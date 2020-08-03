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    Xiaomi'nin gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklığı onaylandı

    Xiaomi'nin aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk tam kablosuz kulaklığı Bluetooth sertifikasını aldı. Yeni kulaklığın yakın zamanda duyurulması bekleniyor.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi'nin gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklığı onaylandı
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    Ürün gamı içerisinde çeşitli tasarımlara ve özelliklere sahip çok sayıda kulaklık bulunan Xiaomi, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk tam kablosuz kulaklığını duyurmaya hazırlanıyor.

    Mi aktif gürültü engelleyici kulaklık adıyla Bluetooth sertifikası alan kulaklığın duyurulmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Kulaklığın Mi 10 Pro Plus gibi amiral gemisi bir telefonun yanında tanıtılması bekleniyor. 

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    Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak

    Sertfikasyon bilgileri kablosuz kulaklığın Bluetooth 5.0 bağlantı standartıyla geleceğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte SBC ve AAC ses kodeklerini destekleyecek olan kulaklık, su sıçramalarına karşı da IPX4 setifikasına sahip olacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/01/xiaomi-tws-earbuds-with-anc-get-certified-will-launch-as-mi-active-noise-cancelling-wireless-earphones/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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