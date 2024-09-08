WhatsApp yakında diğer uygulamalara mesaj göndermeye izin verecek

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Tam Boyutta Gör Meta, WhatsApp ve Messenger'daki üçüncü taraf sohbetlerine yönelik planlarını duyurdu. Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için gelen değişiklik Messenger ve WhatsApp mesajlarını üçüncü taraf sohbetleriyle aynı gelen kutusuna koyma veya ayrı tutma konusunda yeni seçenekler sunuyor.

Meta, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na uyum sağlamaya çalışıyor

Yeni özellik, kullanıcılara Messenger ve WhatsApp mesajlarını üçüncü taraf konuşmalarıyla tek bir gelen kutusunda birleştirme veya ayrı ayrı tutma esnekliği sağlayacak. Meta'nın Messenger ve WhatsApp'a gelişmiş özellikler ve bildirimler getirmesi bekleniyor.

Bu güncellemeler, kullanıcılara yeni desteklenen uygulamalardan sohbetlere bağlanma seçeneği sunulduğunda uyarı verecek. Şirket, birlikte çalışabilir mesajlaşma için gereken temel özelliklerin ötesine geçtiğini iddia ediyor. Gelişmiş özellikler arasında tepkiler, doğrudan yanıtlar, yazma göstergeleri ve okundu bilgisi yer alıyor.

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Meta, mesajlaşma özelliklerinin yanı sıra gelecek yıl üçüncü taraf sohbetlerinde diğer kullanıcılarla grup oluşturma özelliğini de etkinleştirmeyi planlıyor. Şirketin birlikte çalışabilirlik vizyonu yalnızca mesajlaşmanın ötesine uzanıyor. 2027 yılına kadar üçüncü taraf video ve sesli aramalar için destek başlatma planlarını duyurdu.

Bu hamle, Meta'nın platformlar genelinde işlevselliği artırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik kararlılığını gösteriyor. Meta'nın üçüncü taraf sohbetlerini WhatsApp ve Messenger'a entegre etme girişimi, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na uyum sağlama çabalarının bir parçası.

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Meta, AB yasaları gereği WhatsApp ile Messenger'ı iMessage, Telegram, Google Mesajlar ve Signal gibi üçüncü taraf uygulamalarla birlikte çalışabilir hale getirmek zorunda kalıyor. Bu düzenleyici gereklilik şirketin sohbet entegrasyonundaki son gelişmelerini yönlendiriyor.

Birlikte çalışabilir mesajlaşmanın uygulanması belirli zorluklar sunuyor. WhatsApp ve Messenger ile entegrasyon yapmak isteyen şirketlerin, mesaj gizliliğini sağlamak için aynı Signal Protokolünü benimsemeleri gerekecektir.

Meta, bu sorunu çözmek için üçüncü taraf uygulamaların imzalaması gerektiğini belirten bir anlaşmayla, talep üzerine Signal Protokolünü iş ortaklarının kullanımına sunacağını duyurdu. Bu adım, farklı platformlar arasında kesintisiz iletişimi teşvik ederken kullanıcı gizliliğini korumayı amaçlıyor.

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WhatsApp yakında diğer uygulamalara mesaj göndermeye izin verecek