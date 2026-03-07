BİM marketler Tecno Spark Slim satıyor

13 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri
13 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno markasına ait Spark Slim akıllı telefon modeli yer alıyor. Spark Slim, 6,78 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekrana sahip. 1224p çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan ekran, 4.500 nit tepe parlaklık seviyesi ile dikkat çekiyor.
Helio G200 yonga setinden gücünü alan telefonda 8GB RAM ve 256GB depolama yer alıyor. 5160mAh batarya sadece 4.04mm kalınlığında ve 45W hızlı şarj destekliyor. 5.93mm kalınlığında olan cihazda 50MP arka kamera ve 13MP ön kamera mevcut. Fiyatı 14250TL.
