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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'den masaj ve uyandırma işlevlerine sahip akıllı yastık: LEGA AI

    Xiaomi sırt ve boyun ağrısından muzdarip kullanıcıları hedefleyen masaj ve uyandırma gibi özelliklere sahip akıllı yastığını tanıttı. LEGA AI isimli yastığın amacı rahat bir uyku çektirmek.
    27 Şubat 2021, 18:00 (11 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi'den masaj ve uyandırma işlevlerine sahip akıllı yastık: LEGA AI

    Sırt ağrısı eskiden yaşlılar için bir sorun olarak görülüyordu ancak günümüzde genç ve orta yaşlı insanlar da sırt ve boyun ağrılarından muzdarip. Araştırmalara göre servikal spondilozlu hastaların %40'ı 30 yaşın altında.

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    Xiaomi'nin kitlesel fonlama platformu Youpin, sırt ağrısı çekenlerin derdine çare olması için masaj işlevine sahip bir akıllı uyku yastığı tanıttı. Kitlesel fonlama aşamasında olan LEGA AI isimli yastığın fiyatı 46 dolar.

    Xiaomi'den masaj ve uyandırma işlevlerine sahip akıllı yastık: LEGA AI

    Sabah nazikçe uyandırıyor

    Akıllı yastık derin germe, boyun masajı, rahatlatıcı uyku ve sabah uyanma olmak üzere dört masaj moduna sahip. LEGA AI sunduğu bu fonksiyonlar sayesinde kullanıcıların boyun omurgalarını gevşetmelerine, boyun masajı yaptırmalarına ve daha iyi bir uyku için en uygun sıcaklığı ayarlamalarına olanak tanıyor.

    Yastığın aynı zamanda akıllı uyandırma işlevi de var. Kullanıcılar Mijia uygulaması üzerinden uyanma saatini ayarlayabiliyorlar. LEGA AI zamanı geldiğinde kullanıcıyı yukarı ve aşağı hareketlerle nazikçe uyandırıyor. Akıllı yastık aynı zamanda Xiaomi'nin sesli asistanı XiaoAi ile de uyumlu.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/26/xiaomi-crowdfunds-the-lega-ai-smart-cervical-massage-sleep-pillow Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    T Tendürek (---- ----) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar yapmış... Bize de almak düşer.
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    ProfXavier (Emre Taner) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelirse ben de almayı düşünüyorum.
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    Askaparta 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam erkek kafasına uygun olsun, ter ve yağ.
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    A atinali03 (Unuttuk Unutulduk) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyice bkunu çıkardılar. Uyku takibi yapan mi Band serisini alanlar olarak neremize sokacağız ?
    Yanıtla +1
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    1ses1 (hasan türk) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oğlumu sarsıyorum döndürüyorum banamısın demiyor. Bu nasıl kaldıracak.
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    MrCaner (Caner Karadağ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    46 dolar olur bizde 600 tl
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    E eraslan.omer 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'ye gelirse ilk alacaklardan biriyim.
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