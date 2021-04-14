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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'nin yeni tableti klavye, kalem ve VR başlık desteği sunacak

    Çinli teknoloji devi Xiaomi uzun süredir bir kenarda unuttuğu tablet serisini yeni bir modelle güncellemeye hazırlanıyor. Mi Pad 5 ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.
    14 Nisan 2021, 17:30 (22 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi'nin yeni tableti klavye, kalem ve VR başlık desteği sunacak
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    Xiaomi'nin yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığını zaten biliyoruz. Mi Pad 5 ismiyle pazara giriş yapması beklenen cihazla ilgili bazı önemli detaylar ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa Çinli şirket uzun zamandır güncellemediği bu ürün serisinde önemli yenilikler sunacak.

    Tabletin 2560 x 1600 piksel çözünürlükte bir ekranla geleceği söyleniyor. Ayrıca klavye ve ekran kalemi desteği ile karşımıza çıkacak. Ancak daha da şaşırtıcı olan şey cihazın VR başlıkları da destekleyecek olması. Bakalım şirket bu konuda nasıl bir sürpriz yapacak?

    Xiaomi'nin yeni tableti klavye, kalem ve VR başlık desteği sunacak
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    Üç farklı versiyonu olacak

    Xiaomi Mi Pad 5'in amiral gemisi Snapdragon 800 serisi bir işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Sızdırılan bilgilere bakılırsa tabletin üç farklı versiyonu olacak. Bu modellerin kod adları "Enuma" "Elish" ve "Nabu" olarak sıralanıyor. Daha önceki raporlar cihazın bu çeyrekte piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/13/xiaomi-tablet-keyboard-stylus-vr-support/
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    B
    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Guhong01 (Guhong 01 ) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen cand.
    Evet yine gereksiz bir yorum...
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    fraxinusss (Behiç AYRANCIOĞLU) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlara "çakma" dedikçe çaktılar :)
    Yanıtla +2
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    from softwave 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    cok iyi valla. termux ile ubuntu veya arch kurup vnc ile verdin mi goruntuyu tam bi bilgisayar.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) from softwave
    Verim alınabiliyor mu bu yöntemle? Tablete Ubuntu kurmuştum zamanında ancak takılmalardan dolayı kullanılamıyordu.
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    T Twsm 21 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    3900 TL olursa alırım.
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    BekirHan (Bekir Han) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    yaz ona bi 7000?...
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    C cand. 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çakma ipad
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Evet yine gereksiz bir yorum...
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    muratkaya (Murat KAYA) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) cand.
    iPad'e söyleyeyim de çakmasın.
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