    Xiaomi 17 Ultra tamiri ateş pahası: Sadece anakart orta sınıf telefon parası!

    Xiaomi, en yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra'nın parçalarının tamir fiyatlarını resmen açıkladı. Beklendiği gibi, şirket en pahalı bileşenler olarak ekranı, anakartı ve kamerayı listeliyor.

    Xiaomi 17 Ultra tamir fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, en üst düzey akıllı telefonu Xiaomi 17 Ultra için onarım parçalarının fiyat listesini resmi olarak yayınladı. Bir amiral gemisi cihaz için beklendiği üzere, telefonun bakım ve değişim maliyetleri, özellikle üç temel bileşen için yüksek: Anakart, ekran ve Leica kamera sistemi.

    Xiaomi 17 Ultra tamir fiyatları ne kadar?

    • Anakart (16GB + 1TB): 3440 yuan - 491 dolar
    • Anakart (12GB + 512GB): 2980 yuan - 426 dolar
    • Ekran: 990 yuan - 141 dolar
    • Ana kamera: 850 yuan - 121 dolar
    • Batarya (Pil): 159 yuan - 22 dolar

    Yayınlanan listeye göre en pahalı bileşen; anakart. Özellikle, 12 GB RAM 512 GB dahili depolama alanlı modelde anakartın fiyatı 2.980 yuan (426 dolar). 16 GB RAM 1 TB depolama alanlı daha üst düzey model için ise, anakart değişim ücreti 3440 yuan (491 dolar).

    Cihazın 6.73 inçlik AMOLED ekranı da önemli bir maliyet kalemi olup, listelenen fiyatı 990 yuan (141 dolar). Fotoğrafçılığa odaklanan akıllı telefon serisi olduğu için, Xiaomi 17 Ultra'nın kamera sistemi toplam bileşen maliyetinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Spesifik fiyat listesi şu şekilde:

    • Ana kamera: 850 yuan (121 dolar)
    • Periskop telefoto kamera: 795 yuan (113 dolar)
    • Ultra geniş açılı kamera: 85 yuan (12 dolar)
    • Ön kamera: 60 yuan (8 dolar)

    Batarya değişim fiyatı ise 159 yuan (22 dolar). Arka kapağın değişmesi gerektiğinde 330 yuan (47 dolar) maliyeti var. Hoparlör, alt kart ve şarj aksesuarları gibi diğer küçük bileşenlerin fiyatları ise 19 - 60 yuan arasında değişiyor.

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

