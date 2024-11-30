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    WhatsApp'ın yeni özelliği kanalların abone sayısını artıracak

    WhatsApp, kanallara ilişkin yeni bir özelliği test ediyor. Şu anda geliştirme aşamasında olan özellik, kullanıcıların yeni kanalları bulmasını ve takip etmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
    whatsapp kanalları qr kod karekod Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kanal paylaşımını ve yeni kanalları keşfetmeyi kolaylaştıracak bir özelliği test etmeye başladı. Kullanıcılar, QR kodu okutarak WhatsApp kanalına yönlendirilecek ve dilerlerse kanala katılacak.

    WhatsApp kanallara QR kod okutarak katılabileceksiniz

    Güncellemeyle, WhatsApp kullanıcıları artık kanalları için QR kod oluşturabilecek ve paylaşabilecek. Kullanıcılar linki kopyalayıp yapıştırmak yerine karekodu göstererek kanala katılmalarını sağlayabilecek.

    Kanal sahiplerinin QR koda erişmek için kanallarını açmaları ve paylaşım seçeneklerine gitmeleri gerekecek. Burada, kanalları için bir karekod oluşturma seçeneğini görecek. QR kodu oluşturulduktan sonra, mesajlar, el ilanları, kartvizitler, posterler, ürün ambalajları gibi farklı şekillerde paylaşılabilecek.

    Yeni özellik, insanların kanallarını hem dijital hem de fiziksel olarak paylaşmalarını ve tanıtmalarını kolaylaştıracak. Kanal sahipleri, yalnızca QR kodu paylaşarak daha fazla kişiye ulaşabilecek. Kanallar için QR kod özelliği şu anda WhatsApp Android beta sürümde test ediliyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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