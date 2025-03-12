Türk kadınları internet alışverişinde lider

Tam Boyutta Gör Yandex'in dijital reklam çözümleri geliştiren markası Yandex Ads, Türk kadınlarının online alışveriş davranışları üzerine araştırma yaptı. Araştırma, Türk kadınlarının e-ticarette çok daha aktif olduğunu ortaya koydu.

Araştırma kapsamında Türkiye'de akıllı telefon sahibi olan ve ayda en az bir kez online alışveriş yapan 386 kadın tüketiciyle görüşüldü. Mobil kanalların hakimiyetinden favori ürün kategorilerine, marka sadakatini oluşturan faktörlerden en çok ses getiren reklam stratejilerine kadar birçok konuya değinilen araştırma, tüketicilerin online alışverişe nasıl etkileşime geçtiğine dair geniş bir perspektif sunuyor.

Mobilite ve pratiklik önemli faktör

Mobil alışveriş, Türkiye’deki kadınlar için özellikle pazar yeri uygulamaları ve web siteleri aracılığıyla tercih edilen bir seçenek olarak öne çıkarken, kullanım kolaylığı, özel teklifler ve rahatlık ana etkenler olarak belirlendi. Yandex Ads Türkiye, Orta Doğu ve Güney Asya Ajans Ortaklıkları Başkanı Nejla Bilge Atila, "Özel mobil uygulamalar, kadınları akıllı telefonlarını kullanarak alışveriş yapmaya teşvik eden önemli bir faktör. Türk kadınları online alışverişte pratik stratejilere önem veriyor. Diğer birçok ülkeye kıyasla sadece fiyata değil, ödeme yöntemlerine, kaliteye ve teslimat seçeneklerine de dikkat ediyorlar. İyi fırsatları kaçırma korkusuyla online alışverişi hızlı ve verimli bir şekilde başarıyla yürütüyorlar."

Fiyat karşılaştırması yapılıyor

Ekonomik dalgalanmalar karşısında, Türk kadınlarının titiz fiyat karşılaştırmaları ve stratejik satın alma konularında becerilerini geliştirdiğine dikkat çeken Atila, “Türkiye’de kadınlar, ekonomik durgunluk dönemlerinde fiyatları analiz etme konusunda oldukça yetenekliler. Hem kendi ihtiyaçları hem de ev ihtiyaçları için alışverişte başrol oynuyorlar” diye konuştu.

Yorumlar önemli

Araştırma, müşteri yorumlarının ve arkadaşlar ile aileden gelen tavsiyelerin satın alma kararları üzerinde en önemli etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Geleneksel TV reklamları, bunları yakından takip eden diğer bir faktör oldu. Ayrıca, ürün tanıtım videoları ve sosyal medya içerikleri gibi yeni dijital medya araçları da güvenilir bilgi kaynakları olarak öne çıkıyor.

En popüler online alışveriş kategorileri

Türk kadınlarının online alışverişte en sık tercih ettiği kategoriler arasında giyim ve ayakkabı, güzellik ürünleri ve parfümler ile market alışverişi yer alıyor. Genellikle daha uzun karar verme süreçleri gerektiren mobilya gibi ürünlerin de giderek daha fazla online olarak satın alındığı dikkat çekiyor; katılımcıların yüzde 32’si bu tür alışverişler yaptığını belirtti.

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Kampanyalar takip ediliyor

Katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 44), fırsatları takip edebilmek için düzenli olarak uygulama bildirimlerini etkinleştirdiğini kaydetti. Flaş indirimler ve sınırlı süreli teklifler, anlık satın alma kararlarını önemli ölçüde etkiliyor. Ayrıca, sanal ürün deneme araçları da giderek daha popüler hale geliyor; kadınların neredeyse dörtte biri ürünleri satın almadan önce görselleştirmek için bu araçları kullandığını söyledi.

İşletmeler için Stratejik Öneriler

Araştırma sonuçları, Türk kadın tüketicilerle etkileşim kurmak isteyen işletmeler ve pazarlamacıların öncelikle mobil odaklı stratejilere yönelmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. İşletmelerin kullanıcı dostu pazar yeri uygulamalarına ağırlık vermeleri ve dijital platformlarında kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri, yorumları ve puanlamaları öne çıkararak tüketici güvenini artırmaları gerektiğine değinilen araştırmada, hedeflenmiş promosyon kampanyaları, zamanında sunulan indirimler ve anlık bildirimler aracılığıyla proaktif bir şekilde etkileşim sağlamanın dikkat çekmekte ve dönüşümleri artırmakta etkili olacağı aktarılıyor.

Nejla Bilge Atila, “Dinamik kampanyaları veri zekasıyla uyumlu hale getirerek kullanıcının ne istediğini bilen teklifler sunan şirketler avantaj sağlayacaktır. Yandex Ads Ecomm+ da her kampanyayı buna göre uyarlamak için kapsamlı hizmetler sunuyor. Araştırmamızın sonuçları işletmelere ve pazarlama ajanslarına, Türkiye’deki kadın tüketicilerin tercihleri ve alışveriş davranışları hakkında önemli bilgiler sunarak stratejilerini daha etkili hale getirme ve müşteri sadakatini artırma fırsatı tanıyor. Yandex Ads Ecomm+, Türkiye gibi dinamik pazarlarda e-ticaretin büyümesini desteklemek amacıyla veri odaklı bilgiler ve güçlü reklam çözümleri sunmaya devam ediyor.

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