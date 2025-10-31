Tesla, yanlış yapıştırıcı kullanımı nedeniyle Cybertruck’ları geri çağırıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, “Off Road Lightbar” (off-road ışık barı) eklentisine sahip 6.197 adet Cybertruck’ı yanlış yapıştırıcı kullanımı nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Şirket, bu hatanın söz konusu aksesuarın araç kullanımı sırasında yerinden çıkmasına yol açabileceğini belirtiyor.

Geri çağrılan araç sayısı, şu ana kadar üretilen 63.619 Cybertruck’ın yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Bu oran, geçtiğimiz hafta yapılan bir başka geri çağırma sayesinde ortaya çıktı. O olayda, tüm Cybertruck’lar fazla parlak farlar nedeniyle geri çağrılmış, ancak sorun bir yazılım güncellemesiyle giderilmişti. Yeni olay ise fiziksel bir üretim hatasından kaynaklandığı için çözümü daha zahmetli görünüyor.

Aydınlatma eklentisi yanlış montajlanmış

Tam Boyutta Gör Cybertruck, Tesla tarafından her zaman off-road yetenekleriyle öne çıkarılan bir araç olarak pazarlanıyor. Bu kapsamda, zorlu arazi koşullarında daha geniş görüş açısı sağlayan üst aydınlatma sistemleri önemli bir aksesuar olarak sunuluyor. Cybertruck’ta bu işlevi, aracın ön camının üst kısmına, tavanın birleşim noktasına yerleştirilen geniş bir ışık barı sağlıyor.

Ancak bu ekipman her modelde standart olarak bulunmuyor. Tesla’nın çevrim içi mağazasında da opsiyonel olarak listelenmeyen ışık barı, yalnızca Tesla servis ağı üzerinden sonradan taktırılabiliyor. Buna rağmen, 6.000’in üzerinde araçta bu donanımın yer alması, kullanıcılar arasında yüksek bir talep oranını işaret ediyor.

Elon Musk, Tesla'ların yapay zeka için kullanılabileceği söyledi 20 sa. önce eklendi

Tesla’nın geri çağırma açıklamasına göre, bazı servis merkezlerinde yapıştırıcının yanlış uygulanması, bağlantının yüzeye tam oturmamasına neden olmuş olabilir. Şirket, bu sorunu çözmek için servis yönergelerini birkaç kez güncellemiş olsa da, yapılan değişiklikler yeterli sonuç vermedi. Şirket, şu ana kadar herhangi bir kaza ya da yaralanma bildirilmediğini, ancak ışık barının yerinden çıkmasının trafikte tehlike oluşturabileceğini belirtiyor.

Tesla, sorunun çözümü için tüm etkilenen araçlardaki ışık barlarını inceleyecek. Eğer yapıştırıcının tam tutunmadığı tespit edilirse, parça yeni bir ışık barı ile değiştirilecek. Yeni sistemde, yalnızca yapıştırıcı değil, bant ve mekanik bağlantı (cıvata) yöntemi de kullanılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: