Bill Gates açıkladı: Android'i tercih ediyorum, Bitcoin ilgi alanımda değil

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Clubhouse uygulaması üzerinden gerçekleştirilen bir sohbette oldukça ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Gates iklim değişikliği, kripto para birimlerinin popülaritesi, mobil işletim sistemleri ve daha pek çok konuya değindi.

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Bill Gates her ne kadar iPhone kullanarak Clubhouse'a girmiş olsa da Android akıllı telefonları tercih ediyor. Kendisine göre bu tür cihazlar yazılım ve işletim sistemi arasındaki etkileşim açısından daha esnek. Ayrıca bazı Android akıllı telefonların önceden yüklenmiş Microsoft uygulamalarıyla gelmesi de etklenlerden biri.

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Bitcoin çevreye zararlı

Ünlü girişimci sohbet sırasında Bitcoin'i pek sevmediğini söyledi. Gates'e göre kripto para birimi madenciliği çok fazla bilgi işlem gücü gerektirdiği için çok fazla elektrik tüketimine neden oluyor. Bu da çevreye zararlı. Gates, Bitcoin'e yatırım yapmadığını gelecek için de böyle bir düşüncesinin olmadığını sözlerine ekledi.

https://www.imore.com/bill-gates-reveals-why-he-prefers-android-over-apples-iphone

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