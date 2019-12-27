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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobil sonunda tanıtıldı! İşte yerli otomobil tasarımı

    Yerli otomobilin tasarımı sonunda belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki tanıtımda C-SUV sınıfındaki yerli otomobilin tasarımını gösterdi. İşte Türkiye'nin yerli otomobili:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobil sonunda tanıtıldı! İşte yerli otomobil tasarımı
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    Yerli otomobil şuan Gebze’de düzenlenen etkinlik kapsamında tanıtılıyor. İlk etapta teknik detayları belli olan yerli otomobil tasarımı da sonunda ortaya çıktı.

    Yerli otomobil projesinin karşımızda duran ilk modeli C sınıfı bir SUV. Yerli otomobilin tasarımında, İtalyan şirket Pininfarina’nın imzası bulunuyor. Tamamen elektrikli yerli otomobilin tasarımına baktığımızda, ince LED farlar, yan ayna yerine kamera kullanımı ve içe gömülü kapı kolları gibi günümüzdeki diğer konsept otomobillere benzer detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca, ipucu görsellerinde ön ızgaradada bulunan "lale" motifinin kaldırılmış olması dikkat çekiyor. Agresif ön tamponun kenarlarındaki LED gündüz farları, büyük jantlar, kaslı omuz çizgisi ve arkada boydan boya uzanan stop lambaları da yerli otomobilin tasarım unsurları arasında.

    Yerli otomobilin iç mekanı oldukça teknolojik. Multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyonun hemen arkasında oldukça geniş bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ön yolcuya kadar uzanan panelde bu ekranın dışında, aynı boyutlarda iki ekrana daha yer verilmiş. Ayrıca, merkezdeki hava menfezlerinin altında klima gibi çeşitli ayarların yapılabildiği büyük bir ekran daha kullanılmış. Ambiyans aydınlatması, yumuşak malzemeler ve karbon fiber detaylarla da şık bir görünüm sağlanmış. USB girişlerine yer verilen orta konsolun arka bölümünde de bir havalandırma bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin teknik detayları belli oldu!"

    Yerli otomobilin multimedya sistemine "Holografik asistan" adı verilen artırılmış gerçeklik teknolojisi de eklenecek. Söz konusu özellik yetişirse ilk versiyonda, yetişmezse 1 sene sonrasında yerli otomobile eklenmiş olacak. Böylece aracın navigasyon görüntüsü ön cama yansıtılacak. Gidilecek rota ve yol hakkındaki bilgiler buradan takip edilebilecek. Ayrıca yol üzerindeki dönüşler, kasisler ve diğer unsurların ışınlar vasıtasıyla sürücünün göz bebeklerine aktarılacağı ve bu sayede daha konforlu ve güvenli bir sürüşün sağlanacağı belirtiliyor.

    Gebze'deki tanıtım etkinliğinde ayrıca, yerli otomobilin C-Sedan versiyonu da konsept olarak gösterildi.



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    Tasarım şu ana kadar gördüğüm en iyi araç tasarımlarından biri. Kesinlikle eleştiriye açık değil...
    Yorumu gör »     KaleyDeskop
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    KaleyDeskop 59 dk. en beğenilen editörün seçimi
    Tasarım şu ana kadar gördüğüm en iyi araç tasarımlarından biri. Kesinlikle eleştiriye açık değil...
    1 Yanıt Yanıtla +161
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    Execuvite 59 dk.
    Ülkemiz için hayırlı olsun insalllah , köstek değil destek olma zamanı.



    Yanıtla +100
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    MustafaC53 59 dk.
    10 Numara olmuş. Emeği geçen herkese yürekten teşekkürler.
    Yanıtla +94
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    1 Avatar
    MMistanbul 9 sn.
    Çok iyi görünüyor, umarım başarılı olur.
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    İAmSterdam06 12 sn.
    Hay MaşAllah, Elhamdülillah. Seri üretime geçeceği zamanı da görecez İnşaAllah.
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    shankssan 34 sn.
    Tasarımı mükemmel cidden çok ama çok beğendim. İç kokpit görüntüsü de bir o kadar hoş ve cazibeli. Fiyati içinde suv modelleri için en yüksek model yani 200-300 bin tl arasında düşünülüyor ve bence gayet uygun. Eğer sedanlar da 150 bin filan olursa tek geçerim. Düşünmeden alırım. İnşallah seri üretime geçilir ve burda kalmaz. Umudum bu yönde. Zaten 2022 de seri üretim deniyor birşey kalmadi surda sabirsizlikla bekliyorum.
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    BZTRL 34 sn.
    As bayrakları As As As :)

    Seri üretimini iple çekiyoruz.
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    sadrag 59 sn.
    Bu hükümet o kadar nefret ettirici şeyler yaptı ki şimdiye kadar. Bunca yılın hayaline bile sevinmekte zorlanıyor insan. Allah artniyetli olmayan herkese başarı nasip etsin demekten başka birşey geçmiyor içimden.. Üzücü..
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    Louie-Andy Anderson 1 dk.
    sizin gibi muhalif çomarlara inat inadına Erdoğan ulan göstediniz gerçek yüzünüzü
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    shin_shaire 2 dk.
    Ben beğendim. Uygun fiyat olursa alır gururla da kullanırız.
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    unal.s 2 dk.
    Tasarım çok güzel. Daha iyisi olamazdı.
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    ErsinExE 2 dk.
    Arabanın markası ileriki aylarda açıklanacak togg geçiçi olarak konuldu. Artılayalım bilmeyen arkadaşlarımız görsünler :)
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    ggreyhame 3 dk.
    Fiyat en az 130-140 bin olur gibime geliyor. Arabalar güzel. Hele sedan olanı epey hoşuma gitti.
    Muhalefet olacağım derken köstek olmayın. Ben de hükümete muhalifim ama ülkemde üretilenlere muhalif değilim. Kanal İstanbul'a boş yere yüz milyarlar harcanacağına 3 fabrika daha kurulsun.
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