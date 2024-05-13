Kübra 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yılın en çok izlenen yapımları arasında yer alan ve barındırdığı ögelerle karışık eleştiriler alan Netflix imzalı Kübra dizisinin ikinci sezonu duyuruldu. Dizinin meraklıları ikinci sezon için çok fazla beklemeyecek.

Kübra 2. sezon ne zaman?

Netflix sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda ikinci sezonun 6 Haziran tarihinde yayınlanacağı açıklandı. İkinci sezonun kısa fragmanında ise Semavi’nin bu kez daha sert bir yaklaşımla yoluna devam edeceği anlaşılıyor.

Baby Reindeer, izlenme rakamlarıyla herkesi şaşırttı 4 gün önce eklendi

Hatırlanacağı üzere dizinin ana kahramanı olan ve kendi çapında bir hayat yaşayan Semavi’nin, Allah tarafından gönderildiğini söylediği mesajlarla ülke çapında bir kanaat önderi haline gelişini izlemiştik. Din ve siyaset ikileminde bir Türkiye portresi çizen dizinin ikinci sezonu da aynı tempoyu koruyacak gibi görünüyor.

Dizide ana kahraman Gökhan ya da Semavi karakterini Çağatay Ulusoy canlandırırken Aslıhan Malbora, Cihan Talay, Ahsen Eroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal gibi oyuncular rol alıyor. Romanın yazarı ise Sıcak Kafa’nın da sahibi olan Afşin Kum.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Kübra yeni sezon fragmanı yayınlandı