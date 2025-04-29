Huawei Watch Fit 4 ve Fit 4 Pro’nun hem görselleri hem özellikleri sızdırıldı

Huawei, 15 Mayıs’ta düzenleyeceği etkinlikte yeni Watch Fit 4 ve Watch Fit 4 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtım öncesinde Litvanya merkezli bir perakendecinin sitesinde listelenen akıllı saatler, hem teknik özellikleri hem de fiyat bilgileriyle gün yüzüne çıktı.

Watch Fit 4 Pro modeli, serinin üst segmentini temsil ediyor. 1,82 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olan saat, 480 × 408 piksel çözünürlük sunuyor. Dikdörtgen tasarımıyla dikkat çeken cihazda dahili GPS, 5ATM suya dayanıklılık, Bluetooth üzerinden telefon görüşmeleri yapabilme ve sağlık takibi gibi özellikler bulunuyor. Kalp atış hızı izleme, uyku analizi, stres ölçümü ve adet döngüsü takibi gibi birçok sağlık verisini izleyebilen Watch Fit 4 Pro, tek şarjla 10 güne kadar kullanım vadediyor ve kablosuz şarj desteği sunuyor. Siyah, mavi ve spor kumaş kayışlı yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak olan modelin fiyatı yaklaşık 300 dolar olarak belirlendi.

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Watch Fit 4 ise daha hafif ve ulaşılabilir bir alternatif olarak öne çıkıyor. Aynı 1,82 inçlik AMOLED ekranı taşıyan bu model de GPS, 5ATM su koruması, Bluetooth görüşme ve sağlık takibi gibi temel özellikleri koruyor. 10 güne kadar batarya ömrü vaat eden Watch Fit 4; mor, siyah, gri ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Bu modelin fiyatı ise yaklaşık 180 dolar seviyesinde olacak.

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Huawei Watch Fit 4 ve Fit 4 Pro’nun görselleri sızdırıldı