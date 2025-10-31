Tesla, yanlış yapıştırıcı kullanımı nedeniyle Cybertruck’ları geri çağırıyor

Geri çağrılan araç sayısı, şu ana kadar üretilen 63.619 Cybertruck’ın yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Bu oran, geçtiğimiz hafta yapılan bir başka geri çağırma sayesinde ortaya çıktı. O olayda, tüm Cybertruck’lar fazla parlak farlar nedeniyle geri çağrılmış, ancak sorun bir yazılım güncellemesiyle giderilmişti. Yeni olay ise fiziksel bir üretim hatasından kaynaklandığı için çözümü daha zahmetli görünüyor.
Aydınlatma eklentisi yanlış montajlanmış
Ancak bu ekipman her modelde standart olarak bulunmuyor. Tesla’nın çevrim içi mağazasında da opsiyonel olarak listelenmeyen ışık barı, yalnızca Tesla servis ağı üzerinden sonradan taktırılabiliyor. Buna rağmen, 6.000’in üzerinde araçta bu donanımın yer alması, kullanıcılar arasında yüksek bir talep oranını işaret ediyor.
Tesla’nın geri çağırma açıklamasına göre, bazı servis merkezlerinde yapıştırıcının yanlış uygulanması, bağlantının yüzeye tam oturmamasına neden olmuş olabilir. Şirket, bu sorunu çözmek için servis yönergelerini birkaç kez güncellemiş olsa da, yapılan değişiklikler yeterli sonuç vermedi. Şirket, şu ana kadar herhangi bir kaza ya da yaralanma bildirilmediğini, ancak ışık barının yerinden çıkmasının trafikte tehlike oluşturabileceğini belirtiyor.
Tesla, sorunun çözümü için tüm etkilenen araçlardaki ışık barlarını inceleyecek. Eğer yapıştırıcının tam tutunmadığı tespit edilirse, parça yeni bir ışık barı ile değiştirilecek. Yeni sistemde, yalnızca yapıştırıcı değil, bant ve mekanik bağlantı (cıvata) yöntemi de kullanılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı
kod rica edebilirmiyim?
kod
kaptım