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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı bileklik Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram desteği ile gelebilir.
    25 Şubat 2021, 19:00 (1 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir
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    Xiaomi yeni nesil akıllı bileklik modelini piyasaya sürmek için hazırlanırken, Mi Band 6 olarak satışa çıkacak olan cihazla ilgili yeni bilgiler de sızmaya devam ediyor.

    Mi Fit uygulamasındaki son bulgulara bakıldığında, Xiaomi Mi Band 6, kullanıcıların metin mesajlarına cevap verebilmelerini sağlayan yararlı bir işlevle geliyor. Basitçe söylemek gerekirse, akıllı bileklik SMS başta olmak üzere, WhatsApp ve Telegram dahil olmak üzere popüler anlık mesajlaşma programları için tam desteğe sahip olabilir.

    Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir
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    Önemli iyileştirmelerle geliyor

    Kodda bulunan ipuçları, önceden hazırlanmış seçenekler arasından seçim yaparak mesajlara hızlı yanıt verme yeteneğini gösteriyor. Bu seçenekler Mi Fit kodunda mevcut. Geçmişteki sızıntılara göre Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik, geçen yılki Mi Band 5'e kıyasla önemli geliştirmelerle gelecek.

    Cihazın SpO2 sensörü, NFC, GPS, Alexa ses asistanına ek olarak, daha büyük bir ekranla geleceği bildirildi. Xiaomi Mi Smart Band 6'nın uluslararası versiyonu şimdiden gerekli sertifikaları almaya başladı bile.



    https://www.notebookcheck.net/Mi-Band-6-with-built-in-GPS-could-allow-wearers-to-fully-utilize-services-like-WhatsApp-and-Telegram-according-to-Xiaomi-Mi-Fit-code.524199.0.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ß ß@R!$ (Barış ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    GT 2'den daha akıllı olacak desene. İyi ki Samsung ya da Oppo Watch almamışım.
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Pomodoro timer neden sadece GTS 2 mini de var? Buna ya da diğer modellere neden eklemiyorlar. Kafayı yiyeceğim.
    1 Yanıt Yanıtla
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    KinyasKara 1 gün ( Mesaj Silindi ) ti7800
    Zamanlayıcı var içinde ve aynı görevi görüyor.
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