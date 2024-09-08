WhatsApp yakında diğer uygulamalara mesaj göndermeye izin verecek

Meta, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na uyum sağlamaya çalışıyor
Yeni özellik, kullanıcılara Messenger ve WhatsApp mesajlarını üçüncü taraf konuşmalarıyla tek bir gelen kutusunda birleştirme veya ayrı ayrı tutma esnekliği sağlayacak. Meta'nın Messenger ve WhatsApp'a gelişmiş özellikler ve bildirimler getirmesi bekleniyor.
Bu güncellemeler, kullanıcılara yeni desteklenen uygulamalardan sohbetlere bağlanma seçeneği sunulduğunda uyarı verecek. Şirket, birlikte çalışabilir mesajlaşma için gereken temel özelliklerin ötesine geçtiğini iddia ediyor. Gelişmiş özellikler arasında tepkiler, doğrudan yanıtlar, yazma göstergeleri ve okundu bilgisi yer alıyor.
Meta, mesajlaşma özelliklerinin yanı sıra gelecek yıl üçüncü taraf sohbetlerinde diğer kullanıcılarla grup oluşturma özelliğini de etkinleştirmeyi planlıyor. Şirketin birlikte çalışabilirlik vizyonu yalnızca mesajlaşmanın ötesine uzanıyor. 2027 yılına kadar üçüncü taraf video ve sesli aramalar için destek başlatma planlarını duyurdu.
Bu hamle, Meta'nın platformlar genelinde işlevselliği artırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik kararlılığını gösteriyor. Meta'nın üçüncü taraf sohbetlerini WhatsApp ve Messenger'a entegre etme girişimi, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na uyum sağlama çabalarının bir parçası.
Meta, AB yasaları gereği WhatsApp ile Messenger'ı iMessage, Telegram, Google Mesajlar ve Signal gibi üçüncü taraf uygulamalarla birlikte çalışabilir hale getirmek zorunda kalıyor. Bu düzenleyici gereklilik şirketin sohbet entegrasyonundaki son gelişmelerini yönlendiriyor.
Birlikte çalışabilir mesajlaşmanın uygulanması belirli zorluklar sunuyor. WhatsApp ve Messenger ile entegrasyon yapmak isteyen şirketlerin, mesaj gizliliğini sağlamak için aynı Signal Protokolünü benimsemeleri gerekecektir.
Meta, bu sorunu çözmek için üçüncü taraf uygulamaların imzalaması gerektiğini belirten bir anlaşmayla, talep üzerine Signal Protokolünü iş ortaklarının kullanımına sunacağını duyurdu. Bu adım, farklı platformlar arasında kesintisiz iletişimi teşvik ederken kullanıcı gizliliğini korumayı amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.