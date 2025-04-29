Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi’nin kablosuz şarj destekli 33W powerbank modeli global pazar için duyuruldu

    Xiaomi, taşınabilir şarj dünyasına yenilik katan 33W Manyetik Power Bank 10000 (Entegre Kablolu) modelini küresel pazara sundu. Cihaz hem kablolu hem de manyetik kablosuz şarj desteği sunuyor.

    Xiaomi’nin kablosuz şarj destekli powerbank modeli duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, 2024 yılının sonunda Çin'de tanıttığı 33W Magnetic Power Bank 10000 (Entegre Kablolu) modelini şimdi küresel pazara sunuyor. Şirketin uluslararası internet sitesinde listelenen bu yeni taşınabilir şarj cihazı, kısa süre içinde aralarında ülkemizin de bulunduğu daha fazla ülkede satışa çıkacak gibi görünüyor.

    Önceki modellerden farklı olarak manyetik kablosuz şarj desteği sunan yeni güç bankası, 13N kuvvetinde bir mıknatıs kullanarak uyumlu cihazlara sıkıca tutunabiliyor. Kablosuz şarjla 7,5W güç sağlarken, entegre USB-C kablosu veya USB-C portu üzerinden tek cihaz şarj edildiğinde 33W'a kadar hızlı şarj desteği veriyor. Aynı anda iki USB-C bağlantısı kullanıldığında ise bu güç toplamda 15W’a paylaştırılıyor. Xiaomi, ürünün bir iPhone 16 Pro modelini sadece 30 dakikada yüzde 58'e kadar şarj edebildiğini belirtiyor.

    10.000mAh kapasiteli batarya, aynı anda üç farklı cihazı şarj etmeye imkân tanıyor. Üzerindeki kablosuz şarj alanı, entegre USB-C kablosu ve ayrıca USB-C portu sayesinde kullanıcılar farklı şarj ihtiyaçlarına pratik çözümler bulabiliyor. Power bank'ın kendi şarj süresi ise 30W bir adaptörle yaklaşık 140 dakika sürüyor.

    Taşınabilirlik açısından da iddialı olan cihaz, yalnızca 238 gram ağırlığında ve kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. 109 mm uzunluk, 68,5 mm genişlik ve 19,8 mm kalınlığa sahip olan ürün, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor. Şu an için cihazın fiyatı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.6 vti motor ömrü töder ne kadar belirleyici geçmiş tarihli gün sonu alma sadece deneme için dershane fiyatları bok çeşitleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus 15-FB2028NT
    HP Victus 15-FB2028NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum