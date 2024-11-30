2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kanal paylaşımını ve yeni kanalları keşfetmeyi kolaylaştıracak bir özelliği test etmeye başladı. Kullanıcılar, QR kodu okutarak WhatsApp kanalına yönlendirilecek ve dilerlerse kanala katılacak.

WhatsApp'ta yıllardır olan özellik Google Mesajlar'a geliyor 1 hf. önce eklendi

WhatsApp kanallara QR kod okutarak katılabileceksiniz

Güncellemeyle, WhatsApp kullanıcıları artık kanalları için QR kod oluşturabilecek ve paylaşabilecek. Kullanıcılar linki kopyalayıp yapıştırmak yerine karekodu göstererek kanala katılmalarını sağlayabilecek.

Kanal sahiplerinin QR koda erişmek için kanallarını açmaları ve paylaşım seçeneklerine gitmeleri gerekecek. Burada, kanalları için bir karekod oluşturma seçeneğini görecek. QR kodu oluşturulduktan sonra, mesajlar, el ilanları, kartvizitler, posterler, ürün ambalajları gibi farklı şekillerde paylaşılabilecek.

Yeni özellik, insanların kanallarını hem dijital hem de fiziksel olarak paylaşmalarını ve tanıtmalarını kolaylaştıracak. Kanal sahipleri, yalnızca QR kodu paylaşarak daha fazla kişiye ulaşabilecek. Kanallar için QR kod özelliği şu anda WhatsApp Android beta sürümde test ediliyor.

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WhatsApp'ın yeni özelliği kanalların abone sayısını artıracak