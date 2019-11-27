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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi çocuklara özel ürettiği akıllı saatini tanıttı

    Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, çocuklara yönelik geliştirdiği Mi Rabbit Children’s Watch 2S akıllı saat modelini tanıttı. Cihaz şimdilik sadece Çin'deki kullanıcılara satılıyor.
    7 sa.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi çocuklara özel ürettiği akıllı saatini tanıttı
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    Xiaomi, teknolojiyi çocuklarla buluşturmayı hedefleyen yeni akıllı saatini tanıttı. Mi Rabbit Children’s Watch 2S adı verilen bu cihaz şık olarak nitelendirebileceğimiz tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Android Nougat ve Oreo çalıştıran cihazlarda Bixby Voice desteğini sonlandırıyor"

    Şimdilik sadece Çin'de satılıyor

    Mi Rabbit Children’s Watch 2S akıllı saat modeli 44 gram ağırlığında ve plastik bir gövdeye sahip. 240x240 piksel çözünürlüğünde 1.3 inçlik bir ekran sunan cihazda, daha pahalı rakiplerine kıyasla AMOLED yerine IPS panel kullanılmış. Saatte, IPX8 su geçirmez sertifikası ve hücresel bağlantı için SIM yuvası bulunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

    Xiaomi çocuklara özel ürettiği akıllı saatini tanıttı
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    Tek bir hoparlörün yanı sıra, Wi-Fi ve GPS özelliklerine de sahip olan Mi Rabbit Children’s Watch 2S'de, 7 günlük bekleme süresi sunan 600 mAh kapasiteli batarya mevcut. Şimdilik sadece Çin'de satışa sunulan akıllı saatin fiyatı ise 28 dolar olarak belirtilmiş. Uluslararası pazarlara sunulup sunulmayacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.



    https://item.mi.com/product/11318.html?cfrom=search&selected=1194700013&pClass=c Yorum Yaz
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    smart1978 6 sa. en beğenilen
    Turkiye'de bu tur cihazlardaki yani cocuklar icin olan urunlerdeki ilistirilmis Sim yani eSIM veya SIM istisna tutulmali SIFIR otv SIFIR vergi olmali.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    DH Misafiri 23 dk.
    Çoktndır çocuğuma böyle birşey arıyordum... İnşaallah kısa zamanda Avrupa ve Türkiye'de satışa çıkar.. Mİ her konuda kral helal olsun...
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    smart1978 6 sa. en beğenilen
    Turkiye'de bu tur cihazlardaki yani cocuklar icin olan urunlerdeki ilistirilmis Sim yani eSIM veya SIM istisna tutulmali SIFIR otv SIFIR vergi olmali.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Blasterreal 5 sa. smart1978
    Bu ülke büyüklerinin çocukları düşündüğü nerede görülmüş ? Unutmayı ki " Bi kereden birşey olmaz"
    1 Yanıt Yanıtla +3
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