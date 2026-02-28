Giriş
    Xiaomi 17 Türkiye’de satışa sunuldu

    Xiaomi’nin tanıtıldığı günden bu yana Çin’de satış rekorları kıran Xiaomi 17 serisi ülkemizde de satışa sunuluyor. MWC 2026 fuarında firma global lansmanını gerçekleştirdi. 

    Xiaomi 17 Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili ilk akıllı telefon olan Xiaomi 17 ülkemizde de piyasaya çıkıyor. Xiaomi çıkışa özel olarak alışveriş yapanlara takas indirimi, sürpriz hediye, puan hediyesi gibi etkinlikler düzenliyor.

    Xiaomi 17 Türkiye fiyatı

    6.3 inçlik 120Hz OLED ekranla gelen telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile performans en üst seviyeye çıkıyor. 50 MP Light Hunter 950 (ana) + 50 MP ultra geniş + 50 MP telefoto arka kamera dizilimi olan telefonun ön kamerası da 50MP.

    7000mAh batarya 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj (22,5W ters kablosuz şarj) desteği sunuyor. IP69 sertifikası sayesinde yüksek dayanıklılık sunan telefonun 12GB/256GB versiyonu 74999TL ve 12GB/512GB versiyonu da 79999TL. Sadece Mi Store üzerinden yapılacak alımlarda Redmi Pad 2 Pro tablet modeli stoklarla sınırlı olarak hediye edilecek. Ayrıca 5000TL indirim kuponu ve 4000TL takas desteği seçenekleri de var.

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

