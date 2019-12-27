Xiaomi kadınlara yönelik yuvarlak ekranlı bir akıllı saat çıkaracak

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Xiaomi, geçtiğimiz Kasım ayında Mi Watch olarak adlandırılan yeni akıllı saatini tanıtmıştı. Görünüşe bakılırsa Çinli şirket yeni bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni akıllı saat kadınlara yönelik olacak.

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Xiaomi Mijia sayfasında yayınlanan tanıtım posteri bu konuda bazı ipuçları verdi. Görselde yer alan masanın üzerinde ruj ve allık gibi makyaj malzemelerinin yanında küpe ve kadın parfümünün bulunduğunu görüyoruz. Orta kısımda ise akıllı saat için ayrılmış bir boşluk var.

Lansman tarihi belli oldu

Hatta bir Xiaomi yöneticisi kesik çizgilerle saatin kaba hatlarını da ortaya çıkardı. Anlaşıldığı kadarıyla cihaz yuvarlak bir ekrana sahip olacak. Ancak bunun haricinde akıllı saatin kadınlara hitpa edeceğini ortaya koyan herhangi bir detay yok.

Xiaomi yeni akıllı saatini 30 Aralık 2019 tarihinde tanıtacak.