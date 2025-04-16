Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Audi A6 tanıtıldı: Audi tarihindeki en aerodinamik içten yanmalı model

    Audi’nin yeni A6 Sedan’ı, zarif tasarımı, gelişmiş aerodinamiği ve hibrit motor seçenekleriyle klasik sedan ruhunu modern teknolojiyle yeniden tanımlıyor.        

    Bu ayın başında yeni A6’yı ilk kez station wagon gövde tipi olan Avant versiyonuyla görmüştük. Şimdi ise sıra sedan versiyonda. Yeni Audi A6 Sedan, şık ve sportif tasarıma sahip olmasının yanı sıra Audi tarihindeki içten yanmalı motora sahip en aerodinamik otomobil olarak karşımıza çıkıyor.

    Yeni Audi A6 sedan, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Audi tarihindeki en aerodinamik içten yanmalı model tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Tamamen elektrikli A6 E-Tron’dan farklı olarak, benzinli A6’da iki parçalı far tasarımı bulunmuyor. Aynı ismi taşısalar da, bu iki model tamamen farklı platformlara sahip. İçten yanmalı A6, Audi’nin A5 ile paylaştığı Premium Platform Combustion (PPC) altyapısını kullanırken; elektrikli versiyon, Porsche ile ortak geliştirilen PPE (Premium Platform Electric) platformu üzerine inşa edildi.

    Sedan versiyon, Avant’ta gördüğümüz geniş LED ışık şeridini ve siyah kanatçıkları koruyor. Bu sefer çift egzoz çıkışları da tamamen işlevsel. Audi, geçmişte eleştirilen sahte egzoz uçlarından vazgeçmiş gibi görünüyor.

    Yeni A6, Audi’nin şimdiye kadarki en aerodinamik içten yanmalı otomobili. 0.23’lük sürtünme katsayısı ile öne çıkıyor. 4.99 metre uzunluğundaki yeni model, selefinden 60 mm daha uzun. Dingil mesafesi ise 2.927 mm ile büyük ölçüde sabit kaldı. Jant seçenekleri 21 ile 23 inç arasında değişiyor ve dövme üç renkli özel jantlar da mevcut.

    Audi tarihindeki en aerodinamik içten yanmalı model tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    İç mekân, Avant ile birebir aynı. 11.9 inç dijital gösterge paneli ve 14.5 inçlik bilgi-eğlence ekranı standart. 10.9 inçlik yolcu ekranı ise opsiyonel sunuluyor. Audi, son yıllarda iç mekân kalitesinde düşüş yaşandığını kabul etmişti. Yeni A6, bu konuda önemli iyileştirmeler içeriyor. Bagaj hacmi sedan versiyonda 492 litre. Avant versiyonunda ise bu değer koltuklar açıkken 503 litre, katlandığında ise 1.534 litre oluyor.

    Yeni Audi A6'da sürüş konforunu artırmak ve yalıtımı iyileştirmek adına da bir takım güncelleme yapılmış. Arka camlarda kullanılan akustik kaplama ve motor/şanzıman bağlantılarındaki yeni burçlar, sessizlik ve konforu artırıyor. Çift kavramalı şanzımanın dişli tasarımında yapılan değişiklik de ses seviyesini azaltıyor. Bu sayede, ses yalıtımında selefine göre %30 iyileştirme sağlanmış.

    Giriş seviyesi modelde 201 hp güç ve 340 Nm tork sunan turbo 2.0 litrelik benzinli motor bulunuyor. Bu versiyon önden çekişli. Hafif hibrit destekli 3.0 litrelik V6 motor ise 362 hp ve 550 Nm tork üretirken Quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunuluyor. Dizel cephesinde ise 48 volt teknolojili 2.0 TDI motor, 201 hp güç ve 400 Nm tork sağlıyor. Bu versiyonda önden veya dört tekerlekten çekişli seçenekler mevcut. Dört tekerlekten çekişli modeller gücün %70’ini arka aksa yönlendirebiliyor.

    Audi tarihindeki en aerodinamik içten yanmalı model tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    S6 gelene kadar, V6 motorlu A6 en hızlı versiyon olacak. 0’dan 100 km/s hıza 4.7 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılmış.

    A6 Sedan, donanım anlamında oldukça zengin. Üst donanım seviyelerinde 20 hoparlörlü ses sistemi, dört bölgeli otomatik klima, arka aks yönlendirme sistemi, adaptif havalı süspansiyon ve tek dokunuşla şeffaf veya opak olabilen panoramik cam tavan gibi özellikler sunuluyor.

    Yeni Audi A6 Sedan, Almanya’da nisan ayı itibarıyla 55.500 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Teslimatlar yaz aylarında başlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 10 dakika önce

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 13 dakika önce

    Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir

    P
    pskillercheto 28 dakika önce

    @AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    parmağım şişti superonline wifi 6 modem en iyi kuran meali çorlu genelevi polis telsiz frekans listesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum