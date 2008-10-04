Yamaha'dan iPod/iPhone destekli iki yeni mini ses sistemi

Yamaha TSX-120

Ses teknolojilerinde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Yamaha hazırladığı iki yeni ses sistemini duyurdu. Kompakt boyutları ve tasarımlarıyla dikkat çeken TSX-120 ve TSX-130 kod adlı yeni ses sistemleri iPod ve iPhone istasyonu olarak ta kullanılabiliyor. Yani frekans aralığı 60Hz-20,000Hz (0±1dB), RMS değeri ise her hoparlör için 15 watt olan ve toplamda 30 watt'lık ses çıkış gücüne sahip olan sistemler ile iPod veya iPhone'daki müziklerin dinlenebilmesi mümkün.

Öte taraftan entegre FM radyo alıcısı da bulunan TSX-120 ve TSX-130 arasındaki temel fark olaraksa TSX-130 modelinin ek olarak CD sürücüsüne ve USB portuna sahip olması gösterilebilir. Zira THX-130 bu sayede iPod/iPhone'a ve FM radyo alıcısına ek olarak CD veya USB diskte yer alan dosyaları (CD-DA/MP3/WMA)da oynatabiliyor. TSX-120 modelinde ise USB portunun yerini 3.5mm girişin aldığını görüyoruz. Ahşap kaplamaları ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken ayrıca uzaktan kumandalarıyla kontrol edilebilen Yamaha'nın yeni ses sistemlerinde saat ve alarm gibi temel fonksiyonlar da bulunuyor.

Yamaha TSX-130

Aralık ayında ilk olarak Japonya'da kullanıma sunulacak sistemlerden TSX-120'nin 286$, TSX-130'un ise 382$'lık etiket fiyatına sahip olması bekleniyor.