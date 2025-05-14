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    Enyring, batarya abonelikli e-bisiklet modellerini piyasaya sürüyor

    Yamaha'nın alt markası Enyring'in sattığı elektrikli bisikletlerde batarya bulunmayacak. Bataryalar abonelik şeklinde kiralanabilecek ve şehirlerde kurulacak değişim istasyonlarında değiştirilecek.

    Enyring'den Avrupa'da batarya abonelikli e-bisiklet modeli Tam Boyutta Gör
    Yamaha Motor'un 2024 yılının başlarında elektrikli bisikletler için değiştirilebilir batarya hizmeti sunmak üzere kurduğu Enyring, 2025'in dördüncü çeyreğinden itibaren Berlin ve Amsterdam’da başlatacağı batarya abonelikli e-bisiklet serisini duyurdu.

    Bu sistemle kullanıcıların batarya maliyetinden tasarruf etmesi, bataryaların ise kurulacak bir batarya değişim ağı üzerinden yönetilmesi hedefleniyor. Tüm bisiklet modelleri, 480Wh kapasiteli 48V'luk bataryalarla uyumlu olacak.

    Enyring’in açıklamasına göre, kullanıcıların kesintisiz bir sürüş deneyimi yaşaması için her iki şehirde de şehir merkezlerinde yaklaşık 2 kilometre aralıklarla batarya değişim istasyonları kurulacak. Şirket, bu lokasyonlara dair ayrıntılı bir haritanın yakında paylaşılacağını da belirtti. Berlin’de yaklaşık 40 istasyon, Amsterdam’da ise 20 istasyon kurulması planlanıyor.

    Enyring, bu istasyonların şarj hızını talebe göre otomatik olarak ayarladığını ve her şarj döngüsünde bataryanın tam bir sağlık kontrolünden geçtiğini belirtiyor. Böylece bataryaların güvenilirliği en üst seviyede tutulacak. Ayrıca artık bisikletlerde kullanılamayacak duruma gelen bataryalar için de bir geri dönüşüm planı mevcut.

    Tanıtılan e-bisiklet modelleri arasında şehir bisikletleri ve kargo bisikletleri bulunuyor. Bu modeller sırasıyla ER/01 ile ER/04 arasında adlandırılmış durumda. Platformun donanımı ve yazılım altyapısını Swobbee firması sağlayacak. Bisikletlerin fiyatları ya da batarya değişim abonelik ücretleri henüz açıklanmadı.

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