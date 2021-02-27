Xiaomi'den masaj ve uyandırma işlevlerine sahip akıllı yastık: LEGA AI

Sırt ağrısı eskiden yaşlılar için bir sorun olarak görülüyordu ancak günümüzde genç ve orta yaşlı insanlar da sırt ve boyun ağrılarından muzdarip. Araştırmalara göre servikal spondilozlu hastaların %40'ı 30 yaşın altında.

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Xiaomi'nin kitlesel fonlama platformu Youpin, sırt ağrısı çekenlerin derdine çare olması için masaj işlevine sahip bir akıllı uyku yastığı tanıttı. Kitlesel fonlama aşamasında olan LEGA AI isimli yastığın fiyatı 46 dolar.

Sabah nazikçe uyandırıyor

Akıllı yastık derin germe, boyun masajı, rahatlatıcı uyku ve sabah uyanma olmak üzere dört masaj moduna sahip. LEGA AI sunduğu bu fonksiyonlar sayesinde kullanıcıların boyun omurgalarını gevşetmelerine, boyun masajı yaptırmalarına ve daha iyi bir uyku için en uygun sıcaklığı ayarlamalarına olanak tanıyor.

Yastığın aynı zamanda akıllı uyandırma işlevi de var. Kullanıcılar Mijia uygulaması üzerinden uyanma saatini ayarlayabiliyorlar. LEGA AI zamanı geldiğinde kullanıcıyı yukarı ve aşağı hareketlerle nazikçe uyandırıyor. Akıllı yastık aynı zamanda Xiaomi'nin sesli asistanı XiaoAi ile de uyumlu.

https://www.gizmochina.com/2021/02/26/xiaomi-crowdfunds-the-lega-ai-smart-cervical-massage-sleep-pillow

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