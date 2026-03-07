Giriş
    BİM marketler Tecno Spark Slim satıyor

    13 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno Spark Slim, Samsung Galaxy A17 5G, Omix O1 Neo ve Omix O1 Icon akıllı telefon modelleri yer alıyor.          

    13 Mart BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, tanklı yazıcılardan invertör kaynak makinasına ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

    13 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

    13 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno markasına ait Spark Slim akıllı telefon modeli yer alıyor. Spark Slim, 6,78 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekrana sahip. 1224p çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan ekran, 4.500 nit tepe parlaklık seviyesi ile dikkat çekiyor.

    Helio G200 yonga setinden gücünü alan telefonda 8GB RAM ve 256GB depolama yer alıyor. 5160mAh batarya sadece 4.04mm kalınlığında ve 45W hızlı şarj destekliyor. 5.93mm kalınlığında olan cihazda 50MP arka kamera ve 13MP ön kamera mevcut. Fiyatı 14250TL.

    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 2 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 2 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

