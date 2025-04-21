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    Uygun fiyatlı Redmi Watch Move tanıtıldı: 14 güne kadar pil ömrü!

    Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı saati Redmi Watch Move'u piyasaya sundu. 14 güne kadar kullanım süresi vadeden saat neler sunuyor?                                 

    Uygun fiyatlı Redmi Watch Move tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı saati Redmi Watch Move'u piyasaya sundu. 14 güne kadar kullanım süresi vadeden saat neler sunuyor bir göz atalım.

    Redmi Watch Move özellikleri

    Redmi Watch Move, 390 x 450 piksel çözünürlük, 600 nit tepe parlaklık seviyesine sahip 1,85 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla geliyor. Her zaman açık ekranı destekleyen akıllı saat %74 ekran gövde oranına sahip.

    HyperOS üzerinde çalışan saat, 300 mAh kapasiteli pil ile 14 güne kadar kullanım ömrüyle dikkat çekiyor. Her zaman açık ekran özelliği etkinleştirildiğinde dahi tek şarjla 5 gün dayanabiliyor. Ayrıca, 10 dakikalık şarjla 2 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj işlemi manyetik olarak gerçekleştiriliyor.

    Uygun fiyatlı Redmi Watch Move tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kayışıyla beraber 39 gr ağırlığında olan Redmi Watch Move, dokunma, kaydırma ve basma hareketlerini destekleyen işlevsel bir kurma koluyla geliyor. 

    Redmi Watch Move, uyku, kalp atış hızı, SpO₂, stres seviyesi, kadın sağlığı takibi ve nefes egzersizleri gibi birçok sağlık özelliğini destekliyor. Ayrıca, fitness için 140'tan fazla egzersiz modu bulunuyor ve 7 aktiviteyi otomatik olarak algılayabiliyor: açık hava koşusu, koşu bandı, yürüyüş, bisiklet, kürek, eliptik ve ip atlama.

    Redmi Watch Move'un diğer özellikleri arasında, Bluetooth arama, telefon bulma, müzik kontrolü ve alarm yer alıyor. Saat, IP68 derecelendirmesiyle 30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar suya dayanabiliyor. Cihaz ayrıca, Mi Fitness uygulaması aracılığıyla 5 düzenlenebilir arayüz ve 200'den fazla saat yüzüyle kişiselleştirilebiliyor.

    Hindistan'da 24 Nisan'da satışa sunulacak olan Redmi Watch Move'un fiyatı ise 23 dolar olarak belirlendi.

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