Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xilence'dan 1200 Watt kapasiteli ve 80Plus Gold sertifikalı güç kaynağı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,6b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Komponent üreticisi Xilence, yüksek performanslı oyuncu sistemleri için yeni bir güç kaynağı hazırlıyor. XQ 1200W adını taşıyan ve adından da anlaşılabileceği üzere 1200 Watt kapasiteli olan yeni güç kaynağı özellikle yüksek enerji verimliliği ile dikkat çekecek gibi görünüyor. 80Plus Gold sertifikası ile gelen %92'ye varan enerji verimliliği sağlayan Xilence XQ 1200W'de dört adet 12v rail hattı bulunuyor.

Yüksek akım, yüksek voltaj, düşük voltaj ve kısa devre gibi modern bir güç kaynağında olması gereken güvenlik standartlarına bünyesinde barındıran XQ 1200W,135mm çapında fan ile serinletiliyor. GeForce GTX 400 serisi ile SLI veya ATi Radeon HD 5000 serisi ile Crossfire kurulum amacında olan kullanıcıları hedef alacağı belirtilen yeni güç kaynağı bu ay içerisinde 249 Avro seviyesinden satışa çıkacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 9 yıl
fanı çok güzel ledli galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M0rbid Desire 9 yıl
Çok güzel yapmışlarda alet siyah olacaktı bence yakışmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Permanent. 9 yıl
Rengi siyah olsaymış daha bir çekici olurmuş bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bionic. 9 yıl
Xilence Kalitesini Göstermiş.Yeni XQ Seriside Baya Güzele Benziyor. Bende Gaming Edition Serisinden XP600 Var Çok Güzel Ve Sessiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim