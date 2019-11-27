Xiaomi çocuklara özel ürettiği akıllı saatini tanıttı

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Xiaomi, teknolojiyi çocuklarla buluşturmayı hedefleyen yeni akıllı saatini tanıttı. Mi Rabbit Children’s Watch 2S adı verilen bu cihaz şık olarak nitelendirebileceğimiz tasarımıyla dikkat çekiyor.

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Şimdilik sadece Çin'de satılıyor

Mi Rabbit Children’s Watch 2S akıllı saat modeli 44 gram ağırlığında ve plastik bir gövdeye sahip. 240x240 piksel çözünürlüğünde 1.3 inçlik bir ekran sunan cihazda, daha pahalı rakiplerine kıyasla AMOLED yerine IPS panel kullanılmış. Saatte, IPX8 su geçirmez sertifikası ve hücresel bağlantı için SIM yuvası bulunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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Tek bir hoparlörün yanı sıra, Wi-Fi ve GPS özelliklerine de sahip olan Mi Rabbit Children’s Watch 2S'de, 7 günlük bekleme süresi sunan 600 mAh kapasiteli batarya mevcut. Şimdilik sadece Çin'de satışa sunulan akıllı saatin fiyatı ise 28 dolar olarak belirtilmiş. Uluslararası pazarlara sunulup sunulmayacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

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