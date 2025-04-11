Yamaha, sinema modu olan kablosuz kulaklığını tanıttı

Tam Boyutta Gör Yamaha, müzik dinleme ya da film izleme sırasında Ses Alanı özelliği açıldığında sürükleyici, üç boyutlu ses sağlamak üzere tasarlanmış YH-L500A kablosuz ev sineması kulaklığını duyurdu. Kulaklıkta tek düğmeye basılarak etkinleştirilen iki ses alanı modu yerleştirilmiş; filmler için sinema, müzik videoları için müzik modu. Bu işlev, geleneksel uzamsal ses üretiminin aksine, ses biçimi veya oynatma cihazından bağımsız olarak çok kanallı ses oluşturuyor ve daha gerçekçi ve doğal ses alınmasını sağlıyor.

Ses tutkunları için geliştirilen bu kulaklık, 13 sürücüye sahip 2 hf. önce eklendi

Yamaha YH-L500A kablosuz ev sineması kulaklığı özellikleri

40 mm sürücüler 20 Hz - 20 kHz frekans tepkisine sahip. Kulaklık, ister kablolu (3.5 mm standart) ister kablosuz (Bluetooth 5.4) bağlanıyor. Uyumlu cihazlarla hızlı eşleme için Google Fast Pair desteği var. Bluetooth müzik akışı SBC ve AAC codec kullanırken, sesli aramalar aptX Adaptive LC3 codec kullanıyor. Daha iyi senkronize ses ve video ile oyun oynamak ve video izlemek için düşük gecikmeli mod mevcut.

YH-L500A, uzun süre kullanımda rahatlığı korumak için neredeyse hiç baskı yapmayan kafa bandı ve yumuşak pedlere sahip. Kulaklık, 265 gr ağırlığında ve 174,51 x 188,47 x 84,86 mm ölçülerinde. Hepsinden önemlisi, tek şarjla 20 saate kadar kullanım sunuyor, şarj olması 2 saat sürüyor.

Yamaha YH-L500A, 24 Nisan 2025'te satışa sunulacak, fiyatı açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Yamaha YH-L500A kablosuz ev sineması kulaklığı tanıtıldı