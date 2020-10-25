Xiaomi Mi Band 5 yakında ateşinizi ölçebilecek

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Xiaomi ve Amazfit'in giyilebilir cihazlarına "vücut ısısı ölçme" özelliği kazandıracak yeni bir güncelleme üzerinde çalıştıkları söyleniyordu. Mi Fit uygulamasının kodunda, bu yönde bazı ipuçları bulundu.

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Vücut ısısını ölçme yeteneğinin Xiaomi Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4, Mi Band 5 ve Amazfit Band 5 modellerine eklenmesi bekleniyor. Yani çok yakında bu akıllı bilekliklerin hepsi ateş ölçebilecek.

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Nabız ölçümünü temel alacak

Yukarıda isimlerini sıraladığımız giyilebilir cihazlara eklenecek yeni özellik, nabız ölçümüne dayanacak. Zira vücut sıcaklığındaki her 1 derecelik artış, nabız hızını da 7-8 atım artırıyor (Liebermeister Kuralı).

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Xiaomi Mi Band 5 ve Amazfit Band 5 gibi cihazların nabız hızındaki artışı takip edip bunu yüksek ateşle ilişkilendirebilmesi, şüphesiz ki Covid-19 salgınının yeniden yükselişe geçtiği şu dönemde son derece faydalı olacaktır.

https://androidtr.es/2020/10/10/xiaomi-amazfit-medir-temperatura-corporal/

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