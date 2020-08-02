Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu uygulama iOS 14'ün arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor

    iOS 14'teki arkaya dokunma özelliği, geliştirilen bir uygulama sayesinde Android telefonlarda da kullanılabiliyor. İşte herhangi bir özel donanıma gereksinim duymayan o uygulama:
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    12,6b
    1
    22
    Cep Tel...
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bu uygulama iOS 14'ün arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor
    Tam Boyutta Gör

    iOS 14'ün arkaya dokunma özelliği, Tap Tap isimli uygulamayla Android telefonlara geliyor. Android 7.0 Nougat ve üstü Android işletim sistemli telefonlara yüklenebilen uygulamayla önceden atanan kısayolları telefonun arkasına iki kez dokunarak çalıştırabilmek mümkün.

    Ayrıca Bkz. "AirDrop benzeri Nearby Share, Google Chrome'da böyle görünecek"

    Tap Tap uygulaması, arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor

    Arkaya dokunma özelliği, daha önce Android 11'in geliştirici önizleme sürümünde "Columbus" ismiyle kendini gösterse de Google, yeni işletim sisteminin halka açık beta sürümlerinde bu özelliğe yer vermedi. Haliyle arkaya dokunma özelliğinin akıbeti hakkında resmi bir bilgi bulunmazken, bazı kaynaklar da bu özelliğin yalnızca Google Pixel serisi telefonlarda yer alacağını belirtiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor

    Arkaya dokunma özelliği Android 11 güncellemesiyle tüm Android telefonlara eklenir mi bilinmez ancak Tap Tap isimli uygulama, herhangi bir özel donanıma ihtiyaç duymadan geri dokunma hareketlerini Android kullanıcılarının hizmetine sundu bile.

    Bu uygulama iOS 14'ün arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Android 7.0 ve daha yeni Android sürümleriyle uyumlu olan uygulama, ivmeölçer ve jiroskop sensörlerinden gelen verileri okuyarak, telefonun arkasına iki defa dokunulmasıyla birlikte önceden atanan kısayolları çalıştırıyor. Bu kısayollar arasında kamerayı başlatma, önceden belirlenen bir uygulamayı başlatma, el fenerini açma, ekran görüntüsü alma ve Google Asistan'ı çağırma gibi pek çok seçenek yer alıyor. 

    Geliştirilmesine devam eden uygulama henüz alfa aşamasında ve APK olarak indirmeye sunulmuş durumda. Şimdilik iki kez dokunma işlevini destekleyen uygulamaya ilerleyen sürümlerinde dokunma hassasiyetini ayarlama, belirli durumlarda geri dokunma özelliğini devre dışı bırakma (örneğin telefon kilitliyken bu özelliğin devre dışı kalması) ve üç kez dokunma işlevi özellikleri eklenecek.

    Tap Tap uygulamasını buraya tıklayarak indirebilir, ardından aşağıdaki kurulum videosunu izleyerek uygulamayı cihazınıza yükleyebilirsiniz. 



    https://www.xda-developers.com/tap-tap-brings-ios-14-android-11-back-tap-gesture-any-android-device/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (21 Ağustos)
    4 sa.
    Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza
    5 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tayfunjean (Tayfun Cin) 2 hf. en beğenilen
    Bu arada aylar önce android 11'in kodlarında görünen arkaya tık tık olayı 2 ay önce ios da göründü diye mi ios özelliği oldu. yapma, haberin başlığını atarken rezil olmayın şöyle
    Bu arada aylar önce android 11'in kodlarında görünen arkaya tık tık olayı 2 ay önce ios da göründü diye mi ios özelliği oldu. yapma, haberin başlığını atarken r...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +32
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 2 hf.
    Dandroid
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    OsmanlıKafası (Abdüssamed ULUBEY) 2 hf. (düzenlendi)
    Program sayfasında çalışıyor program kapanınca çalışmıyor bende Mi9t pro.



    Ekleme: Uygulama ayarlarından Miui pil optimizasyonunu kısıtlama yok seçeneğine getirdim süper çalışıyor şimdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kıvançkondakcı 2 hf.
    güzel bir şeye benziyor hemen indireyim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    Samsumg A71 de güzel çalıştı teşekkürler
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    Bende neden olmiuo telefon huawei y7 2019 yardımcı olurmusunuz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    Linke tıklıyorum indire basiyorum inmiyor tekrar basa donuyor ? Niye Acaba
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CaRviLLE (Kerim KOÇAK) 2 hf.
    Galaxy s9 için kamera ışığını açmayı denedim çok güzel çalışıyor :) karanlık ortamda kullanmak için çok pratik olmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Arkaya dokunma özelliği derken?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MERNEPTAH 2 hf.
    Ee ne olacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    Bunu nasıl indirecez APK olarak ben bulamadım yardımcı olur musunuz
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    antoffensive (Anıl Burak Karadede) 2 hf. DH Misafiri
    Android 7.0 ve daha üzeri Android sürümü çalıştıran bir akıllı telefonunuz varsa aşağıdaki linkten uygulamanın APK dosyasını indirebilirsiniz. Haberin sonundaki videodan da uygulamanın kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.



    Link: drive.google.com/...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    12594 kez okundu.
    11 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ios 14, ios 14 arkaya dokunma ve
    9 etiket daha back tap android uygulama uygulama haber Mobil Teknolojiler Mobil Uygulamalar Uygulama Haber Video tap tap android arkaya dokunma
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. TikTok hisselerini Microsoft satın alıyor 2 hf. Galaxy Buds Live kulaklıklar yaka mikrofonu olarak kullanılabilecek 2 hf. Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin görüntüsü sızdırıldı 2 hf. Marvel’s Avengers oyununda Spider-Man sadece PS4’e özel olacak 2 hf. Mad Catz yeni bir oyuncu faresi duyurdu 2 hf. Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklıkları duyuruldu 2 hf. WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler 2 hf. SpaceX astronotları Dünya'ya böyle iniş yaptı (VİDEO) 2 hf. CCleaner yine iş başında: Firefox eklentilerini siliyor 2 hf. Jaquet Droz Grande Seconde Off-Centered Chronograph modelini duyurdu 2 hf. Windows 10 2004’e çoğu sorunu çözen yama geldi 2 hf. Dinozorlarların ortak akrabası Kongonaphon fosilleri incelendi 2 hf. Android için Dark Sky hava durumu uygulaması Apple anlaşması gereği kapatıldı 2 hf. League of Legends Dünya Şampiyonası Eylül ayında Şangay’da gerçekleşecek 2 hf. Motorola Moto G9 Plus'ın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 hf. Sony yeni ses ürünlerini 6 Ağustos'ta tanıtacak 2 hf. Google Chrome artık kayıtlı şifreleri düzenlemeye izin verecek 2 hf. Galaxy Note 20 alanlara 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği hediye edilecek 2 hf. AB, Google'ın Fitbit satın almasını inceleyecek 2 hf. Google Pixel 4a'nın özellikleri, fiyatı ve basın görselleri ortaya çıktı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Bu uygulama iOS 14'ün arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor Sonraki Microsoft'un akıllı asistanı Cortana mobil platformlardan çekiliyor 2 hf. Küresel pazar için Wear OS'lu Oppo Watch tanıtıldı! 2 hf. Nvidia; ARM için görüşmelere başladı 2 hf. Apple, iPhone'ları mobil POS cihazına dönüştürebilecek teknolojiye sahip bir şirket satın aldı 2 hf. Lenovo yeni kompakt projeksiyon cihazını duyurdu 2 hf. Amazon'dan Starlink'e rakip proje: Kuiper 2 hf. ARM tabanlı MacBook özellikleri belli oldu iddiası 2 hf. Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor? 2 hf. iPhone 12 Pro satışa çıkıyor ancak zenginler için 2 hf. OPPO Reno4 Pro küresel pazara açılıyor 2 hf. GeForce Now artık Steam kütüphanesi ile senkronize çalışıyor 2 hf. Netflix’ten bir Ubisoft uyarlaması daha! Bu kez, Beyond Good & Evil filmi platforma geliyor 2 hf. Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü’nde (ITER) nihayet montaj aşamasına gelindi 2 hf. TikTok, Amerika’daki parçasını satarak Trump’ın yasağından kurtulabilir 2 hf. Big Navi 5120 shader’la geliyor 2 hf. RTX 3080 Time Spy’da RTX 2080 Ti’dan %35 hızlı 2 hf. Araştırmalara göre ter ve koltuk altı kokusu insanlık tarihinden çok daha eski 2 hf. AirDrop benzeri Nearby Share, Google Chrome'da böyle görünecek 2 hf. Motorola razr 2020'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı 2 hf. 2020 Jeep Compass, yeni benzinli ve dizel motorlarıyla Türkiye'de Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız