Xiaomi’nin kablosuz şarj destekli 33W powerbank modeli global pazar için duyuruldu

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Xiaomi, 2024 yılının sonunda Çin'de tanıttığı 33W Magnetic Power Bank 10000 (Entegre Kablolu) modelini şimdi küresel pazara sunuyor. Şirketin uluslararası internet sitesinde listelenen bu yeni taşınabilir şarj cihazı, kısa süre içinde aralarında ülkemizin de bulunduğu daha fazla ülkede satışa çıkacak gibi görünüyor.

Önceki modellerden farklı olarak manyetik kablosuz şarj desteği sunan yeni güç bankası, 13N kuvvetinde bir mıknatıs kullanarak uyumlu cihazlara sıkıca tutunabiliyor. Kablosuz şarjla 7,5W güç sağlarken, entegre USB-C kablosu veya USB-C portu üzerinden tek cihaz şarj edildiğinde 33W'a kadar hızlı şarj desteği veriyor. Aynı anda iki USB-C bağlantısı kullanıldığında ise bu güç toplamda 15W’a paylaştırılıyor. Xiaomi, ürünün bir iPhone 16 Pro modelini sadece 30 dakikada yüzde 58'e kadar şarj edebildiğini belirtiyor.

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10.000mAh kapasiteli batarya, aynı anda üç farklı cihazı şarj etmeye imkân tanıyor. Üzerindeki kablosuz şarj alanı, entegre USB-C kablosu ve ayrıca USB-C portu sayesinde kullanıcılar farklı şarj ihtiyaçlarına pratik çözümler bulabiliyor. Power bank'ın kendi şarj süresi ise 30W bir adaptörle yaklaşık 140 dakika sürüyor.

Taşınabilirlik açısından da iddialı olan cihaz, yalnızca 238 gram ağırlığında ve kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. 109 mm uzunluk, 68,5 mm genişlik ve 19,8 mm kalınlığa sahip olan ürün, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor. Şu an için cihazın fiyatı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.

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