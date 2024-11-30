WhatsApp'ın yeni özelliği kanalların abone sayısını artıracak

WhatsApp kanallara QR kod okutarak katılabileceksiniz
Güncellemeyle, WhatsApp kullanıcıları artık kanalları için QR kod oluşturabilecek ve paylaşabilecek. Kullanıcılar linki kopyalayıp yapıştırmak yerine karekodu göstererek kanala katılmalarını sağlayabilecek.
Kanal sahiplerinin QR koda erişmek için kanallarını açmaları ve paylaşım seçeneklerine gitmeleri gerekecek. Burada, kanalları için bir karekod oluşturma seçeneğini görecek. QR kodu oluşturulduktan sonra, mesajlar, el ilanları, kartvizitler, posterler, ürün ambalajları gibi farklı şekillerde paylaşılabilecek.
Yeni özellik, insanların kanallarını hem dijital hem de fiziksel olarak paylaşmalarını ve tanıtmalarını kolaylaştıracak. Kanal sahipleri, yalnızca QR kodu paylaşarak daha fazla kişiye ulaşabilecek. Kanallar için QR kod özelliği şu anda WhatsApp Android beta sürümde test ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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