Suzuki Vitara ve S-Cross "Black Edition" Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition (Çift Renk) ---> 2.385.000 TL
- Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition (Çift Renk) ---> 2.629.000 TL
- Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition ---> 2.580.000 TL
- Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition ---> 2.729.000 TL
Suzuki Vitara ve S-Cross Black Edition neler sunuyor❓
İç mekanda orta konsol ve kapı içlerindeki siyah detaylar kabine premium bir hava katarken Black Edition’a özel döşemeler konforu estetikle birleştiriyor. Kabin içindeki ayrıcalıklı hissi pekiştiren ısıtmalı ön koltuklar ile yolculuk sırasında konforunuzu en üst seviyeye çıkarıyor. Koltuklarda, direksiyonda, kapı panellerinde ve vites çevresinde kullanılan turuncu dikiş detayları, iç mekandaki siyah hakimiyetine enerjik ve sportif bir kontrast ekliyor.
Modellerin kaputu altında 1.4 litre BoosterJet 48V hafif hibrit motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu sunuluyo. Gücün yola aktarılması 4x2 veya AllGrip (4x4) sistemiyle sağlanıyor. 4 silindirli motor, 109 PS güç ve 235 Nm tork üretiyor.
.
