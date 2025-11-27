iPhone Air tutmadı, Çinli markalar ultra ince telefon geliştirme planlarını iptal etti!

Tam Boyutta Gör iPhone Air satışlarının hayal kırıklığı yarattığı ve Apple'ın üretimi büyük ölçüde azalttığı ya da tamamen durdurduğu zaten biliniyor. Yeni bir rapora göre, birçok Çinli marka benzer ultra ince telefon çıkarma planını iptal ederek yanıt verdi.

iPhone Air'ı tanıtan tasarımcı Apple'daki kariyerini sonlandırdı 1 hf. önce eklendi

iPhone 17 Pro, çıktığı gün stokları hızla tükenirken iPhone Air modeli günler sonra bile rahatça bulunabildi. Bazı kaynaklar, Apple’ın ultra ince telefonuna ilginin az olduğunu öne sürdü ve hatta Apple'ın cihazın üretimini tamamen durdurduğunu bildirdi. Yeni bir tedarik zinciri raporu, Çinli akıllı telefon markalarının bu duruma dikkat ettiğini ve benzer ultra ince Android telefonlar için kendi planlarını iptal etmeye karar verdiğini gösteriyor.

Apple'ın iPhone Air modelinin satışlarının hayal kırıklığı yaratması ve tedarik zincirlerinin sıkılaşmasının ardından, büyük Çinli akıllı telefon üreticilerinin kendi "Air" ultra ince telefon projelerini dondurduğu ya da iptal ettiği bildirildi. Xiaomi, Oppo, Vivo ve diğer markalar, iPhone Air benzeri bir telefon geliştirmekten vazgeçti.

Apple, iPhone Air modelinde 5.6mm’lik süper ince profile ulaşmak için bazı ödünler verdi. Telefon, daha küçük batarya, mono hoparlör ve tek arka kamerayla geldi ancak çok yüksek bir fiyata satışa sunuldu. Çoğu kullanıcı, üç lensli kamera sistemi ve çok daha iyi pil ömrü sunan iPhone 17 Pro’yu ya da bu yıl kayda değer yükseltmelerle gelen düz iPhone 17 modelini tercih etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Çinli markalar iPhone Air tarzı ultra ince telefon çıkarmayacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: