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    Yeni Audi Q4 e-tron ailesi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni 286 HP arka elektrik motoru ve optimize edilen batarya kimyası sayesinde önceki versiyonlara göre birçok açıdan daha iyi hale gelen Q4 e-tron ailesi Türkiye'de satışa sunuldu.

    Audi’nin, elektrikli modellerdeki büyüme trendine büyük bir ivme kazandıran ödüllü modeli yeni Audi Q4 e-tron Türkiye’de satışa sunuldu. Q4 45 e-tron ve Q4 55 e-tron quattro motor seçenekleri ve iki farklı (SUV – Sportback) kasa tipiyle satışa sunulan model 3.679.699 TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Ayrıca araç ile birlikte 11 kW’lık e-tron kompakt şarj cihazı da ücretsiz olarak sunuluyor.

    Audi Q4 e-tron fiyat listesi💸(Eylül 2024)
    Versiyon Fiyat
    Audi Q4 45 e-tron 3.679.699 TL
    Audi Q4 55 e-tron quattro 3.991.527 TL
    Audi Q4 Sportback 45 e-tron 3.796.627 TL
    Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 4.108.455 TL

    Yeni Audi Q4 e-tron, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Audi Q4 e-tron ailesi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Bütün Q4 e-tron versiyonlarında 77 kWsa net (brüt 82 kWsa) enerji kapasitesine sahip bir batarya kullanıyor. Optimize edilen hücre kimyası sayesinde, DC şarj performansı daha da iyileştirildi. Böylece ideal koşullar altında yaklaşık 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj mümkün oluyor. Hem quattro hem de arkadan itişli motorlar 175 kW maksimum DC şarj gücüne sahip.

    Batarya koruma işlevi şarj seviyesini otomatik olarak yüzde 80’de tutuyor ve bataryanın ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor ancak, kullanıcılar arzu etmeleri halinde uzun yol için bataryalarını yüzde 100 oranında şarj edebiliyor.

    İster arkadan itişli ister dört tekerlekten çekişli quattro olsun, tüm Audi Q4 e–tron versiyonlarının arka aksında sürekli tahrikli senkron bir motor (PSM) çalışıyor. Audi Q4 Sportback 45 e-tron, WLTP döngüsünde 557 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor.

    Arkadan itişli Audi Q4 45 e-tron ve Audi Q4 Sportback 45 e-tron 210 kW (286 bg) güç sağlıyor ve 6,7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor. Ürün gamının en üst versiyonu olarak Audi Q4 55 e-tron quattro ve Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 250 kW (340 bg) güç sağlıyor ve 0’dan 100 km/s hıza 5,4 saniyede ulaşıyor. Tüm versiyonlarda maksimum hız 180 km/s.

    Yeni Audi Q4 e-tron ailesi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Optimize edilen ısı yönetimi yeni elektromotorun verimliliğini artırıyor, aynı zamanda enerji tasarruflu soğutma sağlıyor. Şanzıman ve aktarma organlarında yapılan yeni mühendislik çalışmalarıla sıcaklık kontrol altına alınıyor. Ayrıca statorun dış kısmında su soğutma gömleği bulunuyor. Bu sayede soğutma döngüsü yağ sıcaklığını düşürürken termal verimlilik de artırılıyor.

    Audi DNA’sına sahip süspansiyon

    Audi DNA’sına uygun yeni bir süspansiyon kurulumu, daha fazla konfor, sürüş keyfi ve stabilite arasında gelişmiş bir denge sağlıyor. İster standart konfor süspansiyon ister spor süspansiyon, isterse de sönümleme kontrollü süspansiyon sistemi olsun, direksiyon özellikleri ve amortisör ayarları her üç süspansiyon için özel olarak uyarlanıyor. Böylece dengeli süspansiyon davranışı, gelişmiş direksiyon tepkisi ve daha dengeli gövde kontrolü gibi kazanımlar oluşuyor.

    Spor süspansiyon gövdeyi 15 milimetre alçaltıyor. Yeni yay-amortisör kurulumu ve yeni direksiyon kurulumu birlikte Audi’ye özgü dengeli ve güvenli sürüş hissi dışında sportif direksiyon tepkileri sağlıyor. Audi Q4 e-tron versiyonları direksiyon emirlerine hassas tepkiler vererek daha kıvrak ve daha sportif sürüş özellikleri sağlıyor.

    Daha zenginleşen standart donanım

    Yeni Audi Q4 e-tron ailesi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Audi MMI navigasyon plus, MMI plus bilgi-eğlence sistemi ve tamamen dijital 10,25 inç gösterge ekranı Audi sanal kokpit yeni modelde standart olarak sunulan donanımlar. Elektrikli bagaj kapağı standart olup, isteğe bağlı olarak sunulan konfor anahtar ile birlikte ayak hareketlerine de tepki veriyor. Ayrıca ön koltuk ısıtması da standart olarak sunuluyor.

    Önemli sürüş asistan sistemlerinin de standart olarak sunulduğu Q4 e-tron’da yer alan Şerit Değiştirme Uyarısı, aracın arkasındaki ve yanındaki trafiği izliyor ve kritik bir durumda şerit değiştirmek istediğinde sürücüyü uyarıyor. Sistem bu amaçla arka radar sensörlerinden gelen bilgileri de kullanıyor.

    Audi Q4 e-tron serisi, özgün akustik kimlik “Karakter sesi” sayesinde sadece görsel olarak değil, aynı zamanda akustik olarak da benzersiz olmaya devam ediyor. Audi, opsiyonel olarak kompakt SUV serisine özgün akustik kimlik kazandırıyor.

    Dijital olarak üretilen sürüş sesi, arka alandaki iki harici hoparlör ve arka kapılardaki iki dahili hoparlör aracılığıyla iletiliyor ve fabrika çıkışı opsiyon olarak sunuluyor. Bu yenilikçi ses ortamı, güç kullanımına ve maksimum hıza kadar sürüş hızına bağlı olarak değişiyor. Özgün ses yüksek bir tanınma etkisine sahip olup aynı zamanda aracın ilerici karakterini duygusal olarak ifade ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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