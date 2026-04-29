Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, Android 17 beta güncellemelerini alacak ilk cihazları açıkladı

    Xiaomi, geliştiriciler için Android 17 beta programını resmen başlattı. İşte Xiaomi HyperOS 3.3 güncellemesini alacak ilk cihazlar ve resmi global ROM indirme linkleri:

    xiaomi android 17 developer beta indir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geliştiricilerin ilk Android 17 sürümlerini test etmeleri için kapıyı resmen açtı. Android 17 geliştirici önizleme sürümü, 4 Xiaomi cihaza sunuldu.

    Xiaomi 17 ve Xiaomi 15T Pro için Android 17 developer beta sunuldu

    Xiaomi, Android 17 geliştirici önizleme programında Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi Leica Leitzphone modellerinin yer aldığını resmi olarak duyurdu. Şirket, geliştiricilerin yeni özellikleri deneyebilmesi için ROM indirme bağlantılarını da paylaştı.

    Bu geliştirici önizlemesinin en büyük sürprizi sadece Android 17'nin gelişi değil; üzerine kurulu olduğu yazılım çerçevesi. Bu güncelleme, resmen Xiaomi HyperOS 3.3’ü getiriyor. İlginç bir şekilde, HyperOS 3.2 atlandı. Sürüm numarasının atlanmasının nedenleri gizemini korurken, teknik açıdan bakıldığında, büyük bir mimari değişikliği gösteriyor. Android 17 çekirdeğini doğrudan Xiaomi HyperOS 3.3 ile birleştirerek, geliştiriciler tamamen elden geçirilmiş sistem API'sine erişim sağlıyor.

    Bu sürümdeki en dikkat çekici yeni özellik, Android 17'nin güncellenmiş geliştirici araçlarının doğrudan entegrasyonu; bu sayede uygulama geliştiricileri, yeni işletim sisteminin bellek yönetimi ve arka plan işlem sınırlarına karşı yazılımlarını test edebilecek.

    Global ROM linkleri

    Geliştiricilerin Android 17 önizleme sürümünü cihazlarını yükleyebilmeleri için uygun .zip dosyasını indirmeleri, İndirilenler klasörüne taşımaları ve Güncelleyici uygulamasında (Xiaomi HyperOS logosuna 10 kez dokunarak açılıyor) "Güncelleme paketini seç" yöntemini kullanması gerekiyor. Bu sürümün geliştiricilerin çökmeleri, bozuk API'leri ve kullanıcı arayüzü hatalarını belirlemesi için tasarlandığını, modem, kamera işleme ve pil yönetimi dahil olmak üzere temel işlevlerde kararlılık sorunlarının yaşanabileceğini belirtmek önemli. Günlük kullanım için önerilmiyor.

    Kaynakça https://www.mi.com/global/support/guidance/androidtbeta/ https://ximitime.com/android-17-developer-preview-is-officially-out-for-xiaomi-17-series-and-15t-pro-96255/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dacia logan 1.4 kronik sorunları ate balata yorumları lg televizyon sinyal yok diyor ne yapmalıyım isonem küf önleyici boya yorumları pttcell kullananlar memnun mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme C75
    realme C75
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Ideapad Slim 3
    LENOVO Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum