çıkış tarihi ortaya çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Redmi K90 serisinin amiral gemisi modeli Redmi K90 Ultra'nın Şubat ayında tanıtılması bekleniyordu. Ancak beklenen tanıtım gerçekleşmedi ve K90 Ultra için yeni bir tarih paylaşıldı. Çinli kaynaklardan gelen son bilgilere göre, lansman tarihi Nisan 2026 dönemine kaydırıldı.

Xiaomi Redmi K90 Ultra yakında geliyor

Weibo'da güvenilir sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, ismini doğrudan vermediği bir üreticinin Dimensity 9500 işlemcili amiral gemisi modelinin Nisan ayında tanıtılmasının planlandığını paylaştı. Cihaz açıkça belirtilmese de önceki paylaşımlar ve yorumlar, işaret edilen modelin Redmi K90 Ultra olduğu yönünde.

Teknik tarafta ise beklenti oldukça yüksek. Cihazın 6.8 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 165Hz yenileme hızına sahip bir panelle geleceği konuşuluyor. Ayrıca ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü ve metal çerçeve gibi detaylar da sızıntılar arasında. Pil kapasitesi tarafında ise çıta yukarı taşınmış görünüyor.

İddialara göre K90 Ultra, 8.500 mAh kapasiteli bir batarya taşıyacak ve 100W hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca Xiaomi 17T Pro, K90 Ultra'nın uluslararası pazara uyarlanmış versiyonu olacak. 2602EPTC0G model numarasıyla anılan bu sürümün bazı donanımsal farklılıklar içerebileceği, örneğin aktif soğutma fanı gibi belirli özelliklerin çıkarılabileceği söyleniyor.

