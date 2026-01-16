Çevrimdışı görüşme özelliğine sahip Tecno Spark Go 3 tanıtıldı

Tecno Spark Go 3 neler sunuyor?
Tecno Spark Go 3, toza ve su sıçramalarına karşı IP64 koruma sunan sağlam bir gövdeye ve düşmelere dayanıklı bir yapıya sahip. Ön tarafta, 6.75 inç boyutunda, HD+ çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına ve 240 Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip bir ekran bulunuyor. %90,3 ekran-gövde oranına sahip panel, 580 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.
Cihazın kalbinde, 4nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250 işlemci yer alıyor. Telefon, 4GB RAM ve bellek birleştirme teknolojisi sayesinde ek 4GB sanal RAM ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise 64GB dahili alan sunuluyor. 5.000 mAh kapasiteli batarya, 15W hızlı şarjı destekliyor ve kutudan 10W şarj adaptörü çıkıyor.
Telefonun en dikkat çekici özelliği ise 1,5 kilometreye kadar şebeke olmadan iletişim kurabilme yeteneği. FreeLink isimli bu özellik, Bluetooth üzerinden diğer Tecno cihazlarla doğrudan bağlantı kurarak, mobil şebeke sinyali veya internet bağlantısı olmadığı durumlarda mesajlaşma ve görüşme yapmaya olanak tanıyor.
Tecno Spark Go 3, 4GB RAM + 64GB depolama alanıyla 100 dolar fiyattan Hindistan'da satışa sunuluyor.
Tecno Spark Go 3 özellikleri
- Ekran: 6,75 inç, 720 x 1600 piksel, 120 Hz, LCD
- İşlemci: Unisoc T7250
- Ram: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka kamera: 13 MP
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh, 15W
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth, 4G
- İşletim sistemi: Android 15, HIOS 15
- Diğer: IP64 su ve toza dayanıklılık