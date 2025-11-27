Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone Air tutmadı, Çinli markalar ultra ince telefon geliştirme planlarını iptal etti!

    Apple'ın hayal kırıklığı yaratan iPhone Air satışları, büyük Çinli telefon üreticilerinin ultra ince telefon projelerini iptal etmesine ya da dondurmasına neden oldu.

    Çinli üreticiler iPhone Air ultra ince telefon iptal Tam Boyutta Gör
    iPhone Air satışlarının hayal kırıklığı yarattığı ve Apple'ın üretimi büyük ölçüde azalttığı ya da tamamen durdurduğu zaten biliniyor. Yeni bir rapora göre, birçok Çinli marka benzer ultra ince telefon çıkarma planını iptal ederek yanıt verdi.

    iPhone 17 Pro, çıktığı gün stokları hızla tükenirken iPhone Air modeli günler sonra bile rahatça bulunabildi. Bazı kaynaklar, Apple’ın ultra ince telefonuna ilginin az olduğunu öne sürdü ve hatta Apple'ın cihazın üretimini tamamen durdurduğunu bildirdi. Yeni bir tedarik zinciri raporu, Çinli akıllı telefon markalarının bu duruma dikkat ettiğini ve benzer ultra ince Android telefonlar için kendi planlarını iptal etmeye karar verdiğini gösteriyor.

    Apple'ın iPhone Air modelinin satışlarının hayal kırıklığı yaratması ve tedarik zincirlerinin sıkılaşmasının ardından, büyük Çinli akıllı telefon üreticilerinin kendi "Air" ultra ince telefon projelerini dondurduğu ya da iptal ettiği bildirildi. Xiaomi, Oppo, Vivo ve diğer markalar, iPhone Air benzeri bir telefon geliştirmekten vazgeçti.

    Apple, iPhone Air modelinde 5.6mm’lik süper ince profile ulaşmak için bazı ödünler verdi. Telefon, daha küçük batarya, mono hoparlör ve tek arka kamerayla geldi ancak çok yüksek bir fiyata satışa sunuldu. Çoğu kullanıcı, üç lensli kamera sistemi ve çok daha iyi pil ömrü sunan iPhone 17 Pro’yu ya da bu yıl kayda değer yükseltmelerle gelen düz iPhone 17 modelini tercih etti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oto teyp çalışıyor ama ses gelmiyor beşler sucuk eşek eti trt eski yabancı diziler arşivi kökünden kopan tırnak tekrar çıkar mı gram altın makas aralığı en az olan banka

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7
    Samsung Galaxy Z Flip7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum