Samsung Galaxy S21+ modelinin CAD çizimleri ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S21 ve S21 Ultra'nın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Galaxy S21+ modeli sızdırıldı. MySmartPrice internet sitesi akıllı telefonun üç boyutlu CAD çizimlerini yayınladı.

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Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon 161.5 x 75.6 x 7.85 mm ebatlarında olacak. Kıyaslama yapabilmeniz açısından Galaxy S20+ modelinin 161.9 x 73.7 x 7.8 mm boyutlarında olduğunu hatırlatalım.

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Galaxy S21 ve Galaxy S21+ versiyonları aynı kamera konfigürasyonu ile karşımıza çıkacak. Her iki telefonda da dikdörtgen kamera ünitesine yerleştirilmiş üç görüntü sensörü görev yapacak.

Lansman erkene çekilebilir

Galaxy S21+'ın 6.7 inçlik düz ekrana sahip olması bekleniyor. Selfie kamerası ise ekranun üst kısmındaki delikte yer alacak. Batarya kapasitesinin 4.800 mAh olacağı da gelen bilgiler arasında.

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En son bilgilere göre Samsung önümüzdeki yıl Galaxy S21 serisini normalden çok daha erken, Ocak ayı başlarında tanıtacak. Yani şirket yeni amiral gemisi telefonları için her zaman yaptığı gibi Şubat ayını beklemeyecek.

https://www.mysmartprice.com/gear/galaxy-s21-plus-cad-renders-leak/

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