MediaTek Dimensity 9400+ tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör MediaTek, amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'ün geliştirilmiş versiyonu olan Dimensity 9400+'ı duyurdu. Orijinal modele göre küçük iyileştirmeler içeren yeni yonga seti neler sunuyor bir göz atalım.

Dimensity 9400+ özellikleri

TSMC'nin ikinci nesil 3nm (N3E) üretim süreci üzerinde geliştirilen Dimensity 9400+, arttırılmış verimlilikle beraber küçük saat hızı artışını beraberinde getiriyor. Yonga seti, 3,73 GHz'de çalışan bir adet ARM Cortex-X925 çekirdeği, 3,30 GHz'de üç Cortex-X4 çekirdeği ve 2,40 GHz hızında çalışan dört Cortex-A720 çekirdeği ile selefiyle aynı konfigürasyonda geliyor ve verimlilik çekirdeklerini içermiyor.

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Grafik tarafında, ARM'nin 12 çekirdekli Immortalis-G925 GPU'sunu yerini koruyor. İşlemci, toplamda 12 MB L3 önbelleğinin yanı sıra 10 MB sistem önbelleği ve 10 MB SLC içeriyor. Ayrıca LPDDR5X RAM, UFS 4.0 depolama, maksimum 7,3 Gbps bant genişliğine sahip üç bantlı Wi-Fi 7, 12 Mbps'e kadar veri aktarım hızı sunan Bluetooth 6.0, 180 Hz yenileme kadar WQHD+ ekran desteği gibi özellikleri barındırıyor.

Dimensity 9400+, pilin daha uzun süre dayanması için güç tasarrufu özelliklerini kullanan MediaTek'in Ultrasave 4.0 teknolojisini içeriyor ve DeepSeek'in R1 modeline doğal destek sunuyor. Yapay zeka iş yükleri için ise %20'ye kadar performans artışı sağlayan MediaTek'in 890 NPU'su yerini alıyor. Kamera tarafında 320 MP'e kadar sensörü destekleyen işlemci, aynı zamanda 8K 60 fps'ye kadar video kaydına da olanak tanıyor.

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