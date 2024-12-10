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    Yandex Ads'den en fazla ödülü Türk ajansları kazandı

    Yandex Ads kullanan dijital pazarlama şirketlerinin ödüllendirildiği Yandex Ads Agency Gala ödül töreninde en fazla ödül kazanan ülke Türkiye oldu.                
    Yandex Ads'den en fazla ödülü Türk ajansları kazandı Tam Boyutta Gör
    Yandex’in dünya genelinde düzenlediği Yandex Ads Agency Gala etkinliği düzenlendi. Yandex’in reklam ürünlerinden Yandex Ads Ecomm+ ve Yandex Direct servislerini kullanan ve bu yıl en iyi performansı gösteren reklamlar ödüllendirildi.

    5-7 Aralık’ta Doha’da düzenlenen Yandex Ads Agency Gala’da lansman ve gelir hacimleri göz önünde bulundurularak dünyadaki en başarılı reklam çalışmaları ödüllendirildi. Toplam 26 ülkeden 80 dijital pazarlama şirketinin katıldı. En fazla ödülü Türk ajanslar topladı.

    Yandex Ads Türkiye, Orta Doğu ve Güney Asya Ajans Ortaklıkları Lideri Nejla Bilge Atila, bu yıl Türk ajansların Yandex Ads ürünleriyle fark yarattıkları ve başarılı sonuçlar ile reklam gelirlerinde düzenli artış yaşadığına dikkat çekti. Atila, Yandex Ads’in önümüzdeki yıl Türkiye’deki büyümesini sürdüreceğinin vurgu yaptı.

    Hangi ajanslar ödül kazandı?

    Doha’daki etkinlikte ödül alan Türk ajanslar arasında Digital Partners, SEM, Boosmart, Media Store, Analytica House, Marketing House by Eyula, Emrah Pamuk (Digital Exchange), Dh Reklam Danışmanlık (Digital House), IQUEEM, Planb Medya, Forward Medya, Profaj, DPE ALLTOGETHER, Clickzone, Inveon, 3GEN Digital Hizmetler, Kendine Bakma Akademisi, Kreatif Yeni Nesil İletişim Ajansı bulunuyor.

    Türkiye'deki brüt geliri 9 kat artırdı

    Yandex Ads dünya genelinde yeni iş birlikleriyle büyümesini sürdürdü ve ajans sayısını 3 katına çıkardı. Türkiye'de Yandex Ads Ecomm+ ürünlerinin toplam brüt gelirleri 9 kattan fazla arttı.

    İşletmelerin reklam harcama getirisinin yükselmesini sağlayan tıklama başına ödeme çözümü Yandex Ads Ecomm+, 2024 yılında aktif kampanya sayısını yüzde 57, müşteri başına harcamayı yüzde 205 artırdı.

    Çalıştıkları birçok markanın başarı grafiklerinin yükselişine şahit olduklarını vurgulayan Nejla Bilge Atila, “Spor markası Sporthink, Yandex Ads ile çalıştığı dönemde 10,2 ROAS'a ulaştı. Türkiye Yandex Navi & Haritalar alanında ise 2024'te müşteri büyümesinde iki kattan fazla artış sağladık. TV+, taşınabilir Android oynatıcısı TV+ PRO için Yandex Navi uygulamasını kullanarak kullanıcı sayısını yüzde 16 oranında yükseltti” dedi.

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