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    WhatsApp yakında diğer uygulamalara mesaj göndermeye izin verecek

    WhatsApp'ın ana şirketi Meta, üçüncü taraf sohbetlerini platformlara entegre etme stratejisini açıkladı. Bu gelişme özellikle Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcılara yönelik olacak.
    WhatsApp yakında diğer uygulamalara mesaj göndermeye izin verecek Tam Boyutta Gör
    Meta, WhatsApp ve Messenger'daki üçüncü taraf sohbetlerine yönelik planlarını duyurdu. Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için gelen değişiklik Messenger ve WhatsApp mesajlarını üçüncü taraf sohbetleriyle aynı gelen kutusuna koyma veya ayrı tutma konusunda yeni seçenekler sunuyor.

    Meta, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na uyum sağlamaya çalışıyor

    Yeni özellik, kullanıcılara Messenger ve WhatsApp mesajlarını üçüncü taraf konuşmalarıyla tek bir gelen kutusunda birleştirme veya ayrı ayrı tutma esnekliği sağlayacak. Meta'nın Messenger ve WhatsApp'a gelişmiş özellikler ve bildirimler getirmesi bekleniyor.

    Bu güncellemeler, kullanıcılara yeni desteklenen uygulamalardan sohbetlere bağlanma seçeneği sunulduğunda uyarı verecek. Şirket, birlikte çalışabilir mesajlaşma için gereken temel özelliklerin ötesine geçtiğini iddia ediyor. Gelişmiş özellikler arasında tepkiler, doğrudan yanıtlar, yazma göstergeleri ve okundu bilgisi yer alıyor.

    Meta, mesajlaşma özelliklerinin yanı sıra gelecek yıl üçüncü taraf sohbetlerinde diğer kullanıcılarla grup oluşturma özelliğini de etkinleştirmeyi planlıyor. Şirketin birlikte çalışabilirlik vizyonu yalnızca mesajlaşmanın ötesine uzanıyor. 2027 yılına kadar üçüncü taraf video ve sesli aramalar için destek başlatma planlarını duyurdu.

    Bu hamle, Meta'nın platformlar genelinde işlevselliği artırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik kararlılığını gösteriyor. Meta'nın üçüncü taraf sohbetlerini WhatsApp ve Messenger'a entegre etme girişimi, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na uyum sağlama çabalarının bir parçası.

    WhatsApp yakında diğer uygulamalara mesaj göndermeye izin verecek Tam Boyutta Gör

    Meta, AB yasaları gereği WhatsApp ile Messenger'ı iMessage, Telegram, Google Mesajlar ve Signal gibi üçüncü taraf uygulamalarla birlikte çalışabilir hale getirmek zorunda kalıyor. Bu düzenleyici gereklilik şirketin sohbet entegrasyonundaki son gelişmelerini yönlendiriyor.

    Birlikte çalışabilir mesajlaşmanın uygulanması belirli zorluklar sunuyor. WhatsApp ve Messenger ile entegrasyon yapmak isteyen şirketlerin, mesaj gizliliğini sağlamak için aynı Signal Protokolünü benimsemeleri gerekecektir.

    Meta, bu sorunu çözmek için üçüncü taraf uygulamaların imzalaması gerektiğini belirten bir anlaşmayla, talep üzerine Signal Protokolünü iş ortaklarının kullanımına sunacağını duyurdu. Bu adım, farklı platformlar arasında kesintisiz iletişimi teşvik ederken kullanıcı gizliliğini korumayı amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 8 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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