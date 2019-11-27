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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Android Nougat ve Oreo çalıştıran cihazlarda Bixby Voice desteğini sonlandırıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Ocak 2020 tarihinde, Android Nougat ve Oreo çalıştıran akıllı telefon modellerinde Bixby Voice desteğini sonlandıracağı belirtiliyor.
    8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Android Nougat ve Oreo çalıştıran cihazlarda Bixby Voice desteğini sonlandırıyor
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    SamMobile'ın haberine göre Samsung, Android'in Pie'den daha eski sürümlerinde Bixby Voice desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor. Bu değişiklik 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek ve bu noktada sesli asistan çalışmayı durduracak.

    Kullanmak için Android güncellemesi yapmak gerekecek

    Alınan bu kararın, hala Android 7.x Nougat veya Android 8.x Oreo çalıştıran Galaxy S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, Note8 ve A9 (2018) cihazlar için geçerli olacağı belirtiliyor. Bu nedenle eğer söz konusu cihazlardan birine sahipseniz, Bixby'nin ses asistanı özellikleri ve günün özetini sunan Bixby Briefing'i de artık kullanamayacaksınız. Ancak bu Bixby'nin bu cihazlardan tamamen kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Sadece kullanıcıları Bixby 2.0'a yönlendirmek için yapılan bir hamle olarak nitelendirilebilir.

    Samsung, Android Nougat ve Oreo çalıştıran cihazlarda Bixby Voice desteğini sonlandırıyor
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    Asistanı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, cihazınızı Android 9.0 Pie'e güncellemeniz yeterli. Saydığımız tüm bu Samsung akıllı telefonların tümü yükseltme için uygun. Az sayıda kullanıcının güncelleme yapmadığını varsayacak olursak, etkilenen kullanıcı sayısı yüksek olmayacak. Eğer siz de bu grubun içindeyseniz ve Bixby cihazınızda olsun istiyorsanız, en kısa sürede güncellemeyi yapmanız tavsiye ediliyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-ending-bixby-voice-support-android-nougat-oreo/ Yorum Yaz
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