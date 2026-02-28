Xiaomi 17 Türkiye’de satışa sunuldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili ilk akıllı telefon olan Xiaomi 17 ülkemizde de piyasaya çıkıyor. Xiaomi çıkışa özel olarak alışveriş yapanlara takas indirimi, sürpriz hediye, puan hediyesi gibi etkinlikler düzenliyor.

Xiaomi 17 Türkiye fiyatı

6.3 inçlik 120Hz OLED ekranla gelen telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile performans en üst seviyeye çıkıyor. 50 MP Light Hunter 950 (ana) + 50 MP ultra geniş + 50 MP telefoto arka kamera dizilimi olan telefonun ön kamerası da 50MP.

Xiaomi 17 ve 17 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 5 ay önce eklendi

7000mAh batarya 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj (22,5W ters kablosuz şarj) desteği sunuyor. IP69 sertifikası sayesinde yüksek dayanıklılık sunan telefonun 12GB/256GB versiyonu 74999TL ve 12GB/512GB versiyonu da 79999TL. Sadece Mi Store üzerinden yapılacak alımlarda Redmi Pad 2 Pro tablet modeli stoklarla sınırlı olarak hediye edilecek. Ayrıca 5000TL indirim kuponu ve 4000TL takas desteği seçenekleri de var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: