Xiaomi'nin yeni tableti klavye, kalem ve VR başlık desteği sunacak

Xiaomi'nin yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığını zaten biliyoruz. Mi Pad 5 ismiyle pazara giriş yapması beklenen cihazla ilgili bazı önemli detaylar ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa Çinli şirket uzun zamandır güncellemediği bu ürün serisinde önemli yenilikler sunacak.
Tabletin 2560 x 1600 piksel çözünürlükte bir ekranla geleceği söyleniyor. Ayrıca klavye ve ekran kalemi desteği ile karşımıza çıkacak. Ancak daha da şaşırtıcı olan şey cihazın VR başlıkları da destekleyecek olması. Bakalım şirket bu konuda nasıl bir sürpriz yapacak?
Üç farklı versiyonu olacak
Xiaomi Mi Pad 5'in amiral gemisi Snapdragon 800 serisi bir işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Sızdırılan bilgilere bakılırsa tabletin üç farklı versiyonu olacak. Bu modellerin kod adları "Enuma" "Elish" ve "Nabu" olarak sıralanıyor. Daha önceki raporlar cihazın bu çeyrekte piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu.
https://www.gizmochina.com/2021/04/13/xiaomi-tablet-keyboard-stylus-vr-support/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.