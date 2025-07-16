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    Tuşlu telefonlara da yapay zeka geldi: Numara çeviriyor, alarm kuruyor

    Yaşlılar ve yedek telefon arayanlar için tasarlanan tuşlu telefonlara yapay zeka geldi. HMD'nin yeni telefonları DeepSeek desteği ile arama yapma ve alarm kurma gibi işlevleri yerine getirebiliyor.

    Tuşlu telefonlara da yapay zeka geldi: Kullanıma yardımcı oluyor Tam Boyutta Gör
    Finlandiyalı HMD Global, Çin'de iki yeni uygun fiyatlı tuşlu telefon piyasaya sürdü. HMD 101 4G ve HMD 102 4G isimli bu modelleri diğelerinden ayıran şey, yalnızca temel iletişim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda yapay zeka desteği sunmaları.

    HMD 101 4G, 18 euro gibi oldukça rekabetçi bir fiyat etiketine sahip. Yaşlı kullanıcılar ve yedek telefon arayanlar için tasarlanan cihaz 4G VoLTE bağlantısını destekliyor ve çift SIM kart yuvası var. Bu sayede hem iş hem de kişisel numaraları tek bir cihazda kullanmak isteyenler için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

    Tuşlu telefonlara da yapay zeka geldi: Kullanıma yardımcı oluyor
    Büyük tuş takımı, sade kullanıcı arayüzü ve 2.0 inç LCD ekranıyla öne çıkan telefon; LED el feneri, USB-C şarj girişi, Bluetooth bağlantısı ve hoparlör üzerinden de dinlenebilen FM radyo gibi özellikler sunuyor. Ayrıca tuşlu telefonlarda hala büyük değer taşıyan 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut.

    Tuşlu telefonlara da yapay zeka geldi: Kullanıma yardımcı oluyor Tam Boyutta Gör

    Tuşlu telefonlara yapay zeka dokunuşu

    Ancak en dikkat çeken yenilik, telefonda yer alan yapay zeka asistanı. DeepSeek platformu üzerinden çalışan bu dijital asistan, kullanıcıların sesli komutlarla arama yapmasını, hava durumunu öğrenmesini, alarm kurmasını ya da istedikleri konu hakkında bilgi alabilmesini sağlıyor.

    Tuşlu telefonlara da yapay zeka geldi: Kullanıma yardımcı oluyor Tam Boyutta Gör
    HMD Global aynı zamanda HMD 102 4G modelini de duyurdu. Yaklaşık 20 euro fiyatla sunulan bu model, HMD 101 4G'ye oldukça benzer özellikler taşıyor. İki model arasındaki temel fark ise HMD 102 4G'nin arka kameraya sahip olması. Şu an için yapay zekalı bu tuşlu telefonların  Avrupa pazarına sunulup sunulmayacağı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor. 
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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 1 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 1 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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