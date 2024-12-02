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    Yapay zeka ile ne zaman öleceğinizi tahmin eden uygulama: Death Clock

    Yapay zeka destekli Death Clock adlı uygulama, bir kişinin alışkanlıklarına ve diğer faktörlere bağlı olarak ne zaman ölebileceğini tahmin ediyor. Uygulama, uzun yaşam için öneriler de yapıyor.
    Yapay zeka ile ne zaman öleceğinizi tahmin eden uygulama Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojisinin hızla ilerlemesiyle birlikte, kişisel sağlık ve yaşam beklentisi konularında yeni çözümler sunan araçlar ortaya çıkıyor. Temmuz ayında piyasaya sürülen "Death Clock" (Ölüm Saati) isimli bir mobil uygulama, kullanıcılara yaşam süresi tahmini yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Uygulama, yaşam tarzı ve sağlık verilerine dayalı tahminler sunmak için yapay zeka kullanıyor ve ne zaman öleceğinizi tahmin ediyor.

    Amaç sağlıklı yaşamı teşvik etmek

    Sensor Tower'ın verilerine göre, uygulama kısa sürede 125 binden fazla indirilme sayısına ulaştı. Şu an için Türkiye’den indirilemeyen ugulamaya VPN veya farklı alternatif yollarla erişim sağlamak mümkün. Uygulamanın adı kulağa karamsar gelse de geliştiriciler, amacın ölüm tarihini "bildirmekten" ziyade, mevcut alışkanlıkların yaşam süresi üzerindeki etkisini anlamak ve daha sağlıklı bir hayat için gerekli değişiklikleri teşvik etmek olduğunu söylüyor. Uygulama iOS ve Android'te bulunuyor.

    Yapay zeka ile ne zaman öleceğinizi tahmin eden uygulama Tam Boyutta Gör
    Death Clock, 53 milyon katılımcının yer aldığı 1.200 farklı yaşam beklentisi çalışmasının verilerini analiz ederek kullanıcılara tahminler sunuyor. Kullanıcıların diyet, egzersiz, uyku düzeni ve stres seviyeleri gibi verilerini inceleyen uygulama, geleneksel yöntemlere göre daha doğru sonuçlar vaat ediyor.

    Yaşam süresi tahminleri, bireysel ve toplumsal kararlar üzerinde önemli bir etkiye sahip. Özellikle emeklilik planlaması, sigorta ve sağlık harcamaları gibi alanlarda bu tahminler büyük önem taşıyor. Bloomberg'e konuşan uygulamanın geliştiricisi Brent Franson, Death Clock'un sunduğu verilerin daha isabetli olmasının, politika ve davranışları değiştirebileceğini belirtiyor.

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