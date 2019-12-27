Yerli otomobil sonunda tanıtıldı! İşte yerli otomobil tasarımı

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Yerli otomobil şuan Gebze’de düzenlenen etkinlik kapsamında tanıtılıyor. İlk etapta teknik detayları belli olan yerli otomobil tasarımı da sonunda ortaya çıktı.

Yerli otomobil projesinin karşımızda duran ilk modeli C sınıfı bir SUV. Yerli otomobilin tasarımında, İtalyan şirket Pininfarina’nın imzası bulunuyor. Tamamen elektrikli yerli otomobilin tasarımına baktığımızda, ince LED farlar, yan ayna yerine kamera kullanımı ve içe gömülü kapı kolları gibi günümüzdeki diğer konsept otomobillere benzer detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca, ipucu görsellerinde ön ızgaradada bulunan "lale" motifinin kaldırılmış olması dikkat çekiyor. Agresif ön tamponun kenarlarındaki LED gündüz farları, büyük jantlar, kaslı omuz çizgisi ve arkada boydan boya uzanan stop lambaları da yerli otomobilin tasarım unsurları arasında.

Yerli otomobilin iç mekanı oldukça teknolojik. Multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyonun hemen arkasında oldukça geniş bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ön yolcuya kadar uzanan panelde bu ekranın dışında, aynı boyutlarda iki ekrana daha yer verilmiş. Ayrıca, merkezdeki hava menfezlerinin altında klima gibi çeşitli ayarların yapılabildiği büyük bir ekran daha kullanılmış. Ambiyans aydınlatması, yumuşak malzemeler ve karbon fiber detaylarla da şık bir görünüm sağlanmış. USB girişlerine yer verilen orta konsolun arka bölümünde de bir havalandırma bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin teknik detayları belli oldu!"

Yerli otomobilin multimedya sistemine "Holografik asistan" adı verilen artırılmış gerçeklik teknolojisi de eklenecek. Söz konusu özellik yetişirse ilk versiyonda, yetişmezse 1 sene sonrasında yerli otomobile eklenmiş olacak. Böylece aracın navigasyon görüntüsü ön cama yansıtılacak. Gidilecek rota ve yol hakkındaki bilgiler buradan takip edilebilecek. Ayrıca yol üzerindeki dönüşler, kasisler ve diğer unsurların ışınlar vasıtasıyla sürücünün göz bebeklerine aktarılacağı ve bu sayede daha konforlu ve güvenli bir sürüşün sağlanacağı belirtiliyor.

Gebze'deki tanıtım etkinliğinde ayrıca, yerli otomobilin C-Sedan versiyonu da konsept olarak gösterildi.