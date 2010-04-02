Xilence'dan 1200 Watt kapasiteli ve 80Plus Gold sertifikalı güç kaynağı

Komponent üreticisi Xilence, yüksek performanslı oyuncu sistemleri için yeni bir güç kaynağı hazırlıyor. XQ 1200W adını taşıyan ve adından da anlaşılabileceği üzere 1200 Watt kapasiteli olan yeni güç kaynağı özellikle yüksek enerji verimliliği ile dikkat çekecek gibi görünüyor. 80Plus Gold sertifikası ile gelen %92'ye varan enerji verimliliği sağlayan Xilence XQ 1200W'de dört adet 12v rail hattı bulunuyor.

Yüksek akım, yüksek voltaj, düşük voltaj ve kısa devre gibi modern bir güç kaynağında olması gereken güvenlik standartlarına bünyesinde barındıran XQ 1200W,135mm çapında fan ile serinletiliyor. GeForce GTX 400 serisi ile SLI veya ATi Radeon HD 5000 serisi ile Crossfire kurulum amacında olan kullanıcıları hedef alacağı belirtilen yeni güç kaynağı bu ay içerisinde 249 Avro seviyesinden satışa çıkacak.