Xiaomi Mi Band 5 yakında ateşinizi ölçebilecek

Xiaomi ve Amazfit'in giyilebilir cihazlarına "vücut ısısı ölçme" özelliği kazandıracak yeni bir güncelleme üzerinde çalıştıkları söyleniyordu. Mi Fit uygulamasının kodunda, bu yönde bazı ipuçları bulundu.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi Band 5'in gelişmiş versiyonu Amazfit Band 5 tanıtıldı
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Vücut ısısını ölçme yeteneğinin Xiaomi Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4, Mi Band 5 ve Amazfit Band 5 modellerine eklenmesi bekleniyor. Yani çok yakında bu akıllı bilekliklerin hepsi ateş ölçebilecek.
Nabız ölçümünü temel alacak
Yukarıda isimlerini sıraladığımız giyilebilir cihazlara eklenecek yeni özellik, nabız ölçümüne dayanacak. Zira vücut sıcaklığındaki her 1 derecelik artış, nabız hızını da 7-8 atım artırıyor (Liebermeister Kuralı).
Xiaomi Mi Band 5 ve Amazfit Band 5 gibi cihazların nabız hızındaki artışı takip edip bunu yüksek ateşle ilişkilendirebilmesi, şüphesiz ki Covid-19 salgınının yeniden yükselişe geçtiği şu dönemde son derece faydalı olacaktır.
https://androidtr.es/2020/10/10/xiaomi-amazfit-medir-temperatura-corporal/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v