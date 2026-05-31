Huawei'den ABD'ye şaşırtan teşekkür: Yaptırımlar bizi güçlendirdi

Tam Boyutta Gör ABD'nin Çin'e yönelik yapay zeka çipi ihracatına getirdiği kısıtlamalar, beklenmedik bir şekilde Çin yarı iletken sektörüne ivme kazandırdı. Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Xu Zhijun, Washington yönetiminin uyguladığı baskının Çinli şirketleri kendi teknolojilerini geliştirmeye yönelttiğini belirtti.

Xu Zhijun yaptığı açıklamada, "Eğer ABD ülkemizi, şirketlerimizi ve sektörümüzü harekete geçmeye zorlamasaydı, bugün ortaya çıkan birçok teknolojiyi geliştirmeyebilirdik. Ülkemizin yarı iletken endüstrisinin gerçekten büyümesine katkı sağladıkları için ABD'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar yerli çiplere talebi artırdı

ABD, Huawei'ye yönelik ilk büyük kısıtlamaları 2019 yılında uygulamaya koydu. Daha sonra 2022'de ihracat kontrolleri genişletilerek NVIDIA ve AMD'nin yüksek performanslı yapay zeka hızlandırıcılarını da kapsadı. ABD'li şirketler Çin pazarı için kırpılmış özelliklere sahip alternatif ürünler geliştirse de, Washington yönetimi zamanla kuralları daha da sıkılaştırdı.

Tam Boyutta Gör Söz konusu yasaklar kısa vadede Çin'in yapay zeka sistemlerinin gelişimini yavaşlatsa da, uzun vadede yerli çip üreticilerine olan talebi artırdı. Daha önce NVIDIA CEO'su Jensen Huang da ABD'nin uyguladığı kısıtlamaların ters etki yaratabileceği konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştu.

Uzmanlara göre Çinli teknoloji şirketleri, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli yarı iletken ve yapay zeka çözümlerine yatırımlarını hızlandırırken, bu süreç ülkenin teknoloji alanındaki bağımsızlık hedeflerini de güçlendiriyor.

