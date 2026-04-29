Xiaomi, Android 17 beta güncellemelerini alacak ilk cihazları açıkladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH'de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geliştiricilerin ilk Android 17 sürümlerini test etmeleri için kapıyı resmen açtı. Android 17 geliştirici önizleme sürümü, 4 Xiaomi cihaza sunuldu.

Xiaomi, Android 17 geliştirici önizleme programında Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi Leica Leitzphone modellerinin yer aldığını resmi olarak duyurdu. Şirket, geliştiricilerin yeni özellikleri deneyebilmesi için ROM indirme bağlantılarını da paylaştı.

Bu geliştirici önizlemesinin en büyük sürprizi sadece Android 17'nin gelişi değil; üzerine kurulu olduğu yazılım çerçevesi. Bu güncelleme, resmen Xiaomi HyperOS 3.3’ü getiriyor. İlginç bir şekilde, HyperOS 3.2 atlandı. Sürüm numarasının atlanmasının nedenleri gizemini korurken, teknik açıdan bakıldığında, büyük bir mimari değişikliği gösteriyor. Android 17 çekirdeğini doğrudan Xiaomi HyperOS 3.3 ile birleştirerek, geliştiriciler tamamen elden geçirilmiş sistem API'sine erişim sağlıyor.

Bu sürümdeki en dikkat çekici yeni özellik, Android 17'nin güncellenmiş geliştirici araçlarının doğrudan entegrasyonu; bu sayede uygulama geliştiricileri, yeni işletim sisteminin bellek yönetimi ve arka plan işlem sınırlarına karşı yazılımlarını test edebilecek.

Global ROM linkleri

Xiaomi 17: OS3.3.260420.2.XPCMIXM.STABLE-DPP

Xiaomi 17 Ultra & Leica Leitzphone: OS3.3.260420.2.XPAMIXM.STABLE-DPP

Xiaomi 15T Pro: OS3.3.260423.1.XOSMIXM.STABLE-DPP

Geliştiricilerin Android 17 önizleme sürümünü cihazlarını yükleyebilmeleri için uygun .zip dosyasını indirmeleri, İndirilenler klasörüne taşımaları ve Güncelleyici uygulamasında (Xiaomi HyperOS logosuna 10 kez dokunarak açılıyor) "Güncelleme paketini seç" yöntemini kullanması gerekiyor. Bu sürümün geliştiricilerin çökmeleri, bozuk API'leri ve kullanıcı arayüzü hatalarını belirlemesi için tasarlandığını, modem, kamera işleme ve pil yönetimi dahil olmak üzere temel işlevlerde kararlılık sorunlarının yaşanabileceğini belirtmek önemli. Günlük kullanım için önerilmiyor.

Xiaomi, Android 17 alacak ilk cihazları açıkladı: İşte modeller

