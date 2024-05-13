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    Anlık Bildirim

    Kübra 2. sezon yayın tarihi belli oldu

    Allah’la mesajlaşan adam sloganıyla büyük ilgi gören Netflix yapımı Kübra dizisinin ikinci sezonu için tarih verildi. Dizinin meraklıları çok da fazla beklemeyecek.
    Netflix Tam Boyutta Gör
    Yılın en çok izlenen yapımları arasında yer alan ve barındırdığı ögelerle karışık eleştiriler alan Netflix imzalı Kübra dizisinin ikinci sezonu duyuruldu. Dizinin meraklıları ikinci sezon için çok fazla beklemeyecek.

    Kübra 2. sezon ne zaman?

    Netflix sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda ikinci sezonun 6 Haziran tarihinde yayınlanacağı açıklandı. İkinci sezonun kısa fragmanında ise Semavi’nin bu kez daha sert bir yaklaşımla yoluna devam edeceği anlaşılıyor.

    Hatırlanacağı üzere dizinin ana kahramanı olan ve kendi çapında bir hayat yaşayan Semavi’nin, Allah tarafından gönderildiğini söylediği mesajlarla ülke çapında bir kanaat önderi haline gelişini izlemiştik. Din ve siyaset ikileminde bir Türkiye portresi çizen dizinin ikinci sezonu da aynı tempoyu koruyacak gibi görünüyor.

    Dizide ana kahraman Gökhan ya da Semavi karakterini Çağatay Ulusoy canlandırırken Aslıhan Malbora, Cihan Talay, Ahsen Eroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal gibi oyuncular rol alıyor. Romanın yazarı ise Sıcak Kafa’nın da sahibi olan Afşin Kum.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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