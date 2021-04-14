Xiaomi'nin yeni tableti klavye, kalem ve VR başlık desteği sunacak

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Xiaomi'nin yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığını zaten biliyoruz. Mi Pad 5 ismiyle pazara giriş yapması beklenen cihazla ilgili bazı önemli detaylar ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa Çinli şirket uzun zamandır güncellemediği bu ürün serisinde önemli yenilikler sunacak.

Tabletin 2560 x 1600 piksel çözünürlükte bir ekranla geleceği söyleniyor. Ayrıca klavye ve ekran kalemi desteği ile karşımıza çıkacak. Ancak daha da şaşırtıcı olan şey cihazın VR başlıkları da destekleyecek olması. Bakalım şirket bu konuda nasıl bir sürpriz yapacak?

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Üç farklı versiyonu olacak

Xiaomi Mi Pad 5'in amiral gemisi Snapdragon 800 serisi bir işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Sızdırılan bilgilere bakılırsa tabletin üç farklı versiyonu olacak. Bu modellerin kod adları "Enuma" "Elish" ve "Nabu" olarak sıralanıyor. Daha önceki raporlar cihazın bu çeyrekte piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu.

https://www.gizmochina.com/2021/04/13/xiaomi-tablet-keyboard-stylus-vr-support/

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