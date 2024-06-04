Japon otomotiv devlerinde güvenlik skandalı: Özür dilendi, üretim durdu

Japon otomotiv devleri özür diledi
Japonya'nın en üst düzey hükümet sözcüsü Yoshimasa Hayashi, söz konusu suiistimalleri “üzüntü verici” olarak nitelendirdi. Japonya Ulaştırma Bakanlığı, Toyota'nın Daihatsu kompakt otomobil biriminde geçen yıl ortaya çıkan bir güvenlik testi skandalının ardından başlattığı incelemelerin ardından sektördeki durumu ortaya koydu. Toyota Motor ve Mazda, modellerin sertifikalandırılması için yapılan başvurularda usulsüzlük tespit edilmesinin ardından bazı araçların sevkiyatını durdurdu. Bakanlık Toyota, Mazda ve Yamaha'ya bazı araçların sevkiyatını askıya alma talimatı da verdi.
Toyota, hatanın 2014, 2015 ve 2020 yıllarında yapılan altı farklı test sırasında meydana geldiğini söyledi. Etkilenen araçların Corolla Fielder, Corolla Axio, Yaris Cross, Crown, Isis, Sienta ve Lexus RX olduğu açıklandı. Aktarılanlara göre bu araçlarda çarpışma testlerinde ölçümler her iki tarafta da yapılması gerekirken tek tarafta yapılmıştı. Bazı örnek vakalarda ise testler, istenilen koşullar altında yapılamamış.
Toyota, araç yakıt verimliliği ve emisyonlarla ilgili sorunları hala araştırdığını ve bu araştırmayı Haziran ayı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini söyledi. Toyota, yönetmelikleri ihlal eden herhangi bir performans sorunu olmadığını ve müşterilerin araçlarını kullanmayı bırakmalarına gerek olmadığını da söyledi.
Mazda ise yaptığı açıklamada, çalışanların motor kontrol yazılımı test sonuçlarını değiştirdiğini tespit ettikten sonra Roadster RF spor otomobilinin ve Mazda2 hatchback'in sevkiyatlarını geçen haftadan itibaren askıya aldığını söyledi. Ayrıca, artık üretimde olmayan Atenza ve Axela modellerinin çarpışma testlerinde, bazı önden çarpışma testleri sırasında hava yastıklarını tetiklemek için yerleşik bir sensöre güvenmek yerine bir zamanlayıcı kullanılarak tahrifat yapıldığı tespit edildi.
Honda, artık üretilmeyen yaklaşık iki düzine modelde Ekim 2017'ye kadar sekiz yıldan fazla bir süre boyunca gürültü ve çıkış testlerinde usulsüzlük tespit ettiğini söyledi. Yamaha ise bir spor motosikletinin sevkiyatını durdurduğunu açıkladı. Sertifikasyon skandalı kapsamında Toyota’nın 1,7 milyon, Honda’nın 4,35 milyon, Mazda’nın 150 bin, Suzuki'nin 26 bin ve Yamaha'nın 7 bin aracının etkilendiği ifade edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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