Redmi Watch 5 tanıtıldı: 2,07 inç ekran, ince çerçeveler, 24 gün pil ömrü ve fazlası

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi K80 serisinin tanıtım etkinliğinde, yeni akıllı saati Redmi Watch 5'i tanıttı. Premium tasarım ve gelişmiş özellikleri uygun fiyat ile buluşturan akıllı saat neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Redmi Watch 5 özellikleri

Redmi Watch 5, 60 Hz yenileme hızına ve 1500 nit parlaklığa sahip 2,07 inçlik kavisli AMOLED ekrana sahip. 432x514 piksel çözünürlüğündeki ekran yüksek parlaklığıyla güneş ışığı altında dahi yüksek okunabilirlik sunuyor. Redmi Watch 5, 2 mm ince çerçeveleri ve %82 ekran gövde oranıyla şık bir görünüm sunuyor.

Birinci sınıf alüminyum alaşımlı gövdeye ve paslanmaz çelik taca sahip saat, yeni Kona Deri Manyetik Kayış dahil olmak üzere 7 adet kolayca değiştirilebilir kayış seçeneği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin HyperOS 2 işletim sistemi üzerinde çalışan Redmi Watch 5, 9 yerleşik uygulamayı barındırıyor ve üçüncü taraf uygulamalara da destek sunuyor. Akıllı saat, akıllı ev kontrolü, odak bildirimleri ve akıllı araç yönetimi gibi özelliklerin yanında, ödemeler için NFC, akıllı araba anahtarı işlevi ve çoklu cihaz bağlantısı gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

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Bunların yanında, 24 saatlik kalp atış hızı izleme, SpO2 takibi, stres yönetimi ve uyku analizi gibi sağlık özellikleri de saate yer alıyor. Ek olarak, yeni bir AFE çipi gelişmiş kalp atış hızı doğruluğu sağlıyor. GPS desteği de bulunan Redmi Watch 5, 150'den fazla spor modunu barındrıyor. 5ATM basınca dayanıklı olan akıllı saat, bu özelliğiyle yüzme ve su sporları için de uygun bir seçim oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Redmi Watch 5, Bluetooth sürümünde tipik kullanımda 24 güne kadar pil ömrü sağlayan 550mAh pil ile geliyor. eSIM sürümü ise normal kullanımda 12 günlük pil ömrü sunuyor. SIM'li model, bağımsız aramaları, mesajlaşmayı ve 25 saat kesintisiz telsiz işlevini destekliyor.

Redmi Watch 5 fiyatı

Redmi Watch 5'in Bluetooth sürümü Çin'de 82 dolar fiyattan, eSIM sürümü ise 100 dolardan satışa sunulmuş durumda. Kona Deri Manyetik Kayış ise 23 dolara sunuluyor.

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Redmi Watch 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı