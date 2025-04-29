Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Watch Fit 4 ve Fit 4 Pro’nun hem görselleri hem özellikleri sızdırıldı

    Huawei 15 Mayıs'ta düzenleyeceği etkinlikle yeni nesil akıllı saatlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Watch Fit 4 ve Watch Fit 4 Pro modelleri güçlü teknik özellikleri ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

    Huawei Watch Fit 4 ve Fit 4 Pro’nun görselleri sızdırıldı

    Huawei, 15 Mayıs’ta düzenleyeceği etkinlikte yeni Watch Fit 4 ve Watch Fit 4 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtım öncesinde Litvanya merkezli bir perakendecinin sitesinde listelenen akıllı saatler, hem teknik özellikleri hem de fiyat bilgileriyle gün yüzüne çıktı.

    Watch Fit 4 Pro modeli, serinin üst segmentini temsil ediyor. 1,82 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olan saat, 480 × 408 piksel çözünürlük sunuyor. Dikdörtgen tasarımıyla dikkat çeken cihazda dahili GPS, 5ATM suya dayanıklılık, Bluetooth üzerinden telefon görüşmeleri yapabilme ve sağlık takibi gibi özellikler bulunuyor. Kalp atış hızı izleme, uyku analizi, stres ölçümü ve adet döngüsü takibi gibi birçok sağlık verisini izleyebilen Watch Fit 4 Pro, tek şarjla 10 güne kadar kullanım vadediyor ve kablosuz şarj desteği sunuyor. Siyah, mavi ve spor kumaş kayışlı yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak olan modelin fiyatı yaklaşık 300 dolar olarak belirlendi.

    Watch Fit 4 ise daha hafif ve ulaşılabilir bir alternatif olarak öne çıkıyor. Aynı 1,82 inçlik AMOLED ekranı taşıyan bu model de GPS, 5ATM su koruması, Bluetooth görüşme ve sağlık takibi gibi temel özellikleri koruyor. 10 güne kadar batarya ömrü vaat eden Watch Fit 4; mor, siyah, gri ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Bu modelin fiyatı ise yaklaşık 180 dolar seviyesinde olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    windows 7 iso sevgiliyle günlük ev kiralamak glocalzone dolandırıcılığı digitürk 400. kanal yok sebepsiz heyecan hissi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus 15-FB2028NT
    HP Victus 15-FB2028NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum