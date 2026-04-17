iPhone 18 Pro renkleri ortaya çıktı: Seçim yapmak zor olacak!

Tam Boyutta Gör Apple, her yıl iPhone Pro modelleri için yeni bir imza rengi sunuyor. iPhone 17 Pro'da en çok öne çıkan renk, canlı Kozmik Turuncu olmuştu. Peki ya bu yılki modeller? Daha önce diğer kaynaklar "Koyu Kırmızı" renkten bahsetmiş olsa da, Macworld’un raporu, Apple’ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için yeni ana renk olarak “Koyu Kiraz” rengi üzerinde çalıştığını gösteriyor.

iPhone 18 Pro, yeni kamera sistemiyle geliyor: Üretime geçildi! 1 gün önce eklendi

iPhone 18 Pro Max imza rengi: Dark Cherry

Koyu Kiraz rengi (Dark Cherry), Kozmik Turuncu kadar parlak ve çarpıcı olmasa da, yeni iPhone 18 Pro'yu ayırt edecek kadar benzersiz kılacak. Her zaman olduğu gibi, Apple'ın Kozmik Turuncu da dahil olmak üzere mevcut renk yelpazesini sonlandırması bekleniyor.

Apple'ın 18 Pro ve 18 Pro Max için iki yeni renk seçeneği üzerinde daha denemeler yaptığı bildiriliyor. Bunlardan biri, mevcut iPhone 17'nin Sis Mavisi rengine benzeyen açık mavi. Geliştirme aşamasındaki diğer renk ise koyu gri tonu. Yeni renklere ek olarak, bu yıl sevilen gümüş renk de olabilir.

iPhone 18 Pro renk seçenekleri

iPhone 18 Pro henüz seri üretime geçmediğinden, Apple’ın renk seçeneklerini değiştirme ihtimali var. Ayrıca Apple’ın Pro modelleri için dört renk seçeneği sunmadığını da hatırlatmak gerekiyor. iPhone 18 Pro’lar için denenen Pantone renk kodları şu şekilde:

Light Blue (Pantone 2121): iPhone 17’nin Sis Mavisine yakın Açık Mavi

Dark Cherry (Pantone 6076): Yeni imza rengi Koyu Kiraz

Dark Gray (Pantone 426C): Beklenen Koyu Gri rengi

rengi Silver (Pantone 427C): iPhone 17 Pro Gümüş rengi

iPhone 18 ne zaman çıkacak?

iPhone 18 Pro modelleri ve iPhone Fold/Ultra'nın Eylül 2026'da tanıtılması bekleniyor ancak bazı analistler katlanabilir modelin daha sonraki bir tarihte piyasaya sürüleceğini öne sürüyor. iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2'nin ise 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

