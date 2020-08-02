Bu uygulama iOS 14'ün arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor

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iOS 14'ün arkaya dokunma özelliği, Tap Tap isimli uygulamayla Android telefonlara geliyor. Android 7.0 Nougat ve üstü Android işletim sistemli telefonlara yüklenebilen uygulamayla önceden atanan kısayolları telefonun arkasına iki kez dokunarak çalıştırabilmek mümkün.

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Tap Tap uygulaması, arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor

Arkaya dokunma özelliği, daha önce Android 11'in geliştirici önizleme sürümünde "Columbus" ismiyle kendini gösterse de Google, yeni işletim sisteminin halka açık beta sürümlerinde bu özelliğe yer vermedi. Haliyle arkaya dokunma özelliğinin akıbeti hakkında resmi bir bilgi bulunmazken, bazı kaynaklar da bu özelliğin yalnızca Google Pixel serisi telefonlarda yer alacağını belirtiyor.

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Arkaya dokunma özelliği Android 11 güncellemesiyle tüm Android telefonlara eklenir mi bilinmez ancak Tap Tap isimli uygulama, herhangi bir özel donanıma ihtiyaç duymadan geri dokunma hareketlerini Android kullanıcılarının hizmetine sundu bile.

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Android 7.0 ve daha yeni Android sürümleriyle uyumlu olan uygulama, ivmeölçer ve jiroskop sensörlerinden gelen verileri okuyarak, telefonun arkasına iki defa dokunulmasıyla birlikte önceden atanan kısayolları çalıştırıyor. Bu kısayollar arasında kamerayı başlatma, önceden belirlenen bir uygulamayı başlatma, el fenerini açma, ekran görüntüsü alma ve Google Asistan'ı çağırma gibi pek çok seçenek yer alıyor.

Geliştirilmesine devam eden uygulama henüz alfa aşamasında ve APK olarak indirmeye sunulmuş durumda. Şimdilik iki kez dokunma işlevini destekleyen uygulamaya ilerleyen sürümlerinde dokunma hassasiyetini ayarlama, belirli durumlarda geri dokunma özelliğini devre dışı bırakma (örneğin telefon kilitliyken bu özelliğin devre dışı kalması) ve üç kez dokunma işlevi özellikleri eklenecek.

Tap Tap uygulamasını buraya tıklayarak indirebilir, ardından aşağıdaki kurulum videosunu izleyerek uygulamayı cihazınıza yükleyebilirsiniz.

https://www.xda-developers.com/tap-tap-brings-ios-14-android-11-back-tap-gesture-any-android-device/

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