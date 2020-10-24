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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S21+ modelinin CAD çizimleri ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonunun tasarımı yavaş yavaş netleşiyor. Bu kez Galaxy S21+ modelinin üç boyutlu CAD çizimleri internete düştü.
    12 sa.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S21+ modelinin CAD çizimleri ortaya çıktı
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    Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S21 ve S21 Ultra'nın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Galaxy S21+ modeli sızdırıldı. MySmartPrice internet sitesi akıllı telefonun üç boyutlu CAD çizimlerini yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "LG Q52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı"

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    Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon 161.5 x 75.6 x 7.85 mm ebatlarında olacak. Kıyaslama yapabilmeniz açısından Galaxy S20+ modelinin 161.9 x 73.7 x 7.8 mm boyutlarında olduğunu hatırlatalım.

    Samsung Galaxy S21+ modelinin CAD çizimleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy S21 ve Galaxy S21+ versiyonları aynı kamera konfigürasyonu ile karşımıza çıkacak. Her iki telefonda da dikdörtgen kamera ünitesine yerleştirilmiş üç görüntü sensörü görev yapacak.

    Lansman erkene çekilebilir

    Galaxy S21+'ın 6.7 inçlik düz ekrana sahip olması bekleniyor. Selfie kamerası ise ekranun üst kısmındaki delikte yer alacak. Batarya kapasitesinin 4.800 mAh olacağı da gelen bilgiler arasında.

    Samsung Galaxy S21+ modelinin CAD çizimleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    En son bilgilere göre Samsung önümüzdeki yıl Galaxy S21 serisini normalden çok daha erken, Ocak ayı başlarında tanıtacak. Yani şirket yeni amiral gemisi telefonları için her zaman yaptığı gibi Şubat ayını beklemeyecek.



    https://www.mysmartprice.com/gear/galaxy-s21-plus-cad-renders-leak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
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    5 saat önce
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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .

    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    khytr89 (Hakan ) 8 sa.
    Simetrik olmayan tasarımı sevmiyorum, nerde o s9 , note 9 gibi cihazlar
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    Clusive 11 sa.
    Berbat ötesi. O kamera dizilimi ve flaş nedir öyle? Hala o nokta kamerayı koyuyorlar. Gerçekten her sene daha da kötü tasarım yapıyor Samsung.
    Yanıtla +1
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    AribyAriana 12 sa. (düzenlendi)
    Flaşın ne suçu var, sınırın dışına itilmiş gibi.
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    nevrans (Hakan nurettin Cengiz) 12 sa.
    Note 20 ultra daha iyi duruyor bu olmamış
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    th9 12 sa.
    amiral gemisine benzemiyor
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    Markus Schulz 12 sa.
    çok uğraşıyorlar mı? her sene nasıl daha kötü tasarlarız falan diye. halbuki samsung'un galaxy serisinde çift sayılı cihazlar genelde yenilikçi olur, önceki nesili kopyalamaz. s6, s8, s10 gibi. tuhaf olmuş, umarım içi doludur yoksa s5 sonrasındaki gibi yeni bir proje bilmem ne uydurup s6 tarzı bir cihaz yapmaları gerekecek.
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