Yapay zeka ile ne zaman öleceğinizi tahmin eden uygulama: Death Clock

Amaç sağlıklı yaşamı teşvik etmek
Sensor Tower'ın verilerine göre, uygulama kısa sürede 125 binden fazla indirilme sayısına ulaştı. Şu an için Türkiye’den indirilemeyen ugulamaya VPN veya farklı alternatif yollarla erişim sağlamak mümkün. Uygulamanın adı kulağa karamsar gelse de geliştiriciler, amacın ölüm tarihini "bildirmekten" ziyade, mevcut alışkanlıkların yaşam süresi üzerindeki etkisini anlamak ve daha sağlıklı bir hayat için gerekli değişiklikleri teşvik etmek olduğunu söylüyor. Uygulama iOS ve Android'te bulunuyor.
Yaşam süresi tahminleri, bireysel ve toplumsal kararlar üzerinde önemli bir etkiye sahip. Özellikle emeklilik planlaması, sigorta ve sağlık harcamaları gibi alanlarda bu tahminler büyük önem taşıyor. Bloomberg'e konuşan uygulamanın geliştiricisi Brent Franson, Death Clock'un sunduğu verilerin daha isabetli olmasının, politika ve davranışları değiştirebileceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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