Huawei'den ABD'ye şaşırtan teşekkür: Yaptırımlar bizi güçlendirdi

Xu Zhijun yaptığı açıklamada, "Eğer ABD ülkemizi, şirketlerimizi ve sektörümüzü harekete geçmeye zorlamasaydı, bugün ortaya çıkan birçok teknolojiyi geliştirmeyebilirdik. Ülkemizin yarı iletken endüstrisinin gerçekten büyümesine katkı sağladıkları için ABD'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaptırımlar yerli çiplere talebi artırdı
ABD, Huawei'ye yönelik ilk büyük kısıtlamaları 2019 yılında uygulamaya koydu. Daha sonra 2022'de ihracat kontrolleri genişletilerek NVIDIA ve AMD'nin yüksek performanslı yapay zeka hızlandırıcılarını da kapsadı. ABD'li şirketler Çin pazarı için kırpılmış özelliklere sahip alternatif ürünler geliştirse de, Washington yönetimi zamanla kuralları daha da sıkılaştırdı.
Uzmanlara göre Çinli teknoloji şirketleri, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli yarı iletken ve yapay zeka çözümlerine yatırımlarını hızlandırırken, bu süreç ülkenin teknoloji alanındaki bağımsızlık hedeflerini de güçlendiriyor.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
