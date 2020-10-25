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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 5 yakında ateşinizi ölçebilecek

    Xiaomi ve Amazfit, Covid-19 salgınının yeniden patlama yaptığı şu dönemde, giyilebilir cihazlarına son derece faydalı bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Bu şirketlerin bileklikleri ateş ölçebilecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Band 5 yakında ateşinizi ölçebilecek
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    Xiaomi ve Amazfit'in giyilebilir cihazlarına "vücut ısısı ölçme" özelliği kazandıracak yeni bir güncelleme üzerinde çalıştıkları söyleniyordu. Mi Fit uygulamasının kodunda, bu yönde bazı ipuçları bulundu.

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    Vücut ısısını ölçme yeteneğinin Xiaomi Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4, Mi Band 5 ve Amazfit Band 5 modellerine eklenmesi bekleniyor. Yani çok yakında bu akıllı bilekliklerin hepsi ateş ölçebilecek.

    Xiaomi Mi Band 5 yakında ateşinizi ölçebilecek
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    Nabız ölçümünü temel alacak

    Yukarıda isimlerini sıraladığımız giyilebilir cihazlara eklenecek yeni özellik, nabız ölçümüne dayanacak. Zira vücut sıcaklığındaki her 1 derecelik artış, nabız hızını da 7-8 atım artırıyor (Liebermeister Kuralı).

    Xiaomi Mi Band 5 yakında ateşinizi ölçebilecek
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    Xiaomi Mi Band 5 ve Amazfit Band 5 gibi cihazların nabız hızındaki artışı takip edip bunu yüksek ateşle ilişkilendirebilmesi, şüphesiz ki Covid-19 salgınının yeniden yükselişe geçtiği şu dönemde son derece faydalı olacaktır.



    https://androidtr.es/2020/10/10/xiaomi-amazfit-medir-temperatura-corporal/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nilgün1880 (nilgün b. ) 3 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    of sçma şeylerle uğraşcğına malzeme kalitesini düzeltsn 2 gnde elimde kaldı
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Clusive 2 sa.
    Güzel gelişme. Özellik özelliktir. Doğru veri verecekse özellikle cidden güzel gelişme.
    Yanıtla +1
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 sa.
    Günlük ortalamama göre ölçüyosa şayet günlük ortalama vücut ısımı söylemiş olur. Anlık ölçmesi gibi bi ihtimal yoktur diye düşünüyorum. Çünkü anlık nabız çok değişken olabilir.
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    nilgün1880 (nilgün b. ) 3 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    of sçma şeylerle uğraşcğına malzeme kalitesini düzeltsn 2 gnde elimde kaldı
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    manesnuc (Fırat Küçük) 29 dk. yeni yorumcu nilgün1880
    Bileğinize taktığınıza emin misiniz. Tamam plastik ama ateşe atarsan patlar mesela.
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