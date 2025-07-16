Tuşlu telefonlara da yapay zeka geldi: Numara çeviriyor, alarm kuruyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Finlandiyalı HMD Global, Çin'de iki yeni uygun fiyatlı tuşlu telefon piyasaya sürdü. HMD 101 4G ve HMD 102 4G isimli bu modelleri diğelerinden ayıran şey, yalnızca temel iletişim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda yapay zeka desteği sunmaları.

Gemini yapay zeka, Wear OS akıllı saatlere geldi 2 sa. önce eklendi

HMD 101 4G, 18 euro gibi oldukça rekabetçi bir fiyat etiketine sahip. Yaşlı kullanıcılar ve yedek telefon arayanlar için tasarlanan cihaz 4G VoLTE bağlantısını destekliyor ve çift SIM kart yuvası var. Bu sayede hem iş hem de kişisel numaraları tek bir cihazda kullanmak isteyenler için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

Büyük tuş takımı, sade kullanıcı arayüzü ve 2.0 inç LCD ekranıyla öne çıkan telefon; LED el feneri, USB-C şarj girişi, Bluetooth bağlantısı ve hoparlör üzerinden de dinlenebilen FM radyo gibi özellikler sunuyor. Ayrıca tuşlu telefonlarda hala büyük değer taşıyan 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut.

Tam Boyutta Gör

Tuşlu telefonlara yapay zeka dokunuşu

Ancak en dikkat çeken yenilik, telefonda yer alan yapay zeka asistanı. DeepSeek platformu üzerinden çalışan bu dijital asistan, kullanıcıların sesli komutlarla arama yapmasını, hava durumunu öğrenmesini, alarm kurmasını ya da istedikleri konu hakkında bilgi alabilmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör HMD Global aynı zamanda HMD 102 4G modelini de duyurdu. Yaklaşık 20 euro fiyatla sunulan bu model, HMD 101 4G'ye oldukça benzer özellikler taşıyor. İki model arasındaki temel fark ise HMD 102 4G'nin arka kameraya sahip olması. Şu an için yapay zekalı bu tuşlu telefonların Avrupa pazarına sunulup sunulmayacağı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Tuşlu telefonlara da yapay zeka geldi: Kullanıma yardımcı oluyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: