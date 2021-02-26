Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bill Gates açıkladı: Android'i tercih ediyorum, Bitcoin ilgi alanımda değil

    Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, Clubhouse üzerinden gerçekleştirilen bir sohbette neden Android telefon tercih ettiğini ve Bitcoin ile ilgili düşüncelerini açıkladı.
    26 Şubat 2021, 20:30 (Güncellendi, 8 sa.)
    1,7b
    3
    17
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    Bill Gates açıkladı: Android'i tercih ediyorum, Bitcoin ilgi alanımda değil
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Clubhouse uygulaması üzerinden gerçekleştirilen bir sohbette oldukça ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Gates iklim değişikliği, kripto para birimlerinin popülaritesi, mobil işletim sistemleri ve daha pek çok konuya değindi.

    Ayrıca Bkz. "Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15"

    Bill Gates her ne kadar iPhone kullanarak Clubhouse'a girmiş olsa da Android akıllı telefonları tercih ediyor. Kendisine göre bu tür cihazlar yazılım ve işletim sistemi arasındaki etkileşim açısından daha esnek. Ayrıca bazı Android akıllı telefonların önceden yüklenmiş Microsoft uygulamalarıyla gelmesi de etklenlerden biri.

    Bill Gates açıkladı: Android'i tercih ediyorum, Bitcoin ilgi alanımda değil
    Tam Boyutta Gör

    Bitcoin çevreye zararlı

    Ünlü girişimci sohbet sırasında Bitcoin'i pek sevmediğini söyledi. Gates'e göre kripto para birimi madenciliği çok fazla bilgi işlem gücü gerektirdiği için çok fazla elektrik tüketimine neden oluyor. Bu da çevreye zararlı. Gates, Bitcoin'e yatırım yapmadığını gelecek için de böyle bir düşüncesinin olmadığını sözlerine ekledi.



    https://www.imore.com/bill-gates-reveals-why-he-prefers-android-over-apples-iphone Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bitcoin çevreye zararlı

    Çok haklı. Kriptolara harcanan elektrik bir çok ülkenin tüketiminden fazla.
    Yanıtla +37
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D dodofran 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    on numara zengin valla. efendi, işinde gücünde. ne bezos ne elon musk sonuna kadar bill gates ve warren buffet reisçiyiz.
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    olasılıksız238 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat performans ürünü olduğu için Redmi serisi kullanıyormuş.
    2 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sarı Bill adamdır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    - -MoDeStUs- 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tutupta azılı düşmanının firmasının telini diyecek hali yoktu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    madonos 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır microsoft ürünlerini açık kaynak yapmayan Microsoft mu söylüyor bunu ? Şimdi her şeyi açık kod yapmaya başlayıp Linux'u desteklemeye başladılar.

    "Bitcoini sevmiyorum" ne demek ? 10$'ken alsaydım belki severdim mi demek ?

    Bitcoin 3 bin dolarda olsa büyük bir devrim 300 bin dolarda olsa.
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D dodofran 6 sa. ( Mesaj Silindi ) madonos
    bitcoini sevmiyorum demek bitcoini sevmiyorum demek. sence senin gibi mi düşünür böyle milyar dolarlık adamlar. şu fakir kafasından çıkın. koskoca bill gates bitcoinden kar edemediği zamanında girmediği için mi bitcoini sevmiyor yani. istese şimdi muskın yaptığı gibi çok kolay birkaç twitle istediği altcoini düşürüp uçurabilir. istediği kadar da yapar bunu ve kırar parayı. ama bu adamların böyle basit düşüneceğini zannetmiyorum. şimdi istese şimdi bile istediğini yapacak paraya ve güce sahip zaten bitcoin piyasalarında.
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ankaland (mehmet yok) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) madonos
    microsoft belebelecoin gibi saçma bir kriptoyu piyasa sürse 10 günde 100milyar dolarlık bir satış yapar.. adam haklı, kripto para çevre açısından gereksiz işlem gücü kullanıyor.. madencilikte kullanılan elektrik ciddi oranlarda, bu kullanım elektrik fiyatlarını yükseltiyor ve yükseltecektir.. biri kazanayım diye en gariban insanın cebinden daha fazla para çıkması gerekiyor.. madencilik bazı ülkelerde elektrik kesintilerine neden olmaya başladı.. yasadışı ticaret konusu ayrı bir sorun.. yasadışı ticaret hepimiz için risk.. bugün olmasa yarın illaki bir sevdiğinizin/sevdiğimizin canı yasadışı işlerden yanabilir.. uyuşturucu, kara para, insan ticareti, silah ticareti, terör için pek ala kullanılabilen bir para..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xenix 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Android tercih etmesine şaşımdım windows androide daha uyumlu iPhone kullanıcı ekosistem e girince mac e yöneliyor. Bu arada üst düzey android kullanmak zenginlik göstergesi çünkü telefon yenileme sıklığı androidde artıyor bill seneye de yeni bir android cihaz kullanır update gelmiş gelmemiş güvenlik açıkların kapanmış umrunda olmaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YOURMOVE 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi diyebilir misiniz Bill Gates fakir ondan iPhone kullanmıyor?
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Elektrikliarabasever 6 sa. ( Mesaj Silindi ) YOURMOVE
    Yurt dışında amiral gemileri daha pahalı iPhone'dan kim diyor öyle :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D dodofran 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    on numara zengin valla. efendi, işinde gücünde. ne bezos ne elon musk sonuna kadar bill gates ve warren buffet reisçiyiz.
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ThePiraeusHunter (Straider ) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) dodofran
    Aynen ya ilan spekülator
    Billciğim korona virus çıkacağını duyunca 4 gil önceden bilişim isini bıraktı aşı işine girdi garantisi adam yahu seviyor ben de ayni b.k.n laciverti
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bitcoin çevreye zararlı

    Çok haklı. Kriptolara harcanan elektrik bir çok ülkenin tüketiminden fazla.
    Yanıtla +37
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    olasılıksız238 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat performans ürünü olduğu için Redmi serisi kullanıyormuş.
    2 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    volcy123 8 sa. ( Mesaj Silindi ) olasılıksız238
    Reklamlari onlemek icin youtube da vanced kullaniyormus.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tekin-71 (Fatih Tekin) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) olasılıksız238
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RockConn (Ufuk Durdağı) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eyvallah Billciğim 👍
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Netflix duyurdu: Terminator animesi geliyor 5 sa. Bulmaca oyunu Lyxo mobil cihazlar için yayınlandı 6 sa. Mortal Kombat filminin yaş sınırlı fragmanı tüm zamanların en çok izlenen yaş sınırlı fragmanı oldu 6 sa. Volkswagen, Golf GTI'ın 45. yaşını özel bir versiyonla kutluyor: Golf GTI Clubsport 45 6 sa. Netflix'in yüksek bütçeli yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan fragman geldi 7 sa. Monster Hunter Rise'ın PC versiyonu resmileşti: İşte çıkış tarihi 7 sa. Apple artık Fransa'da, iPhone ve MacBook'ların tamir edilebilirlik derecelerini belirtiyor 8 sa. Haftalık Film Önerisi 15: The Trial of the Chicago 7 8 sa. Cherry MX Speed'den hızlı, PBT Puding başlıklı “Gamakay MK61 incelemesi” 8 sa. Facebook’un e-posta sızıntılarında YPG sayfasını kapatma tereddüdü ortaya çıktı 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN Bill Gates açıkladı: Android'i tercih ediyorum, Bitcoin ilgi alanımda değil Sonraki Star Wars: Squadrons, EA Play kütüphanesine ekleniyor 9 sa. Huawei kendi programlama dilini geliştiriyor 10 sa. Amazon, Hindistan'da Mahindra'nın üç tekerlekli elektrikli araçlarıyla dağıtım yapacak 10 sa. Call of Duty oyunları artık 500GB'lık PS4'e sığmıyor 11 sa. Belkin’den AirPlay 2 uyumlu ses adaptörü geliyor 11 sa. Mobil için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu: Birisi battle royale türünde 12 sa. Xiaomi Mi Pad 5'in canlı görüntüsü sızdı: İşte özellikleri ve beklenen fiyatı 12 sa. Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15 12 sa. PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek 12 sa. PS Plus Mart 2021 oyunları açıklandı 13 sa. Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tanıtılacağı tarih belli oldu 13 sa. Boeing 777’lerde yaşanan motor arızası olaylarına bir yenisi daha eklendi 13 sa. Kripto para piyasası 400 milyar dolar küçüldü: Bitcoin %10 düştü 14 sa. Çin'de 4500 dolarlık elektrikli aracın satışları Tesla'yı ikiye katladı 15 sa. Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor 15 sa. Mart ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı 15 sa. Redmi AirDots 3 iddialı özelliklerle geliyor 15 sa. Redmi K40 tanıtıldı: 120Hz ekran, Snapdragon 870 yonga seti 15 sa. Snapdragon 895 ile gelecek olan ilk akıllı telefon belli oldu 16 sa. Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız