Redmi Watch 5 tanıtıldı: 2,07 inç ekran, ince çerçeveler, 24 gün pil ömrü ve fazlası

Redmi Watch 5 özellikleri
Redmi Watch 5, 60 Hz yenileme hızına ve 1500 nit parlaklığa sahip 2,07 inçlik kavisli AMOLED ekrana sahip. 432x514 piksel çözünürlüğündeki ekran yüksek parlaklığıyla güneş ışığı altında dahi yüksek okunabilirlik sunuyor. Redmi Watch 5, 2 mm ince çerçeveleri ve %82 ekran gövde oranıyla şık bir görünüm sunuyor.
Birinci sınıf alüminyum alaşımlı gövdeye ve paslanmaz çelik taca sahip saat, yeni Kona Deri Manyetik Kayış dahil olmak üzere 7 adet kolayca değiştirilebilir kayış seçeneği sunuyor.
Bunların yanında, 24 saatlik kalp atış hızı izleme, SpO2 takibi, stres yönetimi ve uyku analizi gibi sağlık özellikleri de saate yer alıyor. Ek olarak, yeni bir AFE çipi gelişmiş kalp atış hızı doğruluğu sağlıyor. GPS desteği de bulunan Redmi Watch 5, 150'den fazla spor modunu barındrıyor. 5ATM basınca dayanıklı olan akıllı saat, bu özelliğiyle yüzme ve su sporları için de uygun bir seçim oluşturuyor.
Redmi Watch 5 fiyatı
Redmi Watch 5'in Bluetooth sürümü Çin'de 82 dolar fiyattan, eSIM sürümü ise 100 dolardan satışa sunulmuş durumda. Kona Deri Manyetik Kayış ise 23 dolara sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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