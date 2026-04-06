Suzuki Vitara ve S-Cross "Black Edition" Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Suzuki, kompakt SUV modelleri Vitara ve S-Cross'un "Black Edition" isimli özel versiyonlarını Türkiye'de satışa sundu. Diğer versiyonlar gibi 1.4 litre hafif hibrit motorla sunulan Black Edition modellerinin fiyatları 2.385.000 TL'den başlıyor.

Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition (Çift Renk) ---> 2.385.000 TL

Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition (Çift Renk) ---> 2.629.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition ---> 2.580.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition ---> 2.729.000 TL

Suzuki Vitara ve S-Cross Black Edition neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Black Edition, dış tasarımındaki güçlü siyah dokunuşlarla çok daha karizmatik bir duruş sergiliyor. Yeniden kullanıcılarla buluşan sunroof donanımı, Vitara ve S-Cross'un dış tasarımındaki karizmatik görünümü gökyüzünün özgürlüğüyle birleştiriyor. Siyah jantlar, siyah tavan rayları, siyah kapı kolları ve yan aynalar, aracın ikonik hatlarını vurgulayarak çok daha dinamik ve özgüvenli bir form kazandırıyor.

Togg T10X’lerde önemli donanım ve yazılım güncellemesi 8 sa. önce eklendi

İç mekanda orta konsol ve kapı içlerindeki siyah detaylar kabine premium bir hava katarken Black Edition’a özel döşemeler konforu estetikle birleştiriyor. Kabin içindeki ayrıcalıklı hissi pekiştiren ısıtmalı ön koltuklar ile yolculuk sırasında konforunuzu en üst seviyeye çıkarıyor. Koltuklarda, direksiyonda, kapı panellerinde ve vites çevresinde kullanılan turuncu dikiş detayları, iç mekandaki siyah hakimiyetine enerjik ve sportif bir kontrast ekliyor.

Modellerin kaputu altında 1.4 litre BoosterJet 48V hafif hibrit motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu sunuluyo. Gücün yola aktarılması 4x2 veya AllGrip (4x4) sistemiyle sağlanıyor. 4 silindirli motor, 109 PS güç ve 235 Nm tork üretiyor.

