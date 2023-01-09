Yapay zekada gelinen nokta! ChatGPT gerçekten bir devrim mi?

ChatGPT sayesinde son haftaların en çok konuşulan konularından biri haline gelen yapay zeka konusunda geldiğimiz nokta gerçekten bir devrim mi, yoksa bir devrimin hayali mi?

Yapay zekayı uzunca bir süredir konuşuyoruz ama son zamanlarda ChatGPT'nin inanılmaz popülaritesi sonrası konu üzerine yapılan konuşmalar adeta patladı! Cem Sünbül, Herkes için Yapay Zeka kitabının yazarı, akademisyen Zafer Demirkol ile son haftaların popüler konusu ChatGPT'yi ve dolayısıyla yapay zekayı, kullanıcıların bu alan için neler yapabileceklerini, gençlerin yapay zeka alanında veya bu alana odaklanabilecekleri ipuçlarını konuştuk. Daha önce Çocuklar için Kodlama adlı kitabı kaleme alan bilişim yazarı Demirkol ile kodlamaya dair güncel bilgilerin yanı sıra veri bilimine dair tavsiyelerini de aldık. Videoda da bahsi geçen Herkes için Yapay Zeka kitap ve Veri Bilimi Okur Yazarlığı dokümanlarına YouTube'daki kaynaktan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.

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