Kübra 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Kübra 2. sezon ne zaman?
Netflix sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda ikinci sezonun 6 Haziran tarihinde yayınlanacağı açıklandı. İkinci sezonun kısa fragmanında ise Semavi’nin bu kez daha sert bir yaklaşımla yoluna devam edeceği anlaşılıyor.
Hatırlanacağı üzere dizinin ana kahramanı olan ve kendi çapında bir hayat yaşayan Semavi’nin, Allah tarafından gönderildiğini söylediği mesajlarla ülke çapında bir kanaat önderi haline gelişini izlemiştik. Din ve siyaset ikileminde bir Türkiye portresi çizen dizinin ikinci sezonu da aynı tempoyu koruyacak gibi görünüyor.
Dizide ana kahraman Gökhan ya da Semavi karakterini Çağatay Ulusoy canlandırırken Aslıhan Malbora, Cihan Talay, Ahsen Eroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal gibi oyuncular rol alıyor. Romanın yazarı ise Sıcak Kafa’nın da sahibi olan Afşin Kum.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.