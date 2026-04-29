Xiaomi, Android 17 beta güncellemelerini alacak ilk cihazları açıkladı

Xiaomi 17 ve Xiaomi 15T Pro için Android 17 developer beta sunuldu
Xiaomi, Android 17 geliştirici önizleme programında Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi Leica Leitzphone modellerinin yer aldığını resmi olarak duyurdu. Şirket, geliştiricilerin yeni özellikleri deneyebilmesi için ROM indirme bağlantılarını da paylaştı.
Bu geliştirici önizlemesinin en büyük sürprizi sadece Android 17'nin gelişi değil; üzerine kurulu olduğu yazılım çerçevesi. Bu güncelleme, resmen Xiaomi HyperOS 3.3’ü getiriyor. İlginç bir şekilde, HyperOS 3.2 atlandı. Sürüm numarasının atlanmasının nedenleri gizemini korurken, teknik açıdan bakıldığında, büyük bir mimari değişikliği gösteriyor. Android 17 çekirdeğini doğrudan Xiaomi HyperOS 3.3 ile birleştirerek, geliştiriciler tamamen elden geçirilmiş sistem API'sine erişim sağlıyor.
Bu sürümdeki en dikkat çekici yeni özellik, Android 17'nin güncellenmiş geliştirici araçlarının doğrudan entegrasyonu; bu sayede uygulama geliştiricileri, yeni işletim sisteminin bellek yönetimi ve arka plan işlem sınırlarına karşı yazılımlarını test edebilecek.
Global ROM linkleri
-
Xiaomi 17: OS3.3.260420.2.XPCMIXM.STABLE-DPP
-
Xiaomi 17 Ultra & Leica Leitzphone: OS3.3.260420.2.XPAMIXM.STABLE-DPP
-
Xiaomi 15T Pro: OS3.3.260423.1.XOSMIXM.STABLE-DPP
Geliştiricilerin Android 17 önizleme sürümünü cihazlarını yükleyebilmeleri için uygun .zip dosyasını indirmeleri, İndirilenler klasörüne taşımaları ve Güncelleyici uygulamasında (Xiaomi HyperOS logosuna 10 kez dokunarak açılıyor) "Güncelleme paketini seç" yöntemini kullanması gerekiyor. Bu sürümün geliştiricilerin çökmeleri, bozuk API'leri ve kullanıcı arayüzü hatalarını belirlemesi için tasarlandığını, modem, kamera işleme ve pil yönetimi dahil olmak üzere temel işlevlerde kararlılık sorunlarının yaşanabileceğini belirtmek önemli. Günlük kullanım için önerilmiyor.Kaynakça https://www.mi.com/global/support/guidance/androidtbeta/ https://ximitime.com/android-17-developer-preview-is-officially-out-for-xiaomi-17-series-and-15t-pro-96255/