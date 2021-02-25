Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir

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Xiaomi yeni nesil akıllı bileklik modelini piyasaya sürmek için hazırlanırken, Mi Band 6 olarak satışa çıkacak olan cihazla ilgili yeni bilgiler de sızmaya devam ediyor.

Mi Fit uygulamasındaki son bulgulara bakıldığında, Xiaomi Mi Band 6, kullanıcıların metin mesajlarına cevap verebilmelerini sağlayan yararlı bir işlevle geliyor. Basitçe söylemek gerekirse, akıllı bileklik SMS başta olmak üzere, WhatsApp ve Telegram dahil olmak üzere popüler anlık mesajlaşma programları için tam desteğe sahip olabilir.

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Önemli iyileştirmelerle geliyor

Kodda bulunan ipuçları, önceden hazırlanmış seçenekler arasından seçim yaparak mesajlara hızlı yanıt verme yeteneğini gösteriyor. Bu seçenekler Mi Fit kodunda mevcut. Geçmişteki sızıntılara göre Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik, geçen yılki Mi Band 5'e kıyasla önemli geliştirmelerle gelecek.

Cihazın SpO2 sensörü, NFC, GPS, Alexa ses asistanına ek olarak, daha büyük bir ekranla geleceği bildirildi. Xiaomi Mi Smart Band 6'nın uluslararası versiyonu şimdiden gerekli sertifikaları almaya başladı bile.

https://www.notebookcheck.net/Mi-Band-6-with-built-in-GPS-could-allow-wearers-to-fully-utilize-services-like-WhatsApp-and-Telegram-according-to-Xiaomi-Mi-Fit-code.524199.0.html

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