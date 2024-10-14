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    Xiaomi'nin yeni fiyat/performans akıllı saatleri: Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite fiyatı açıklandı!

    Xiaomi'nin yeni uygun fiyatlı akıllı saatlerinin fiyatı belli oldu. Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite modelleri için oldukça rekabetçi fiyatlar belirlendi.
    Xiaomi Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin ülkemizde çok satan akıllı saat serilerinden Redmi Watch’un yeni uygun fiyatlı modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı. Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite fiyatı haberimizde.

    Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite fiyatı

    Xiaomi Türkiye tarafından yapılan duyuruya göre Xiaomi Redmi Watch 5 Active fiyatı 1.299 TL, Redmi Watch 5 Lite fiyatı ise 2.199 TL olarak belirlendi. Xiaomi’nin resmi web sitesinde stokta kalmadığı görülüyor.

    Redmi Watch 5 Active: Aynı fiyata daha fazla özellik

    Xiaomi Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Redmi Watch 3 Active’in devamı olarak tanıtılan ve selefi ile hemen hemen aynı fiyata satışa sunulan Redmi Watch 5 Active modeli önemli yeni özellikler sunuyor. IPS LCD panelin kullanıldığı ekranın boyutu 1,83 inçten 2 inçe yükseldi. Batarya kapasitesi ise 289 mAh kapasiteden, 470 mAh kapasiteye yükselerek 18 günlük kullanım süresine ulaştı.

    Redmi Watch 5 Active, Bluetooth üzerinden sesli görüşmeyi destekliyor. Bu defa çift mikrofon sayesinde sesiniz daha net şekilde iletiyor. 24 saat kalp atış hızı izleme, gün boyu kan oksijeni ve stres izleme fonksiyonları bulunuyor. Daha geniş ekranı, daha modern görünümlere ve daha kullanışlı arayüze sahip.

    Xiaomi Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin ifadesine göre normal kullanımda 18 gün, yoğun kullanımda 12 gün pil ömrü sunuyor. Son zamanlarda tanıtılan akıllı saatlere göre oldukça iddialı süreler vaat ediyor.

    Redmi Watch 5 Lite özellikleri ve fiyatı

    • Ekran: 2 inç, 320 x 385, 500 nit, LCD
    • Batarya: 470 mAh, 18 gün (normal kullanım), 12 gün (yoğun kullanım)
    • Aktivite takibi: Kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku takibi, nefes hatırlatıcı
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3 LE
    • Uyumluluk: Android 6.0 ve üzeri, iOS 12 ve üzeri
    • Ses: Arama için hoparlör ve yerleşik mikrofon, net aramalar için 3 mikrofonlu ENC
    • Yazılım: HyperOS
    • Boyut ve ağırlık: 49.1 x 40.4 x 11.4 mm, 42.2 g
    • 140’dan fazla spor modu
    • 50’den fazla araç takımı özelleştirmesi
    • IPX8 sertifikası
    • Fiyat: 1299 TL

    Redmi Watch 5 Lite

    Xiaomi Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Redmi Watch 5 Lite'ı Redmi Watch 5 Active ile kıyaslayacak olursak Her Zaman Açık Ekran özellikli AMOLED ekran ve dahili GPS desteğine sahip olması bu cihazı öne çıkarıyor. Ayrıca Active modeli su sporlarını takip edemiyorken Lite modeli 10 farklı yüzme sporunu kayıt altına alabiliyor. Ülkemizde kullanıma açık olmasa da dahili Amazon Alexa sesli asistan desteği de dikkat çekiyor.

    Redmi Watch 5 Lite özellikleri

    • Ekran: 1,96 inç AMOLED, 502x410, 600 nit
    • Pil süresi: 18 gün (tipik)
    • Yazılım: HyperOS
    • Sensör: İvmeölçer, Optik Kalp Hızı, Barometre, cEDA, Jiroskop, Işık Sensörü, Pusula
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS
    • Sertifikalar: 5ATM + IP68
    • 150’den fazla spor modu
    • Renk: Siyah, Açık Altın
    Kaynakça https://www.mi.com/tr/product/redmi-watch-5-active/ https://www.mi.com/tr/product/redmi-watch-5-lite/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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