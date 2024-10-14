Xiaomi'nin yeni fiyat/performans akıllı saatleri: Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite fiyatı açıklandı!

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Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin ülkemizde çok satan akıllı saat serilerinden Redmi Watch’un yeni uygun fiyatlı modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı. Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite fiyatı haberimizde.

Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite fiyatı

Xiaomi Türkiye tarafından yapılan duyuruya göre Xiaomi Redmi Watch 5 Active fiyatı 1.299 TL, Redmi Watch 5 Lite fiyatı ise 2.199 TL olarak belirlendi. Xiaomi’nin resmi web sitesinde stokta kalmadığı görülüyor.

Redmi Watch 5 Active: Aynı fiyata daha fazla özellik

Tam Boyutta Gör Redmi Watch 3 Active’in devamı olarak tanıtılan ve selefi ile hemen hemen aynı fiyata satışa sunulan Redmi Watch 5 Active modeli önemli yeni özellikler sunuyor. IPS LCD panelin kullanıldığı ekranın boyutu 1,83 inçten 2 inçe yükseldi. Batarya kapasitesi ise 289 mAh kapasiteden, 470 mAh kapasiteye yükselerek 18 günlük kullanım süresine ulaştı.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Redmi Watch 5 Active, Bluetooth üzerinden sesli görüşmeyi destekliyor. Bu defa çift mikrofon sayesinde sesiniz daha net şekilde iletiyor. 24 saat kalp atış hızı izleme, gün boyu kan oksijeni ve stres izleme fonksiyonları bulunuyor. Daha geniş ekranı, daha modern görünümlere ve daha kullanışlı arayüze sahip.

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Xiaomi’nin ifadesine göre normal kullanımda 18 gün, yoğun kullanımda 12 gün pil ömrü sunuyor. Son zamanlarda tanıtılan akıllı saatlere göre oldukça iddialı süreler vaat ediyor.

Redmi Watch 5 Lite özellikleri ve fiyatı

Ekran : 2 inç, 320 x 385, 500 nit, LCD

: 2 inç, 320 x 385, 500 nit, LCD Batarya : 470 mAh, 18 gün (normal kullanım), 12 gün (yoğun kullanım)

: 470 mAh, 18 gün (normal kullanım), 12 gün (yoğun kullanım) Aktivite takibi : Kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku takibi, nefes hatırlatıcı

: Kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku takibi, nefes hatırlatıcı Bağlantı : Bluetooth 5.3 LE

: Bluetooth 5.3 LE Uyumluluk : Android 6.0 ve üzeri, iOS 12 ve üzeri

: Android 6.0 ve üzeri, iOS 12 ve üzeri Ses : Arama için hoparlör ve yerleşik mikrofon, net aramalar için 3 mikrofonlu ENC

: Arama için hoparlör ve yerleşik mikrofon, net aramalar için 3 mikrofonlu ENC Yazılım : HyperOS

: HyperOS Boyut ve ağırlık : 49.1 x 40.4 x 11.4 mm, 42.2 g

: 49.1 x 40.4 x 11.4 mm, 42.2 g 140’dan fazla spor modu

50’den fazla araç takımı özelleştirmesi

IPX8 sertifikası

Fiyat: 1299 TL

Redmi Watch 5 Lite

Tam Boyutta Gör Redmi Watch 5 Lite'ı Redmi Watch 5 Active ile kıyaslayacak olursak Her Zaman Açık Ekran özellikli AMOLED ekran ve dahili GPS desteğine sahip olması bu cihazı öne çıkarıyor. Ayrıca Active modeli su sporlarını takip edemiyorken Lite modeli 10 farklı yüzme sporunu kayıt altına alabiliyor. Ülkemizde kullanıma açık olmasa da dahili Amazon Alexa sesli asistan desteği de dikkat çekiyor.

Redmi Watch 5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. önce eklendi

Redmi Watch 5 Lite özellikleri

Ekran : 1,96 inç AMOLED, 502x410, 600 nit

: 1,96 inç AMOLED, 502x410, 600 nit Pil süresi: 18 gün (tipik)

18 gün (tipik) Yazılım: HyperOS

HyperOS Sensör: İvmeölçer, Optik Kalp Hızı, Barometre, cEDA, Jiroskop, Işık Sensörü, Pusula

İvmeölçer, Optik Kalp Hızı, Barometre, cEDA, Jiroskop, Işık Sensörü, Pusula Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS Sertifikalar: 5ATM + IP68

5ATM + IP68 150’den fazla spor modu

Renk: Siyah, Açık Altın

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Xiaomi Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite Türkiye fiyatı