Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro, bu ay tanıtılabilir: İşte beklenenler

Tam Boyutta Gör Qualcomm, bu yılki en yeni ve en güçlü yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 3'ü önceki yıllara göre daha erken sunacak. Firma, 24 Ekim ve 26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği etkinlikte bu yongayı resmen sergileyecek. Öte yandan ise Xiaomi 14 serisini çok uzun zamandır duyuyoruz. Söylentilere göre bu ürünler Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 çip ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlar olacak.

Xiaomi 14, 27 Ekim’de gelebilir

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro’nun aslında kasım ayında tanıtılması bekleniyordu ancak şimdi, birden fazla kaynak bu cihazların Ekim ayında duyurulacağını söylüyor. Kaynaklara göre Xiaomi 14, 27 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek. Hatta bir Xiaomi mağaza çalışanı bile aynı tarihe işaret ediyor. Eğer bu doğruysa, yaklaşmakta olan Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlar Snapdragon Summit 2023'ün hemen ertesi günü tanıtılacak.

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro’dan beklenenler

Sızıntı ve söylentilere göre yeni seri Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ve olası Xiaomi 14 Ultra'dan oluşacak. Ancak, bu yıl sadece temel ve pro modelleri piyasaya sürülecek, ultra ise önümüzdeki yıl tanıtılacak. Her iki cihaz da yenilenmiş bir tasarımla gelecek. Her iki cihazın arka tarafında bir kez daha Leica lensleri göreceğiz. Üç farklı odak uzaklığına sahip Leica ayarlı kameralar, iPhone 15 Pro’lardaki gibi titanyum çerçeveler ve uydu bağlantısı telefonlarda bulunacak.

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Xiaomi 14'ün 6,4 inç ekrana sahip olacağı bildirilirken, Xiaomi 14 Pro'nun daha büyük, 6,7 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Her iki telefon da 1440 x 3200 piksel çözünürlük bulunacak. Aynı şekilde 12GB RAM ve 256GB depolama cihazlar da ortak olacak. Xiaomi 14’ün 67W hızlı şarjlı 4860 mAh batarya, Pro modelin ise 120W hızlı şarjlı 5000mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Son olarak bu telefonlar, Android 15 tabanlı MIUI 14 ile birlikte gönderilecek ilk cihazlar olacaklar.

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Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro, bu ay tanıtılabilir: İşte beklenenler