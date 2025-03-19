Çinli yapay zeka devleri güçlerini birleştiriyor! ABD geride mi kalıyor?

Çin'den gelen Manus AI, Google'ın robot kontrol eden yapay zekası ve OpenAI'ın yeni araçları! Yapay zeka dünyasında bu hafta neler oldu? AI Günlükleri serisinin yeni bölümünü hemen izleyin!

Bu hafta yapay zeka dünyasında neler oldu? Çin'den gelen Manus AI'ın yarattığı heyecan, Google'ın robotları kontrol edebilen yeni yapay zeka modelleri, OpenAI'ın geliştiricilere sunduğu yeni araçlar ve daha fazlası! Yapay zeka teknolojilerindeki son gelişmeleri sizler için derledik. Eğer yapay zeka dünyasında neler olup bittiğini merak ediyorsanız, bu videoyu kaçırmayın!

Yapay zeka teknolojileri, gündelik hayatta giderek daha fazla yer edinirken bu hafta da dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Çin menşeli Manus AI, Batılı şirketlerin de harekete geçmesine neden olan etkileyici yetenekleriyle gündemde oldu. OpenAI ve Google gibi devler, yapay zeka ajanlarına odaklanırken, robotik alanında da önemli adımlar atıldı. Özellikle insansı hizmet robotları ve görsel düzenleme araçları, yakın gelecekte hayatımızda büyük değişikliklere yol açacak potansiyele sahip.

Manus AI'nın Alibaba ile yaptığı ortaklık, AI ajanlarının genel kullanıma açılmasını hızlandırabilir. Alibaba'nın güçlü altyapısı ve Qwen modeliyle birleşen Manus AI, artık daha geniş kitlelere hitap edebilecek. Diğer yandan OpenAI, geliştiricilere yönelik yeni araçlar sundu. Responses API ve Agents SDK, farklı AI ajanlarının aynı anda yönetilmesini sağlayarak yazılım dünyasında yeni ufuklar açıyor. Bu araçlar, özellikle otomasyon ve verimlilik açısından büyük önem taşıyor.

Google, robotik alanında da önemli ilerlemeler kaydetti. Gemini Robotics ve Gemini Robotics-ER modelleri, eğitim almadan bile yeni durumları anlayabilen robotların önünü açtı. Figure adlı şirket ise yılda 100 bin insansı robot üretebilecek kapasiteye sahip yeni fabrikasını duyurdu. Bu gelişmeler, insansı robotların çok yakın bir gelecekte hayatımıza girmesinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Google'ın görsel düzenleme kabiliyeti yüksek olan Gemini 2.0 Flash aracı da dikkat çekti.

Görsel üretim ve düzenleme konusunda yapılan çalışmalar, bu hafta tanıtımı yapılan diğer araçlarla da zenginleştirildi. Moonvalley'in Marey ve Mirage gibi araçları, reklam ve sinema sektörü için yenilikçi çözümler sunuyor. Google'ın Gemma 3 modeli ise tek bir GPU üzerinde çalışabilen en güçlü yapay zeka olarak öne çıkıyor. Microsoft'un oyun dünyasına sunduğu Copilot for Gaming özelliği de, oyunculara yardımcı olacak akıllı asistanların yaygınlaşmasını sağlayacak.

Yapay zeka dünyasındaki kısa haberlerden Meta'nın kendi çipini test etmeye başladığına, OpenAI'nın yaratıcı yazma modeline dair ipuçları verdiği bilgiler arasında yer aldı. Foxconn'un hızlı eğitilen FoxBrain yapay zekası ve CoreWeave ile imzalanan 11.9 milyar dolarlık anlaşma da bu haftanın önemli gelişmeleri arasında. Tüm bu yenilikler, yapay zekanın hayatımızdaki rolünün her geçen gün arttığını ve gelecekte daha da belirleyici hale geleceğini gösteriyor. Bu dönüşümün izlenmesi, teknoloji meraklıları için büyük bir fırsat sunuyor.