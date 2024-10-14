Xiaomi'nin yeni fiyat/performans akıllı saatleri: Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite fiyatı açıklandı!

- Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite fiyatı
- Redmi Watch 5 Active: Aynı fiyata daha fazla özellik
- Redmi Watch 5 Lite özellikleri ve fiyatı
- Redmi Watch 5 Lite
- Redmi Watch 5 Lite özellikleri
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Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite fiyatı
Xiaomi Türkiye tarafından yapılan duyuruya göre Xiaomi Redmi Watch 5 Active fiyatı 1.299 TL, Redmi Watch 5 Lite fiyatı ise 2.199 TL olarak belirlendi. Xiaomi’nin resmi web sitesinde stokta kalmadığı görülüyor.
Redmi Watch 5 Active: Aynı fiyata daha fazla özellik
Redmi Watch 5 Active, Bluetooth üzerinden sesli görüşmeyi destekliyor. Bu defa çift mikrofon sayesinde sesiniz daha net şekilde iletiyor. 24 saat kalp atış hızı izleme, gün boyu kan oksijeni ve stres izleme fonksiyonları bulunuyor. Daha geniş ekranı, daha modern görünümlere ve daha kullanışlı arayüze sahip.
Xiaomi’nin ifadesine göre normal kullanımda 18 gün, yoğun kullanımda 12 gün pil ömrü sunuyor. Son zamanlarda tanıtılan akıllı saatlere göre oldukça iddialı süreler vaat ediyor.
Redmi Watch 5 Lite özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 2 inç, 320 x 385, 500 nit, LCD
- Batarya: 470 mAh, 18 gün (normal kullanım), 12 gün (yoğun kullanım)
- Aktivite takibi: Kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku takibi, nefes hatırlatıcı
- Bağlantı: Bluetooth 5.3 LE
- Uyumluluk: Android 6.0 ve üzeri, iOS 12 ve üzeri
- Ses: Arama için hoparlör ve yerleşik mikrofon, net aramalar için 3 mikrofonlu ENC
- Yazılım: HyperOS
- Boyut ve ağırlık: 49.1 x 40.4 x 11.4 mm, 42.2 g
- 140’dan fazla spor modu
- 50’den fazla araç takımı özelleştirmesi
- IPX8 sertifikası
- Fiyat: 1299 TL
Redmi Watch 5 Lite
Redmi Watch 5 Lite özellikleri
- Ekran: 1,96 inç AMOLED, 502x410, 600 nit
- Pil süresi: 18 gün (tipik)
- Yazılım: HyperOS
- Sensör: İvmeölçer, Optik Kalp Hızı, Barometre, cEDA, Jiroskop, Işık Sensörü, Pusula
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS
- Sertifikalar: 5ATM + IP68
- 150’den fazla spor modu
- Renk: Siyah, Açık Altın
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.