    Xiaomi 17 Ultra Türkiye fiyatı belli oldu

    Xiaomi 17 Ultra amiral gemisini satın alan kullanıcılara Türkiye mağazasında takas indirimi, yeni kullanıcı kuponu, sürpriz hediye gibi etkinlikler düzenleniyor.  

    Xiaomi 17 Ultra Tam Boyutta Gör
    Xiaomi ve Leica ortaklığında geliştirilen Xiaomi 17 Ultra özellikle kamera tarafındaki geliştirmeleri ile dikkat çekmişti. Firma MWC 2026 fuarı öncesinde amiral gemisinin global lansmanını da gerçekleştirdi.

    Xiaomi 17 Ultra neler sunuyor?

    6.9 inçlik M10 OLED ekrana sahip olan telefonda Snapdragon Elite Gen 5 yonga seti yer alıyor. Globale 6000mAh batarya ile gelen cihazda 90W kablolu, 50W kablosuz, 22.5W kablolu ters ve 20W kablosuz ters şarj sunuluyor.

    Ana kamerada Leica ile ortak geliştirilen 1 inçlik 50MP Light Fusion 1050L sensör yer alırken 200MP sürekli optik zoom sensör ve 50MP 115 derecelik ultra geniş açılı sensör ona yardımcı oluyor. Ön tarafta 50MP özçekim kamerası mevcut.

    Xiaomi 17 Ultra Türkiye’de Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 17 Ultra 16GB/1TB versiyonu 119999TL iken 16GB/512GB versiyonu da 109999TL olarak satılacak. Her iki modelde 20000TL değerinde Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro hediye. Ayrıca her iki modelde 5000TL takas desteği ve 1TB versiyonda da 7000TL yeni kullanıcı kuponu da veriliyor. Yani en üst versiyon düz hesapla 88000TL civarına denk geliyor.

